Quand le Qatar fabrique des faux pour éliminer un Français trop gênant pour avoir révélé comment l'Etat gazier avait obtenu la coupe du monde [Blast]

Pour mettre au secret Tayeb Benaderrahmane, citoyen français ayant longtemps œuvré pour Doha, et prononcer sa condamnation à mort, le Qatar a eu recours à des faux documents, selon des éléments en possession de Blast. L'ancien employé des Qataris s'est retrouvé soudainement dans leur ligne de mire pour le danger qu'il représentait à leurs yeux : la peur du régime de voir révélé comment le pays avait obtenu la Coupe du monde de football, à coup de pots de vin et d’ententes peu licites. Ces nouvelles révélations constituent un énième rebondissement dans la guérilla judiciaire sans pitié qui oppose le consultant à l’émirat. Et une balafre de plus sur la réputation de l’État gazier, toujours protégé par le silence de la France... Lire la suite

Lire aussi :

- Football, Guerre et Corruption. Qatar Connection : Quand la France et le Qatar programmaient la guerre en Libye et... la coupe du monde au Qatar (Blast)

Qatar Connection : Quand la France et le Qatar programmaient la guerre en Libye

Lors du déjeuner à l’Elysée de novembre 2010, sur lequel la justice française enquête, Nicolas Sarkozy et le futur émir du Qatar n’ont pas parlé uniquement de football : le renversement du colonel Kadhafi aurait également été au menu de cette rencontre, d’après un nouveau document que Blast révèle. Il porte la signature de l'ancien président et du prince héritier..