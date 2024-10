« Sciences Po, champ de bataille de la guerre culturelle lancée contre la gauche » (Blast)

Notre ami Jean-François Bayart, sociologue souvent invité à Blast, a été professeur à Sciences Po pendant 40 ans comme chercheur et directeur du prestigieux Centre de recherches internationales (CERI). Face à la répression acharnée menée par l'institution de la rue Saint-Guillaume à l'égard des étudiants et professeurs soutiens du peuple palestinien, il s'insurge : « un sentiment de honte et de colère m’envahit devant tant d’indécence, devant une telle cécité politique, devant une si stupide iniquité ». Tribune...Lire la suite