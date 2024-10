Témoins : Les attaques israéliennes ciblent directement des journalistes dans le nord de Gaza (The Intercept)

« Ce n’était pas un tir aléatoire, mais un ciblage direct et délibéré. Fadi portait son uniforme de journaliste. »

Témoins : Les attaques israéliennes ciblent directement des journalistes dans le nord de Gaza Article originel : Witnesses: Israeli Attacks Directly Targeted Journalists in Northern Gaza Par Kavitha Chekuru The Intercept, 11.10.24

Une vue de l’équipement de presse, appartenant au caméraman de la télévision Al-Aqsa Mohammed al-Tanani, sur son corps pendant les funérailles après qu’al-Tanani ait perdu la vie lors d’une attaque israélienne contre le camp de réfugiés de Jabalia, alors que le corps est amené à l’hôpital baptiste Al-Aqsa dans la ville de Gaza, Gaza, le 9 octobre 2024. (Photo par Abood Abusalama / Middle East Images / Middle East Images via AFP) (Photo par ABOOD ABUSALAMA/Middle East Images/AFP via Getty Images)

Cette semaine, les militaires israéliens ont tué deux journalistes et blessé gravement au moins trois autres. Les attaques font partie du bilan accablant de la presse de Gaza depuis que l’armée a commencé son assaut total sur le territoire palestinien il y a un peu plus d’un an.

Mercredi, alors qu’Israël intensifiait ses attaques sur le nord de la bande de Gaza, les militaires ont attaqué le camp de réfugiés de Jabaliya, tuant Mohamed al-Tanani, un caméraman d’Al-Aqsa TV, et blessant son collègue Tamer Labad. Fadi al-Hawidi, un caméraman pour Al Jazeera Arabic, a été touché au cou et, selon d’autres journalistes à Gaza, est maintenant paralysé de façon permanente en raison de ses blessures.



L’assaut sur Jabaliya s’est produit alors que les militaires israéliens ont mis en place un siège qui a entraîné des attaques contre des hôpitaux, des maisons et d’autres zones civiles. Toute la région nord de Gaza a été mise sous ordre d’évacuation par les Israéliens, l’armée ayant ordonné aux civils de fuir vers des zones déjà surpeuplées dans le sud.

Les journalistes couvraient le siège et les tentatives malheureuses de fuite des civils mercredi lorsqu’ils ont été attaqués. Des témoins ont déclaré que les journalistes étaient visés. Comme d’autres journalistes palestiniens qui ont été tués et blessés à Gaza, al-Hawidi portait un gilet pare-balles portant le mot « PRESS » clairement visible.

« Ce n’était pas un coup de feu aléatoire, mais bien un ciblage direct et délibéré », a déclaré mercredi à The Intercept le journaliste Hossam Shabat, qui avait été avec al-Hawidi et d’autres journalistes à Jabaliya. « Fadi portait son uniforme de journaliste, ce qui le distingue des résidents en tant que journaliste. »... Lire la suite