"Toute la population du nord de Gaza risque de mourir" selon une responsable de l'ONU (Common Dreams)

"Toute la population du nord de Gaza est en danger de mort" selon une responsable de l'ONU

Article originel : 'The Entire Population of North Gaza Is at Risk of Dying': UN Relief Official

Par Olivia Rosane

Common Dreams, 26.10.24

"Ce mépris flagrant de l’humanité fondamentale et des lois de la guerre doit cesser", a déclaré le responsable.