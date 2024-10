Ukraine - Zelensky supplie la Russie de renouveler les contrats qu’il a fait échouer

Article originel : Ukraine - Zelenski Begs Russia To Renew Deals He Had Botched

Moon of Alabama, 23.10.24

L’acteur qui joue le président de l’Ukraine depuis un certain temps est en train de faire peur. L’hiver approche et les réseaux énergétiques de l’Ukraine sont proches du point de rupture totale. Il aurait pu y avoir des accords pour empêcher cela. Mais la partie ukrainienne avait fait échouer ces accords. Maintenant, Zelenski supplie de les renouveler. Fin 2022, l’armée russe a lancé une campagne de bombardement contre les stations de commutation électrique en Ukraine. Beaucoup de transformateurs ont explosé. Les militaires ukrainiens ont réagi en concentrant leurs défenses aériennes près des centrales électriques, ce qui était exactement l’effet que les Russes avaient demandé. Les installations de défense aérienne, et non les centrales électriques, avaient été leur véritable cible. Après sa séparation de l’Union soviétique, l’Ukraine avait les meilleures défenses aériennes que l’argent pouvait acheter. Durant l’automne et l’hiver 2022, la plus grande partie de cette centrale a été détruite. La campagne russe contre les centrales électriques s’est arrêtée.

En 2023/24, l’armée ukrainienne a lancé sa propre campagne contre les infrastructures en Russie. Plusieurs raffineries ont été frappées par des drones et ont été en flammes. La production d’essence en Russie est en baisse importante et l’exportation de l’essence doit être arrêtée pendant un certain temps. Les Russes ont riposté en renouvelant leur campagne contre le réseau électrique ukrainien. Mais cette fois, les cibles ne sont pas seulement les stations de commutation, mais l’installation de production elle-même. La production d’électricité non nucléaire en Ukraine a été décimée. Dans ses briefings quotidiens, le ministère russe de la Défense a qualifié les attaques contre les centrales électriques ukrainiennes de représailles directes pour les attaques ukrainiennes contre la Russie proprement dite. Par exemple : Ce matin, en réponse aux tentatives du régime de Kiev de nuire à des objets de l’infrastructure et de l’économie russes, les forces armées de la Fédération de Russie ont mené une attaque groupée par des armes de précision à longue portée contre des objets de l’armée ukrainienne, l’infrastructure industrielle et les bases aériennes des Forces Armées Ukrainiennes (FAU). Avec leur capacité de production en danger et sous la menace des coupures de courant, le gouvernement ukrainien est revenu à la raison - du moins pour un temps. Des négociations secrètes ont été organisées à Doha, au Qatar, pour mettre fin aux attaques contre les infrastructures des deux côtés.

En août 2024, peu après que l’armée ukrainienne eut lancé une incursion dans la région de Koursk en Russie, le Washington Post a publié : L’Ukraine et la Russie étaient sur le point d’envoyer des délégations à Doha ce mois-ci pour négocier un accord historique mettant fin aux frappes sur les infrastructures énergétiques et électriques des deux côtés, des diplomates et des fonctionnaires familiarisés avec les discussions ont déclaré, dans ce qui aurait constitué un cessez-le-feu partiel et offert un sursis pour les deux pays. Mais les pourparlers indirects, avec les Qataris servant de médiateurs et rencontrant séparément les délégations ukrainienne et russe, ont été mises hors jeu du fait de l’incursion surprise de l’Ukraine dans la région occidentale de Koursk la semaine dernière, selon les responsables.

...

Depuis plus d’un an, la Russie a pilonné le réseau électrique de l’Ukraine avec un barrage de missiles de croisière et de frappes de drones, causant des dommages irréparables aux centrales électriques et des coupures de courant à travers le pays. Pendant ce temps, l’Ukraine a frappé les installations pétrolières de la Russie avec des attaques de drones à longue portée qui ont incendié raffineries, dépôts et réservoirs, réduisant le raffinage du pétrole de Moscou d’environ 15 pour cent et augmentant les prix du gaz dans le monde entier.

...

Un diplomate a informé des pourparlers, a déclaré que les responsables russes ont reporté leur réunion avec les responsables qataris après l’incursion de l’Ukraine dans l’ouest de la Russie. La délégation de Moscou a décrit cela comme une « escalade », a déclaré le diplomate, ajoutant que Kiev n’avait pas averti Doha de son offensive transfrontalière.

L’Ukraine a dû payer un lourd tribut pour l’incursion à Koursk. Les troupes d’élite qu’elle avait envoyées n’ont pas atteint leur cible, une centrale nucléaire près de Koursk, et ont été ensuite décimées. Les attaques contre l’infrastructure ukrainienne se sont poursuivies à plein régime. Trois mois plus tard, avec l’incursion de Koursk et son réseau électrique presque en panne, le gouvernement ukrainien change à nouveau de cap. Il supplie de renouveler les discussions de paix qu’il avait sabotés.

Selon le Financial Times (archivés) : La Russie mettant fin aux attaques aériennes contre les cibles énergétiques et les cargos ukrainiens pourrait ouvrir la voie à des négociations pour mettre fin à la guerre, a déclaré le président ukrainien. Volodymyr Zelenskyy a déclaré lundi aux journalistes à Kiev que « lorsqu’il s’agit d’énergie et de liberté de navigation, obtenir un résultat sur ces points serait un signal que la Russie est peut-être prête à mettre fin à la guerre ».

...

Si Moscou et Kiev acceptaient de mettre fin aux frappes sur leurs infrastructures énergétiques respectives, ce serait une étape importante vers la désamorçage du conflit, a déclaré Zelenskyy en référence aux attaques de drones ukrainiens contre les raffineries de pétrole russes.

Eh bien - il aurait pu avoir cet accord il y a trois mois. Maintenant, il sera plus difficile de le réaliser. Le retrait total des forces ukrainiennes de la région de Koursk sera la condition minimale que demandera la Russie pour renouveler les pourparlers. Zelensky veut également renouveler l’accord de la mer Noire.

Le rapport du Washington Post d’août rappelle ceci : Les responsables ukrainiens et russes ne se sont pas rencontrés pour des pourparlers depuis les premiers mois de la guerre, lorsque des délégations des deux côtés se sont réunies pour des pourparlers secrets à Istanbul. Ces négociations ont fini par s’effondrer. Plus tard, les deux parties ont conclu un accord sur le grain qui a conduit la Russie à lever temporairement son blocus naval, permettant ainsi à l’Ukraine de transférer du grain par la mer Noire. Cela aussi s’est effondré des mois plus tard lorsque la Russie a retiré son accord.

L’accord de la mer Noire comprenait une promesse occidentale de ne pas entraver les exportations russes à travers la mer Noire. Cette entrave a toutefois continué d’exister, car les assurances pour les cargos ont été refusées. Les attaques ukrainiennes contre la flotte russe de la mer Noire se sont également poursuivies. La Russie s’est retirée de l’accord et a rétabli son blocus plutôt perméable des ports ukrainiens. Au cours du dernier semestre, l’Ukraine avait commencé à reconstruire sa ligne d’approvisionnement à travers la mer Noire. Des dizaines de navires avec la cargaison sèche sont arrivés à Odessa et d’autres ports ukrainiens de la mer Noire. Les Russes ont rapidement supposé, à juste titre, que ces navires transportaient des armes et des munitions pour l’armée ukrainienne. Des missiles Iskander ont été envoyés pour détruire les cargaisons dès l’arrivée des navires. Au cours des derniers mois, plus de 20 cargaisons ont été touchées, endommagées ou coulées. Les explosions secondaires après les frappes ont confirmé que des marchandises explosives avaient été impliquées. Le blocus naval russe a été renouvelé - non pas en interceptant des navires sur leur chemin vers l’Ukraine, mais en les frappant pendant qu’ils déchargeaient.