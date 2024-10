Un attentat à Tel-Aviv fait de nombreuses victimes, selon la police israélienne (Reuters)

Un attentat à Tel-Aviv fait de nombreuses victimes, selon la police israélienne

Article originel : Shooting attack in Tel Aviv causes a number of casualties, Israeli police say

Reuters, 1.10.14

La police israélienne a déclaré mardi que des hommes armés avaient ouvert le feu dans la capitale commerciale d’Israël, Tel-Aviv, à la frontière avec Jaffa et qu’il y avait eu un certain nombre de victimes.

Des images télévisées montrent des hommes armés descendant d’une station de métro et ouvrant le feu. Les médias israéliens ont rapporté qu’au moins quatre personnes avaient été grièvement blessées.

Le service d’ambulance de MDA en Israël a déclaré avoir reçu un rapport à 19h01 (1601 GMT) de personnes blessées par des coups de feu. Les blessés ont été signalés.

Des médecins et des ambulanciers ont fourni des soins médicaux sur place à un certain nombre de blessés présentant divers degrés de blessures, y compris certains qui étaient inconscients, a déclaré MDA...