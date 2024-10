Un Musulman du Michigan viré par Kamala Harris lors d’un meeting, dit que l’équipe de Trump lui a demandé de jouer un rôle dans sa campagne pour l'élection (The Intercept)

Un Musulman du Michigan viré par Kamala Harris lors d’un meeting, dit que l’équipe de Trump lui a demandé de jouer un rôle dans une campagne publicitaire

Article originel : Michigan Muslim Booted From Kamala Harris Rally Says Team Trump Asked Him to Star in Campaign Ad

Par Matthew Sledge

The Intercept, 28.10.24

Ahmed Ghanim a dit non merci — mais l’éviction pourrait être le genre de chose qui pousse les électeurs arabes et musulmans vers Trump.