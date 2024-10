Une cour néerlandaise traite une plainte contre Bill Gates pour avoir induit en erreur le public sur les vaccins anti-Covid (RTV Noord)

Le tribunal du nord des Pays-Bas est en effet compétent pour traiter une plainte contre le fondateur de Microsoft et philanthrope Bill Gates. La cour juge qu’elle a compétence internationale pour évaluer cela. C’est ainsi que la décision a été prise ce mercredi.



Un groupe de Néerlandais a convoqué plusieurs fonctionnaires. En plus des politiciens tels que Mark Rutte, Hugo de Jonge, membres du corps consultatif OMT à l’époque et aussi Bill Gates. La plainte provient de sceptiques de la Covid. Ces personnes et Gates sont accusés d’avoir causé des dommages aux humains à cause des vaccins.



Ils sont mis en cause pour avoir agi de façon illégale. Selon les plaignants, ces personnes les ont délibérément induits en erreur et les ont incités à se faire vacciner. Alors qu’ils savaient ou auraient dû savoir que les vaccins anti-Covid n’étaient pas sûrs et efficaces, et qu’il ne s’agissait pas non plus de lutter contre une pandémie....

Lire la suite