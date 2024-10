[Vidéo] Pourquoi BFM TV a censuré l'Eurodéputée Rima Hassan (Le Media)

Grandes Gueules de BFM TV : Bonsoir, vous comprenez les sifflets contre le président de la République ou vous les condamnez [Il fait référence au discours de Barnier à la soirée du CRIF spéciale 7 Octobre, NDLR] ?

Rima : Oui, alors je vous remercie d’abord de votre invitation. Je me permets juste une toute petite parenthèse et puis je vais répondre à votre question. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicités par Olivier Rafowicz qui est un porte-parole de l’armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale, et c’est très, très important pour moi de dénoncer ça à l’occasion de cette interview parce que ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qui est la vôtre sur le sujet et j’espère que vous vous rendez compte, quand même...

GG : Attendez, Rima Hassan !

Rima : … que vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que média. Je vais répondre maintenant à votre question.

GG : Non, non, attendez, attendez, Rima Hassan, non, non attendez, vous pouvez pas… Attendez, Rima Hassan, vous pouvez pas, non, non, non, Rima Hassan, pardon, vous pouvez pas commencer par nous attaquer, on vous invite, poliment, à répondre à des questions.

Rima : Mais ça a été retranscrit sur votre chaîne.

GG : Et vous mettez en doute la ligne éditoriale de BFM TV.

Rima : Bah, je vous réponds poliment, je suis libre de mes propos.

GG : Bah, je suis libre aussi de dire que ce que vous venez de dire est inacceptable.

Rima : Mais vous êtes félicités par le porte-parole d’une armée, c’est inédit, il n’y a pas de médias qui sont félicités par le porte-parole d’une armée qui par ailleurs est pointée du doigt par toute la communauté internationale.

GG : Ses propos n’engagent que lui.

Rima : Admettez que c’est inédit, que vous êtes les seuls.

GG : Vous mettez en cause le travail d’une rédaction, c’est inadm… ina… inacceptable.

Rima : Parenthèse fermée.

GG : Non, non, pas parenthèse fermée, Madame !

Rima : Moi je ne fais que relater des faits.

GG : Trop facile ! Attendez, attendez ! Trop facile !

Rima : Qui sont relayés sur votre chaîne.

GG : Madame Hassan, une seconde, une seconde, non, non, non, une seconde, une seconde, une seconde !

Rima : Vous avez le porte-parole d’une armée génocidaire qui vous félicite.

GG : Une seconde ! Non ! On va arrêter l’interview dans ce cas-là. Non, non, Madame Hassan, une seconde !

Rima : Qui vous félicite du traitement du sujet.

GG : Non, une seconde, parce que vous dites vous aurez… Madame Hassan.

Rima : Écoutez, maintenant je n’ai pas beaucoup de temps, je vais répondre à votre question…

GG : Non, non, sinon je coupe.

Rima : Oui, vous aurez des comptes à rendre.

GG : Non, non, mais c’est trop facile.

Rima : Oui vous aurez des comptes à rendre, tous les médias, sur la couverture qui est faite.

GG : Ça veut dire quoi des comptes à rendre ? Des comptes à rendre devant qui ? Devant qui, devant quoi ?

Rima : C’est-à-dire que les médias sont censés informer de façon neutre. Quand vous avez une partie au conflit qui vous félicite, c’est comme si vous aviez le Hamas, demain, qui vous félicitait, c’est très problématique, admettez-le. Donc là vous avez une armée qui viole le droit international sur beaucoup de choses, c’est la communauté internationale...

GG : D’accord mais là, là pardon.

Rima : C’est une juridiction internationale qui le pointe, c’est pas Rima Hassan.

GG : On vous a pas invitée pour que vous attaquiez BFM TV.

Rima : C’est très problématique que votre chaîne soit félicitée.

GG : Écoutez, stop, on va arrêter. On va vous féliciter pour ça, on vous remercie. Au revoir Rima Hassan. Désolé, l’interview s’arrête. Merci à vous. Au revoir. C’était très intéressant. Voilà, bah c’est dommage parce qu’on avait des questions. Thierry Arnaud, on peut peut-être avoir une mise au point en ce qui concerne…

