Zelensky parcours Europe afin d’obtenir des armes pour la guerre en Ukraine, tandis que l’OTAN annule le sommet de Ramstein

WSWS

Jeudi et vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait une tournée éclair de Londres, Paris, Rome et Berlin, demandant de l’argent et des armes pour la guerre contre la Russie.