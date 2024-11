Retour aux éléphants blancs - la nouvelle stratégie de développement de l'Occident en Afrique

« L’ère de la domination occidentale est définitivement révolue ».

– Josep Borrell (2024), haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité / vice-président de la Commission européenne. [1]

Le 28 janvier 2024, trois membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ont annoncé leur retrait de la CEDEAO. Créée en 1974, la CEDEAO est une communauté économique régionale qui sert de grand bloc commercial, afin de renforcer l’intégration régionale et la coopération économique de ses 15 pays membres. La décision des trois pays de quitter le bloc commercial aussi ouvertement était liée à une série de sanctions imposées par la CEDEAO à leurs gouvernements militaires et à l’objection des pays à l’influence française dans le bloc [2]. Le mécontentement de longue date à l’égard de la CEDEAO était également un facteur primordial ; les pays membres comprennent certaines des nations les plus riches en ressources, mais dans l’ensemble, les membres ont à peine progressé sur les indicateurs socio-économiques liés à la promesse de prospérité de la CEDEAO par le biais de l’intégration régionale.

L’incertitude politique dans le bloc commercial s’est encore détériorée à la mi-février 2024, lorsque le président sénégalais Macky Sall a reporté unilatéralement les élections présidentielles du pays et a ensuite été évincé. Face à ces défis existentiels, la CEDEAO a levé les sanctions contre le Niger et d’autres pays moins d’un mois après leur imposition. Si l’effondrement potentiel de la CEDEAO et la trajectoire générale de certains pays africains vers l’autoritarisme ne semblent pas constituer un changement radical dans l’histoire du continent, le contexte mondial incendiaire qui a contraint la CEDEAO à lever les sanctions est sans précédent. Les moteurs néocoloniaux de l’effondrement actuel de l’ordre politique au Soudan et au Congo, ainsi que le génocide en cours en Palestine, montrent de manière indélébile que nous entrons dans une ère de violence coloniale pure et simple. La réaction à l’impérialisme centré sur les États-Unis est de plus en plus forte. En mars 2024, le Niger a suspendu toutes ses relations militaires avec les États-Unis, invoquant des problèmes liés à l’empiètement des États-Unis sur sa souveraineté [3]. Dans cette situation en pleine évolution, la dissociation épisodique et ad hoc des pays du Sud par rapport aux pays du Nord et leur domination au sein de blocs tels que la CEDEAO est représentative d’un changement plus large dans la résistance de l’Afrique contre la subordination politique et économique aux pays du G7.

Dans ce contexte, la nouvelle stratégie de développement des puissances occidentales en Afrique offre des indications importantes sur la manière dont les pays du G7 ne parviennent pas à enregistrer les changements qui s’opèrent en Afrique [4]. Lors d’un discours à huis clos sur l’investissement, le commerce et le forum financier, un fonctionnaire du G7 a décrit la nouvelle stratégie d’investissement extérieur de l’Europe comme un retour aux éléphants blancs des années 1970. Si l’orateur a utilisé l’expression « éléphant blanc » pour désigner l’intérêt de l’UE pour le financement d’infrastructures lourdes, avec la promesse d’investissements et de croissance pour les pays bénéficiaires, il n’en a manifestement pas saisi le sens. Un « éléphant blanc » est une infrastructure trop coûteuse qui ne génère pas de valeur pour l’économie.

À la lumière de la définition correcte du terme, la nouvelle stratégie de développement de l’Occident semble s’orienter vers des projets d’infrastructure coûteux, sous l’impulsion d’une concurrence réactionnaire, performative mais finalement imaginée avec la Chine. Je soulève ce point par le biais d’une analyse comparative entre la stratégie de développement contemporaine du G7 et le modèle de développement chinois, qui s’inscrit dans le cadre plus large de la fin de l’impérialisme dirigé par les États-Unis.



Délimiter les origines : Impérialisme historique et ordre mondial bipolaire

La plupart des études comparatives sur les stratégies de développement occidentales et chinoises en Afrique ne tiennent pas compte de la réalité coloniale et néocoloniale du développement africain. Cette omission centrale engendre une comparaison creuse qui, en fin de compte, néglige la question de la temporalité et de la nature historique d’un ordre mondial impérial unipolaire. Centrer l’action des pays africains implique une cartographie historique qui non seulement relie le passé au présent, mais sait aussi quand et comment les dépendances sont rompues. Trois faits sont essentiels à toute analyse comparative de la concurrence entre l’Occident et la Chine en Afrique.

Tout d’abord, le modèle de développement global actuel de la Chine, qui peut être retracé de manière continue jusqu’au début des années 2000, n’est pas comparable à l’histoire centenaire de l’impérialisme européen en Afrique. Cette temporalité est au cœur des analyses, et non un simple ajout. En effet, l’Europe n’a jamais quitté l’Afrique. L’engagement de la Chine auprès des pays africains s’est fait parallèlement à l’ingérence économique et politique de l’Europe et de l’Occident dans la région. La riche histoire de la Chine en matière de soutien aux luttes anti-impérialistes en Afrique et d’initiatives de coopération Sud-Sud sous Mao Zedong a été largement documentée et présente une vision très différente du développement ancrée dans la solidarité avec le tiers monde [5]. [Cependant, cette analyse historique est complètement ignorée dans la plupart des analyses dominantes et l’engagement de la Chine en Afrique et dans le Sud depuis les années 2000 est mis sur le même plan que le modèle impérialiste occidental.

Comme d’autres l’ont fait valoir plus concrètement, la notion d’impérialisme est ancrée dans une structure historique du capitalisme mondial, qui ne peut être abstraite et appliquée de manière sélective au nouveau monde bipolaire (Capasso & Kadri, 2023 ; [6] Ajl 2024, Yeros 2024). Si les projets d’investissement chinois doivent être examinés et critiqués, la notion, le contexte et la nature de l’impérialisme, ancien et nouveau, doivent être fondés sur la systématisation de l’extraction capitaliste mondiale. Un point de départ ici est de noter que la stratégie de « sortie » ou d’investissement extérieur de la Chine a émergé à la suite de sa remarquable réussite dans la réduction de la pauvreté intérieure. L’expérience chinoise en matière de développement n’était donc pas fondée sur un modèle d’extraction impériale, qui a été le modus-operandi de la plupart des nations développées occidentales.

Deuxièmement, et dans le droit fil du premier point, la nature et l’ampleur des investissements chinois en Afrique au cours de cette courte période ont été transformatrices en raison de l’accent mis sur les infrastructures et sur la systématisation des capacités de production dans les pays africains. La stratégie de « sortie » menée par l’État chinois a abordé le développement d’un point de vue holistique, en mettant l’accent sur l’investissement productif et l’infrastructure en tant que clé pour permettre des liens intersectoriels et transsectoriels. Cela a été possible grâce à la capacité de la Chine à contrôler l’ensemble de la chaîne de valeur du développement : de l’apport de financement par l’intermédiaire de ses banques d’État à l’élaboration, l’achèvement et l’exécution des projets.

Ce modèle de développement-investissement ne correspond pas à la nature des investissements occidentaux, qui se sont largement concentrés sur le « développement doux » depuis la fin des années 1990 (voir ci-dessous). Plus important encore, les pays classés dans la catégorie des pays à faible revenu et des pays les moins avancés étaient considérés comme extrêmement risqués pour les capitaux occidentaux et ne constituaient donc pas une destination d’investissement souhaitable. L’afflux massif d’investissements chinois dans ces pays a en fait permis de lever cet obstacle pour les capitaux occidentaux. La capacité de la Chine à prendre des risques a engendré et facilité d’autres stratégies d’investissement. Par conséquent, l’essor des projets occidentaux de connectivité des infrastructures, tels que les routes et les ponts, doit être considéré comme un dérivé de la stratégie de « sortie » de la Chine.

Troisièmement, et en s’appuyant sur les deux points ci-dessus, alors que l’objectif même d’une analyse comparative est de juxtaposer les différences et les similitudes entre les approches, l’analyse dominante suppose a priori un chevauchement entre les stratégies de développement chinoises et occidentales sur la base d’une apparence superficielle. Cette hypothèse peut être observée dans l’équivoque de deux modèles de financement très différents dans les reportages journalistiques ainsi que dans la littérature académique dominante. Une similitude forcée entre un modèle de financement néolibéral (États-Unis/Union européenne) et un modèle de financement dirigé par l’État (Chine) réverbère ainsi une confusion sans fin au lieu de produire une véritable analyse. Comme nous le rappelle Samir Amin (2018) :

« Deng Xiaoping disait qu’il fallait commencer par examiner les faits réels. C’est exactement ce que les « économistes » professionnels conventionnels - tous, y compris les « experts » chinois formés aux États-Unis et soumis à un lavage de cerveau - ne font pas ». [7]

Pour surmonter cette limitation, l’analyse doit commencer par une comparaison de la nature des stratégies de développement chinoises et occidentales.

Calibrer le développement et les conditions

La définition de base du « développement international » est le transfert financier et technique de ressources de certains pays vers d’autres, dans le but d’autonomiser ces derniers. Alors que le plan Marshall de 1948 pour l’Europe était fondé sur la reconstruction et la réorientation des marchés européens afin de mieux les aligner sur l’hégémonie du capital étasunien, l’évolution des stratégies de développement occidentales dans le Sud a pris une forme nettement différente. Les années 1980 ont marqué le début de cette période de transformation, au cours de laquelle les stratégies de développement et les modèles d’aide occidentaux ont mis l’accent sur le ciblage des indicateurs sociaux dans les pays du Sud. Les biens publics tels que la santé et l’éducation étaient les principaux bénéficiaires des subventions douces, mais ces subventions étaient souvent conditionnées à la mise en œuvre d’une feuille de route de privatisation ainsi qu’à l’harmonisation des outils de la démocratie libérale tels que la « bonne gouvernance », le financement exclusif d’initiatives telles que la transparence, ainsi que le contrôle et la réforme des processus électoraux.

En outre, ce modèle de financement n’a pas été accompagné d’investissements dans les dépenses publiques, d’une consolidation fiscale visant à promouvoir l’élaboration de politiques de développement, d’une industrialisation des secteurs productifs et d’une réforme et d’un approfondissement du secteur financier en vue d’atteindre l’autonomie financière. Cette situation a créé un fossé artificiel dans la signification même du développement : la dépendance induite par l’aide a été conçue pour séparer et privilégier les « infrastructures douces » au détriment des « infrastructures dures ». La dépendance à l’égard des donateurs, fondée sur un programme de développement doux accompagné d’une marchandisation des biens publics, a donc accéléré l’affaiblissement de nombreux pays du Sud. La privatisation a transformé avec succès le modèle politique de gouvernance dans ces pays : elle a transformé les citoyens en consommateurs.

En revanche, dès le début, la stratégie de « sortie » de la Chine dans les années 2000 était fondée sur le renforcement et l’expansion des investissements productifs et des services publics, sans distinction artificielle entre les infrastructures « dures » et les infrastructures « douces ». L’accent a été mis en premier lieu sur la construction de projets d’infrastructure, notamment de ponts, d’hôpitaux et de routes, bien qu’ils aient été complétés par le transfert et le partage de connaissances, par exemple dans le cadre de la formation médicale, de la formation des fonctionnaires à la fonction publique et du renforcement des institutions publiques. L’accent mis par la Chine sur le développement des compétences, le transfert de technologies et le partage des connaissances est souvent ignoré dans la plupart des rapports comparant les stratégies de développement chinoises et occidentales. Le fait que ce partage des connaissances se fasse en dehors du cadre de la gouvernance de la propriété intellectuelle est devenu beaucoup plus visible après la distribution par la Chine de vaccins Covid-19 aux pays du Sud pendant la pandémie de Covid-19. La distribution de vaccins en tant que bien public s’est également accompagnée d’une aide humanitaire à certains pays, soulignant la nécessité d’une autre approche du développement, d’autant plus que les sociétés pharmaceutiques occidentales ont quadruplé leurs bénéfices grâce à la vente de leurs vaccins.

Un point de comparaison important et souvent répété entre le modèle occidental et le modèle chinois est la nature et le rôle spécifiques des conditionnalités. Si le concept de « conditionnalité » en tant que condition nécessaire à l’aide au développement, y compris les subventions, les flux concessionnels et l’assistance technique, est explicitement associé aux institutions de Bretton Woods et aux stratégies de développement bilatérales occidentales apparues à la fin des années 1990, il a des racines plus profondes dans le colonialisme.

La stratégie de développement occidentale a été conditionnée par la volonté de s’assurer que l’Occident reste éloigné de son passé historique : dans le cas de l’Afrique, cela signifie essentiellement l’évitement de la responsabilité de réparation des pays occidentaux à l’égard des pays africains. L’accord de l’Allemagne de payer des réparations à la Namibie en 2021 a été un changement historique, mais la modalité et la mise en œuvre réelle de ces réparations restent contestées car certains les considèrent comme « symboliques » par nature. Au-delà de ce cas, les politiques de développement occidentales, illustrées par l’UE, ont été explicitement conditionnées à la conformité de l’Afrique en permettant le libre-échange des ressources, des biens et des marchandises vers l’UE tout en freinant simultanément la migration africaine par l’externalisation de la militarisation des frontières européennes.

En comparaison, bien que sans bagage colonial, le modèle de développement contemporain de la Chine se préoccupe également de l’accès aux produits de base, aux matières premières et à la création de marchés pour l’absorption des excédents chinois. Toutefois, contrairement aux stratégies de développement occidentales, ce modèle n’est pas lié à des exigences de meilleure gouvernance, à un intérêt pour un changement de régime en vue d’un meilleur respect des investissements chinois, à la mise en œuvre de sanctions et à l’imposition de pénalités lorsque les conditions ne sont pas remplies. Si certaines conditions sont attachées à la passation de marchés et de contrats de biens et de services par la Chine, ainsi qu’à la restructuration de la dette, l’impact de ces conditions est très différent de celui des conditions intégrées dans l’architecture financière mondiale dominée par l’Occident. L’approche chinoise des conditions vise essentiellement à assurer la longévité et la garantie des investissements économiques et a produit des résultats tant positifs que négatifs pour les pays du Sud.

Toutefois, ces conditions ne sont pas assez flagrantes pour immobiliser les pays, comme celles observées dans l’impact historique et actuel des conditionnalités du FMI et de la Banque mondiale. L’incompatibilité des conditionnalités dans les stratégies de développement occidentales et chinoises ne dispense pas de critiquer la Chine, mais il est tout aussi important de déterminer la nature et le contexte des conditions chinoises dans les pays du Sud. L’impact global des sanctions occidentales, la montée du protectionnisme occidental et la concurrence entre l’Occident et la Chine, dans tous les domaines possibles, ont certaines répercussions sur la Chine, y compris dans le domaine du multilatéralisme et de la réforme de la dette. Ces questions doivent faire l’objet de recherches approfondies.

En résumé, une analyse comparative entre les stratégies de développement occidentales et le modèle de développement chinois nécessite de la rigueur pour différencier les origines historiques et structurelles de leurs approches. Les conditionnalités occidentales ont finalement abouti à l’érosion progressive de la souveraineté dans les pays du Sud, supprimant toute possibilité de solidarité avec le tiers monde et de coopération Sud-Sud. Les stratégies de développement de la Chine ne reproduisent pas ce modèle.

La nouvelle course à l’Afrique : Par qui et comment ?

Les bases comparatives du développement occidental et chinois en Afrique ont progressivement pris un nouveau tournant grâce à une série de modèles concurrents de connectivité des infrastructures. Ces modèles présentent quelques variations dans leurs propositions discrètes, mais l’objectif est de mobiliser des financements et des investissements privés pour remplacer l’aide traditionnelle et les financements à des conditions préférentielles. Plus important encore, les stratégies sont des alliances traditionnelles entre « partenaires aux vues similaires », notamment les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon. Les investisseurs commerciaux américains et les institutions multilatérales de développement sous les auspices du Partenariat pour l’infrastructure et l’investissement mondiaux (PGII) dirigé par les États-Unis garantissent la poursuite de l’ordre néolibéral défaillant dirigé par les États-Unis.

Alors que différents modèles se concentrent aujourd’hui sur une meilleure coordination entre les agences de crédit à l’exportation (ACE) afin de créer un environnement propice aux investissements nationaux subventionnés par les crédits à l’exportation et le financement du développement, il est important de noter que le modèle de développement de la Chine a toujours combiné le financement et le commerce, l’Eximbank de la Chine étant au centre de ses investissements globaux. Le virage occidental vers les « infrastructures » dures et l’utilisation des crédits à l’exportation pour le développement suggère une émulation superficielle des caractéristiques qui marquent le développement chinois. En effet, au-delà de la transformation cosmétique, le secteur des entreprises occidentales reste le facteur déterminant des nouvelles stratégies de développement, tandis que le modèle de développement chinois reste dirigé par l’État sous la houlette du parti communiste chinois. Alors que la Chine continue d’être confrontée à une combinaison de différentes pressions internes et internationales, l’État chinois supplante l’itération nationale du secteur privé. En revanche, des navires comme l’UE ne se contentent pas de promouvoir les intérêts du secteur privé européen, mais renforcent le secteur privé des pays du G7 afin d’assurer la pérennité de l’ordre néolibéral dirigé par les États-Unis.

Cela est particulièrement visible dans la récente tentative de l’UE d’équilibrer ses multiples objectifs de contrôle des migrations en prétendant « sécuriser » ses frontières, en soutenant le génocide à Gaza et la colonisation plus large de la Palestine et en s’associant avec les capitaux du Golfe alignés sur les États-Unis pour étendre les politiques néolibérales à l’ensemble de la région. En mars 2024, l’UE a accordé un financement de 7,4 milliards d’euros (8,06 milliards de dollars) à l’Égypte pour la période 2024-2027. Le soutien de l’UE a complété l’accord de prêt élargi de 8 milliards de dollars conclu par le FMI avec l’Égypte le même mois, ainsi qu’un accord d’investissement de 35 milliards de dollars entre l’Égypte et les Émirats arabes unis pour le développement de la péninsule de Ras al-Hekma[8]. L’Égypte est donc un site pour le nouveau programme de développement de l’Occident, qui cherche à sécuriser les frontières de l’UE contre les migrants africains et palestiniens, alors que l’UE et l’Occident continuent de soutenir militairement Israël.

Avec le déclin de l’ordre occidental, l’UE et les pays développés subissent des pressions pour investir et réaliser des gains plus importants en termes de distribution, en particulier lorsqu’il s’agit de servir les intérêts de l’élite du Sud. De ce point de vue, le modèle de développement de la Chine n’est pas entièrement à l’abri des contradictions du développement capitaliste. Ces contradictions doivent être analysées à partir de la dualité de l’expérience nationale ou intérieure de la Chine et de son modèle de développement extérieur. La Chine continue d’expérimenter une libéralisation et une privatisation choisies, tout en conservant la propriété de l’État.

L’expérimentation par la Chine de partenariats public-privé (PPP) au niveau national[9] et le lancement de PPP dans les pays bénéficiaires en sont un exemple [10], tout comme la nature des investissements de la Banque asiatique d’investissement et d’infrastructure (AIIB) dans les pays du Sud, l’adoption par la Chine d’instruments de financement privés créés par les institutions de Bretton Woods et le rôle de la Chine dans la réforme de l’architecture de la dette souveraine. Les pressions exercées par le fonctionnement d’un ordre mondial néolibéral, l’exploitation de l’« ouverture » des pays qui ont conclu des accords de libre-échange avec les marchés occidentaux et l’intégration dans l’architecture de financement du développement créent une série de problèmes pour la Chine et les pays bénéficiaires. Ces questions doivent être examinées, critiquées et réformées, en particulier en ce qui concerne leur impact sur les pays du Sud.

Une approche critique des investissements chinois implique également une compréhension concrète de la montée en puissance de la Chine dans le monde, qui a commencé par une interaction avec l’ordre hégémonique existant, mais qui a été soumise à la vigilance de la Chine pour discipliner ses entreprises et freiner le rentiérisme, à la fois au niveau national et dans ses projets internationaux. En 2021, la Chine a lancé l’Initiative pour le développement mondial (IDM), qui est conçue pour compléter la BRI, mais qui intègre une vision du développement basée sur l’expérience de la Chine en matière de développement, en mettant davantage l’accent sur le partage des connaissances, le transfert de technologies et le développement Sud-Sud [11]. Bien qu’il soit trop tôt pour prédire l’impact de l’IDG sur le développement, l’accent mis par la Chine sur une approche plus communautaire du développement, comme dans le cas de la distribution du vaccin Covid-19, doit être contextualisé et reflété dans le modèle de l’IDG. La Chine continue de s’adapter, d’évoluer et de réguler son essor économique. Néanmoins, elle constitue idéologiquement, structurellement et matériellement un modèle de développement différent, qui nécessite un engagement selon ses propres termes, même si ces termes semblent superficiellement comparables aux modèles de développement des puissances impériales traditionnelles telles que les États-Unis et l’Union européenne.



Conclusion

Alors que les blocs occidentaux tels que l’UE se transforment en une véritable économie de guerre renforçant l’OTAN[12], proposant l’utilisation de ses banques publiques telles que la Banque européenne d’investissement (BEI) pour prêter à l’industrie de la défense [13] et explorant l’option d’une nouvelle armée européenne [14], il devient de plus en plus clair que les concepts occidentaux de « développement “, d’investissement et de “ sécurité ” » ne peuvent plus rester dans leur forme cloisonnée.

Il ne s’agit pas simplement d’un tournant vers la guerre keynésienne, mais d’une continuation de l’histoire occidentale et d’un symbole des malheurs politiques de l’Occident, alors que ses pays succombent au fascisme intérieur. Pendant ce temps, la Chine poursuit sa stratégie d’approfondissement de l’initiative « Belt Road » (BRI) à son propre rythme, soumise aux contradictions du développement capitaliste, y compris la gestion de projets problématiques dans les pays bénéficiaires. Le paradigme du développement en tant que terrain de comparaison entre Occidentaux et Chinois n’est pas extérieur à ces formations, mais fait partie intégrante de ces changements. Comme indiqué ci-dessus, les bases d’une analyse comparative entre l’Occident et la Chine doivent s’étendre de leur engagement historique avec l’Afrique à la situation actuelle d’escalade de la violence et de déclin de l’ordre occidental dirigé par les États-Unis.

L’action de l’Afrique entre ces puissances consiste à garantir les intérêts de son peuple grâce à une combinaison de stratégies comprenant des critères plus stricts pour les partenariats, la suppression des liens avec les conduits impériaux dirigés par les États-Unis et une attention accrue à l’augmentation perpétuelle de son pouvoir de négociation par le renforcement de ses capacités de production nationales.

—

Farwa Sial est chercheuse associée au département d’économie de la School of Oriental and African Studies (SOAS).



Notes

[1] Borrell Josep (2024) Munich Security Conference : the four tasks on the EU’s geopolitical agenda https://www.eeas.europa.eu/eeas/munich-security-conference-four-tasks-eu%E2%80%99s-geopolitical-agenda_en. Josep Borrell, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy / Vice-President of the European Commission.

[ 2] Les sanctions d’abord appliquées au Niger, puis de manière sélective au Mali et au Burkina Faso, comprenaient des interdictions commerciales, le gel des transactions financières, la fermeture des frontières entre la CEDEAO et les trois pays, ainsi que des interdictions de voyager pour certaines personnes.

[3]Al Jazeera (2024) Niger suspends military cooperation with US : Spokesman. https://www.aljazeera.com/news/2024/3/17/niger-suspends-military-cooperation-with-us

[ 4] Le Groupe des Sept (G7) est un forum informel qui réunit les économies industrialisées avancées de l’Italie, du Canada, de la France, de l’Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique. L’Union européenne participe également à ce groupe. Le G7 compte 776 millions d’habitants et le produit intérieur global (PIB) des États membres du G7 représente environ 30 % de l’économie mondiale.

[5] Yu, G. T. (1977). China and the Third World. Asian Survey, 17(11), 1036–1048. https://doi.org/10.2307/2643352 ; " Mao Zedong (1959) Africa’s task is to struggle against imperialism ". Available at the Wilson Centre Archive https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/mao-zedong-africas-task-struggle-against-imperialism#_ftn0 ; Taylor, I. (2018) ‘Mao Zedong’s China and Africa’, Twentieth Century Communism, 15, 47+, available : https://link.gale.com/apps/doc/A626124559/AONE?u=anon~54c4395&sid=googleScholar&xid=3300da19

[6] Capasso, M., & Kadri, A. (2023). The imperialist question : A sociological approach. Middle East Critique, 32(2), 149–166 ; Ajl, M. (2024). Palestine’s Great Flood : Part I. Agrarian South : Journal of Political Economy, 13(1), 62-88. https://doi.org/10.1177/22779760241228157 ; Yeros, P. (2024). A World Will Only Be Possible by the Intervention of the “Sixth Great Power”. Agrarian South : Journal of Political Economy, 13(1), 14-40. https://doi.org/10.1177/22779760241230679

[7] Samir Amin (May 2018) – Financial Globalization : Should China move in ? Defend Democracy press. https://www.defenddemocracy.press/22137-2/

[8] New Arab News (2024) Egypt economic crisis : What is Ras al-Hekma and why is Cairo ‘selling it’ to UAE ? https://www.newarab.com/news/egypt-economy-what-ras-al-hekma-cairo-selling-uae

[9] Lydia Jones & Michael J. Bloomfield (2020) PPPs in China : Does the Growth in Chinese PPPs Signal a Liberalising Economy ? New Political Economy, 25:5, 829-847, DOI:10.1080/13563467.2020.1721451

[10] China South Global Project (2024) China Could Fund Kenyan Rail Through Public-Private Partnership : Kenyan President https://chinaglobalsouth.com/2023/12/19/china-could-fund-kenyan-rail-through-public-private-partnership-kenyan-president/

[11] Ministry of Foreign Affairs of the Republic of China (2022) Jointly Advancing the Global Development Initiative and Writing a New Chapter for Common Development. https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202209/t20220922_10769721.html

[12] Somdeep Sen, NATO and the global colour line, International Affairs, Volume 100, Issue 2, March 2024, Pages 491–507, https://doi.org/10.1093/ia/iiae012

[13] Euractiv (2024) EIB ready to ‘stretch’ lending criteria as it prepares for EU Council’s call to arms https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eib-ready-to-stretch-lending-criteria-as-it-prepares-for-eu-councils-call-to-arms/

[14] Defensenews (2024) EU member countries push back on Italy’s call for European army https://www.defensenews.com/global/europe/2024/02/05/eu-member-countries-push-back-on-italys-call-for-european-army/