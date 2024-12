Israël a retardé son attaque contre l’Iran en raison de la fuite de la CIA selon des procureurs

Article originel : Israel Delayed Its Attack on Iran Due to CIA Leak, Prosecutors Allege

The Intercept, 7.12.24

La plus grande question dans le cas contre Asif Rahman, un employé de la CIA accusé d’avoir divulgué les plans de bataille d’Israël, est le motif... Lire la suite