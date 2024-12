L’association Réaction 19 lance une action civile collective contre Emmanuel Macron décidée à « emmerder » celui qui voulait « emmerder » les non-vaccinés (Nexus)

...L’association Réaction 19 est bien décidée à « emmerder » jusqu’au bout celui qui voulait « emmerder » les non-vaccinés. Estimant que les propos tenus en janvier 2022 par le président Emmanuel Macron ne doivent pas rester impunis, relèvent de la faute et engagent sa responsabilité civile, l’association saisit le tribunal judiciaire de Paris et lance une action collective pour discrimination et violences psychologiques. Tous les non-vaccinés sont invités à s’y joindre avant le 31 décembre 2024... Lire la suite