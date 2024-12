L'OCCRP géant du journalisme, à l'origine des Panama Papers, reçoit la moitié de son budget du gouvernement étatsunien (Drop Site News)

Un géant du journalisme reçoit la moitié de son budget du gouvernement étatsunien

Article originel : A Giant of Journalism Gets Half its Budget From the U.S. Government

Par Ryan Grim

Drop Site News, 2.12.2024



L’OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) collabore avec des dizaines de grands journaux pour publier les types de scoops que vous connaissez bien, comme les Panama Papers ou les Pandora Papers. Ce que nous pouvons révéler aujourd’hui, c’est que le plus gros bailleur de fonds de l'OCCRP est le département d’État des États-Unis... Lire la suite