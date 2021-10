22 Études scientifiques et rapports épidémiologiques étatiques qui soulèvent de profonds doutes sur l’efficacité du vaccin pour la population générale (Brownstone Institute)

Le modèle de la maladie de Marek (vaccins imparfaits "fuyants", non stérilisants et non neutralisants, qui réduisent les symptômes mais n'arrêtent pas l'infection ou la transmission) chez les poulets, et le concept du péché antigénique originel (si une exposition initiale ou un amorçage du système immunitaire est sous-optimal (Eugyppius), par exemple une vaccination avec les épitopes de la protéine spike 2020, cet amorçage sous-optimal est fondamentalement "fixé". C'est-à-dire qu'il préjuge de la réponse immunitaire à vie en cas de réexposition, en raison de la mémoire immunitaire ou de l'apprentissage.

Je présente ici une combinaison de 22 études et histoires qui soulignent l'ampleur du problème pour les NIH, les CDC, la FDA et les concepteurs de vaccins. Cela met certainement en évidence les problèmes liés aux mandats de vaccination qui menacent actuellement l'emploi de millions de personnes. Cela soulève de nouveaux doutes quant à la nécessité de vacciner les enfants.



Exemples concrets : 1) Gazit et ses collaborateurs, originaires d'Israël, ont montré que "les personnes n'ayant jamais été vaccinées contre le SRAS-CoV-2 présentaient un risque accru de 13,06 fois (IC à 95 %, 8,08 à 21,11) d'infection par le variant Delta par rapport aux personnes précédemment infectées". 2) Acharya et al. n'ont trouvé "aucune différence significative dans les valeurs de seuil de cycle entre les groupes vaccinés et non vaccinés, asymptomatiques et symptomatiques infectés par le SRAS-CoV-2 Delta." 3) Riemersma et al. n'ont trouvé "aucune différence dans les charges virales lorsqu'on compare les individus non vaccinés à ceux qui ont des infections malgré le vaccin. En outre, les personnes atteintes d'infections malgré le vaccin présentent fréquemment des résultats positifs avec des charges virales compatibles avec la capacité d'excréter des virus infectieux". Les résultats indiquent que "si des personnes vaccinées sont infectées par le variant delta, elles peuvent être des sources de transmission du SRAS-CoV-2 à d'autres personnes". Ils ont signalé "des valeurs Ct faibles (<25) chez 212 des 310 personnes entièrement vaccinées (68 %) et 246 des 389 personnes non vaccinées (63 %). L'analyse d'un sous-ensemble de ces échantillons à faible Ct a révélé un SRAS-CoV-2 infectieux dans 15 des 17 échantillons (88 %) provenant de personnes non vaccinées et dans 37 des 39 (95 %) provenant de personnes vaccinées. " 4) Chemaitelly et al. ont rapporté une étude du Qatar qui a montré que l'efficacité du vaccin (Pfizer) diminuait jusqu'à être proche de zéro après 5 à 6 mois et que même la protection immédiate après un à deux mois était largement exagérée. 5) Un rapport de Siri suggère que jusqu'à 90 % des hospitalisations aux États-Unis concernent les personnes vaccinées. 6) Riemersma et al. ont rapporté des données du Wisconsin qui corroborent la façon dont les personnes vaccinées qui sont infectées par le variant Delta peuvent potentiellement (et sont) en train de transmettre le SRAS-CoV-2 à d'autres personnes (potentiellement aux personnes vaccinées et non vaccinées). Ils ont constaté une charge virale élevée chez les personnes symptomatiques vaccinées et non vaccinées (68 % et 69 % respectivement, 158/232 et 156/225). Cela n'impliquait aucune différence entre les personnes vaccinées et non vaccinées en termes de portage et de transmission (symptomatique). De plus, chez les personnes asymptomatiques, ils ont mis en évidence des charges virales élevées (29 % et 82 % respectivement) chez les personnes non vaccinées et vaccinées respectivement. Cela suggère que les personnes vaccinées peuvent être infectées, héberger, cultiver et transmettre le virus facilement et sans le savoir. 7) Subramanian a rapporté que les augmentations observées du COVID-19 ne sont pas liées aux niveaux de vaccination lorsqu'ils ont examiné 68 pays et 2947 comtés aux États-Unis. En d'autres termes, il n'y a pas de relation clairement discernable (peut-être une association marginalement positive, où une vaccination plus élevée n'a pas réduit la transmission).

18) Suthar et al. ont examiné la durabilité des réponses immunitaires au vaccin à ARNm BNT162b2. Ils ont analysé les réponses en anticorps à la souche homologue Wu ainsi qu'à plusieurs variants préoccupants, y compris la variante émergente Mu (B.1.621), et les réponses en lymphocytes T dans un sous-ensemble de ces volontaires six mois (210e jour après la primovaccination) après la deuxième dose... les données démontrent une diminution substantielle des réponses en anticorps et de l'immunité en lymphocytes T contre le SRAS-CoV-2 et ses variants, six mois après la deuxième immunisation avec le vaccin BNT162b2".

19) Nordström, en Suède, rend compte de leur étude qui montre que (la cohorte comprenait 842 974 paires (N=1 684 958), incluant des individus vaccinés avec 2 doses de ChAdOx1 nCoV-19, mRNA-1273, ou BNT162b2, et des individus non vaccinés appariés) "l'efficacité vaccinale du BNT162b2 contre l'infection a diminué progressivement de 92% (IC 95%, 92-93, P<0-001) aux jours 15-30 à 47% (IC 95%, 39-55, P<0-001) aux jours 121-180, et à partir du jour 211 aucune efficacité n'a pu être détectée (23% ; IC 95 %, -2-41, P=0-07). " 20) L'appel de Rochelle Walensky, directrice du CDC, et du Dr Fauci à des rappels vous dit en beaucoup sur tout ce que vous aviez besoin de savoir, à savoir que le vaccin n'a pas tenu ses promesses les plus élaborées. 21) Yahi et al. ont rapporté que "dans le cas du variant Delta, les anticorps neutralisants ont une affinité réduite pour la protéine de pointe, tandis que les anticorps facilitateurs présentent une affinité remarquablement accrue. Ainsi, l'ADE (aggravation dépendante des anticorps) peut être un problème pour les personnes recevant des vaccins basés sur la séquence originale de la souche Wuhan (ARNm ou vecteurs viraux)." 22) Israël se prépare à une quatrième injection de rappel ; cela révèle que le vaccin n'a pas été à la hauteur de ses promesses considérablement gonflées.

En conclusion, de nombreuses personnes veulent le vaccin et elles devraient être libres de l'accepter à titre individuel. L'intérêt public de la vaccination universelle est aujourd'hui sérieusement mis en doute et, en tant que tel, on ne devrait pas s'attendre à ce qu'elle contribue à éliminer le coût social du virus, et encore moins à ce qu'elle soit imposée par les gouvernements.







