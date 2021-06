27.05.21. Le nombre de décès post-vaccinaux depuis le début de la vaccination est supérieur à 828 selon l'ANSM

Attention, les décès post-vaccinaux ne signifient pas que le vaccin est la cause du décès tout comme les décès survenus dans le cadre d'une maladie Covid chez une personne âgée avec des pathologies co-morbides ne sont pas forcément dus à la Covid. Enfin, les décès rapportés en post-vaccination par l'ANSM comprennent les décès suites à des comorbidités, suite à une infection Covid et potentiellement suite à des complications du vaccin. Le faible nombre d'autopsies rapportées à l'ANSM ne permet pas de faire la différence entre décès par comomrbidité et décès liés aux vaccins.

Dans son point de situation donné le 4 juin 2021 (voir ci-dessous) - les rapports des vaccin d'AstraZeneca et de Janssen de la semaine dernière ne sont pas donnés, ils seront donnés la semaine prochaine tandis que ceux de Pfizer et Moderna sont quant à eux donnés pour la période du 14.05 au 27.05.21. En effet, depuis le 30.04.21, les rapports pour les vaccins Pfizer et Moderna sont publiés tous les 15 jours au lieu de toutes les semaines, idem pour AstraZeneca et maintenant Janssen mais en décalage avec les deux autres.

--- Depuis le 23.04.21 , l'ANSM ne rapporte plus le nombre global de cas de décès post-vaccinaux dans son rapport de synthèse. Il en va de même dans le rapport de synthèse publié le 28.05.21 couvrant la période du 21.05.21 au 27.05.21 . DAns son rapport de synthèse, l'ANSM se borne à déclarer "Concernant les cas de décès déclarés, les données actuelles ne permettent pas de conclure qu’ils sont liés au vaccin. Ces événements continueront de faire l’objet d’une surveillance spécifique". En somme, jusqu'à preuve du contraire les décès ne sont pas liés aux vaccins. Seuls les décès par thromboses après vaccination par l'AstraZeneca sont donnés dans le point de situation et le rapport de synthèse : "3 nouveaux cas de thrombose de localisation atypique ont été analysés durant cette période, portant le total à 47 cas depuis le début de la vaccination, dont 12 décès. Un nouveau cas de décès a été rapporté sur la période. Ces nouveaux cas seront partagés à l’EMA dans le cadre du suivi européen des vaccins contre la Covid-19.". Le principe de précaution semble toujours inversé. L'ANSM précise pour le vaccin AstraZeneca qu'il y a un "r isque de thromboses en association avec une thrombocytopénie"

Selon le rapport portant sur le vaccin Pfizer pour la période du 14.05.21 au 27.05.21, il y a eu 52 nouveaux décès soit au total 633 décès depuis le début de la vaccination. Parmi ces 52 décès, 19 l'ont été suite à des cas de Covid déclarés. Dans la période couverte, " 2.1 cas fatals chaque 100.000 sujets vaccinés ont été notifiés". Aux pages 32-33 du rapport , ce sont 663 décès qui sont rapportés au 27.05.21 dans un tableau et non 633 depuis le début de la vaccination. Aux pages 35-36 du rapport, ce sont 65 décès et non 52 qui sont rapportés dans le tableau entre la période du 14.05.21 au 27.05.21. Ils comprennent les décès post-vaccinaux sans ou suite à une infection Covid malgré la vaccination, montrant si il en était besoin que la vaccination ne protège pas à 100% y compris après une deuxième injection. Nous garderons donc ces chiffres de 663 décès pour faire nos calculs.



pour la période du 14.05.21 au 27.05.21, il y a eu soit au total depuis le début de la vaccination. Parmi ces 52 décès, Dans la période couverte, " Aux , ce sont qui sont rapportés au 27.05.21 dans un tableau et non 633 depuis le début de la vaccination. Aux pages ce sont et non 52 qui sont rapportés dans le tableau entre la période du 14.05.21 au 27.05.21. Ils comprennent les décès post-vaccinaux sans ou suite à une infection Covid malgré la vaccination, montrant si il en était besoin que la vaccination ne protège pas à 100% y compris après une deuxième injection. Nous garderons donc ces chiffres de pour faire nos calculs. Selon le rapport portant sur le vaccin Moderna pour la période du 14.05.21 au 27.05.21 : 2 nouveaux décès (page 5) ont été répertoriés soit au total 31 décès (pages 4 et 8)



(page 5) ont été répertoriés soit au total (pages 4 et 8) Les rapports d'AstraZeneca et de Janssen seront donnés la semaine prochaine pour la période allant du 20.05.21 au 4.06.21. Nous prenons donc les décès donnés la semaine dernière pour la période du 7 mai au 20 mai 2021 soit 134 décès.



Ce qui fait plus de 828 décès (663 avec Pfizer + 31 Moderna + 134 avec Astra Zeneca). Vous aurez bien compris que ce décompte est largemet inférieur à celui que nous aurions calculé si les rapports de AstraZeneca et Janssen avaient été publiés. Le noveau décompte décalé de l'ANSM rend difficile le calcul du nombre de décès post-vaccinaux et aboutit à une sous-estimation importante. Nous compléterons la semaine prochaine les données de AstraZeneca et Janssen pour la période considérée mais nous n'aurons pas ceux de Pfizer et Moderna avant deux semaines. Certains pourraient penser que l'ANSM de cette façon minore le taux de décès post-vaccinal et rend difficiile son calcul.



C'est pour cela que nous proposons de nous fixer sur le taux de notification de décès par vaccin en fonction du nomre d'injections. Celui-ci permet d'avoir une meilleur estimation du taux de décès rapportés en fonction des vaccins. Pour rappel : "Depuis le début de la vaccination, il y a eu 26 698 000 injections avec le Pfizer en date du 27.05.21, 3 160 000 injections avec le Moderna en date du 27.05.21... Si nous tenons compte du rapport précédent d'AstraZeneca où il y a eu 134 décès pour 4 545 778 injections.

Si on calcule le ratio de notification du nombre de décès rapporté en post-vaccinal sur le nombre d'injections, il est de

- 0.0025% pour Pfizer en date du 27.05.21 (663 décès / 26 698 000 injections).

- 0.001% pour Moderna en date du 27.05.21 (31 décès / 3 160 000 injections).

- 0.0029% pour AstraZeneca en date du 20.05.21 (134 décès / 4 545 778 injections).

Une personne a généralement reçu deux injections, le ratio pourrait à terme (lorsque toutes les personnes vaccinées ont reçu leurs deux injections) et dans l'absolu (si toutes les personnes vaccinées l'ont été deux fois ce qui en fait n'est pas vrai puisque en France, les personnes ayant eu la Covid sont incitées à ne se vacciner qu'une fois) être multiplié par 2 si l'on prend en compte un ratio par personne vaccinée et non par injection. Enfin, il est à noté que, selon certains auteurs, les cas rapportés sont souvent largement inférieurs à ceux réellement observés, des experts évoquent le fait que seulement 10% des effets secondaires sont rapportés. Ces ratios pourraient donc être multipliés par 20 si l'on tient compte de ces précisions ce qui nous donnerait une estimation beaucoup plus élevée du ratio de décès par rapport au nombre de personnes vaccinées. En sachant que les personnes décédées en post--vaccinales peuvent l'avoir été suite à la vaccination, suite à une infection Covid, suite aux comorbidités antérieures présentées par les sujets.



Soit