7 FAKE NEWS en provenance d'Ukraine (Off Guardian)

7 FAKE NEWS en provenance d'Ukraine Article originel : 7 FAKE NEWS stories coming out of Ukraine Par Kit Knightly Off Guardian, 27.02.22

Nous n'en sommes qu'au troisième jour de l'opération militaire russe en Ukraine, et pourtant les rouages de la propagande tournent à la vitesse de l'éclair, produisant des "nouvelles", des opinions et du contenu pour le moulin des médias.

Au cours des dernières 48 heures, des dizaines d'histoires, d'images, de récits et de vidéos ont circulé comme étant tirés des combats en Ukraine, dont un pourcentage énorme est faux.

Certains de ces cas peuvent être attribués à des malentendus, des erreurs d'identité, des erreurs d'attribution... mais la plupart sont probablement des tromperies délibérées conçues pour provoquer une réponse. Plongeons dans le vif du sujet.

1. "Le fantôme de Kiev"

Tôt vendredi matin, il a été signalé qu'un seul avion ukrainien, un MiG-29, patrouillait dans le ciel de Kiev. La presse anglophone a appelé le pilote anonyme "The Ghost of Kiev" (le fantôme de Kiev) et a affirmé qu'il avait abattu six jets russes en combat aérien en moins de deux jours, ce qui faisait de lui un as officiel de la chasse, et probablement l'un des plus rapides à obtenir ce titre.

Le problème est qu'il n'y a pratiquement aucune preuve que cela se soit produit. Pour citer Newsweek :

Il n'y a aucune preuve que le "fantôme de Kiev" existe".

Aucun des deux camps ne peut confirmer que la Russie a perdu six avions au total, et encore moins qu'elle en a perdu un en une seule journée. Et une vidéo censée montrer "le fantôme" au combat - partagée par les forces armées ukrainiennes - est confirmée comme étant en fait une séquence tirée d'un jeu vidéo.

Néanmoins, il a déjà sa propre page Wikipedia. Un témoignage de la rapidité avec laquelle un mensonge peut se déplacer alors que la vérité met ses bottes.



2. "Des avions russes survolent Kiev"

De nombreuses personnes ont partagé une courte vidéo d'avions russes qui survoleraient à basse altitude la ville de Kiev. Le Times en a utilisé une image dans son article "Les sanctions vont-elles arrêter un obus russe ?" :