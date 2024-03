95% des entreprises occidentales opèrent toujours en Russie selon le M.A.E autrichien malgré les sanctions et les restrictions (Al Mayadeen)

95% des entreprises occidentales opèrent toujours en Russie selon le M.A.E autrichien

Article originel : 95% of Western companies still operating in Russia: Austrian FM

Al Mayadeen, 16.03.24

Le ministre des affaires étrangères autrichien révèle que la plupart des entreprises occidentales opèrent toujours en Russie, malgré les sanctions et les restrictions.