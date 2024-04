À bas Big Brother : la surveillance sans mandat tourne en dérision la Constitution (Off Guardian)

À bas Big Brother : la surveillance sans mandat tourne en dérision la Constitution

Article originel : Down with Big Brother: Warrantless Surveillance Makes a Mockery of the Constitution

Par John & Nisha Whitehead*

Off Guardian, 22.04.24

« Qu’il ait écrit AVEC BIG BROTHER ou qu’il se soit abstenu de l’écrire, cela n’a fait aucune différence… La police pensait qu’elle l’obtiendrait tout de même… les arrestations ont toujours eu lieu la nuit… Dans la grande majorité des cas, il n’y a pas eu de procès, pas de rapport d’arrestation. Les gens ont tout simplement disparu, toujours pendant la nuit. Votre nom a été retiré des registres, chaque enregistrement de tout ce que vous aviez fait a été effacé, votre existence unique a été niée puis oubliée. Vous avez été aboli, anéanti : vaporisé était le mot habituel. »

George Orwell, 1984.

Le gouvernement nous a vendus au plus offrant. Le plus offrant, soit dit en passant, a toujours été l’État profond. Ce qui se passe maintenant avec la lutte hautement politisée pour savoir si l’article 702 de la loi sur la surveillance du renseignement étranger est réautorisé par le Congrès ne fait pas que nous vendre, cela fait de nous des esclaves de l’État profond. Lisez les petits caractères : c’est louche. Tout comme le Patriot Act étatsunien a été perverti de son intention déclarée de lutter contre le terrorisme à l’étranger et a plutôt été utilisé pour réprimer secrètement le peuple américain (permettant aux organismes gouvernementaux de suivre secrètement les activités financières des Américains, de surveiller leurs communications et d’effectuer une surveillance étendue à leur égard), l’article 702 a été utilisé commecontourner la Constitution pour permettre au gouvernement de recueillir le contenu réel de vos conversations (appels téléphoniques, messages texte, discussions vidéo, courriels et autres communications électroniques) sans mandat.

Maintenant, les responsables du renseignement font pression pour élargir considérablement les pouvoirs d’espionnage du gouvernement, donnant effectivement au gouvernement le pouvoir illimité de forcer des millions d’Etatsuniens à espionner en son nom. Fondamentalement, l’État profond veut transformer le peuple étatsunien en extensions de Big Brother.

Comme l’explique le sénateur Ron Wyden (D-Ore) : « Si vous avez accès à des communications, le gouvernement peut vous forcer à l’aider à espionner. Cela signifie toute personne ayant accès à un serveur, un fil, un décodeur, un routeur Wi-Fi, un téléphone ou un ordinateur. Pensez donc un instant aux millions d’Etatsuniens qui travaillent dans des bâtiments et des bureaux où les communications sont stockées ou transitent. Après tout, chaque immeuble de bureaux aux Etats-Unis a des câbles de données qui le traversent. Les gens ne sont pas seulement les ingénieurs qui installent, entretiennent et réparent notre infrastructure de communication; il y en a d’innombrables autres qui pourraient être forcés d’aider l’espion du gouvernement, y compris ceux qui nettoient les bureaux et les bâtiments de garde. Si cette disposition est adoptée, le gouvernement peut nommer n’importe lequel de ces gens contre leur gré et les forcer à devenir ce qui équivaut à un agent de Big Brother—par exemple, en forçant un employé à insérer une clé USB dans un serveur d’un bureau qu’il nettoie ou garde la nuit. Tout cela pourrait se produire sans aucune surveillance : le tribunal de la FISA ne le saura pas, le Congrès ne le saura pas. Il sera interdit aux Etatsuniens qui se verront remettre ces directives d’en parler. À moins de pouvoir se payer des avocats à prix élevé avec des habilitations de sécurité qui connaissent bien le tribunal de la FISA, ils n’auront aucun recours. »

C’est ainsi qu’un effort de réforme de l’article 702 s’est rapidement transformé en un élargissement des pouvoirs de surveillance du gouvernement. On aurait dû le voir venir. Après tout, l’État policier ne renonce pas facilement au pouvoir, l’État de surveillance n’est pas favorable à tout ce qui pourrait affaiblir son contrôle, et Big Brother n’aime pas être restreint. Ce que la plupart des Etatsuniens ne comprennent pas, c’est que même sans l’article 702 en jeu, le gouvernement ciblera toujours la population pour une surveillance de masse sans mandat et sans soupçon, car c’est ainsi que l’État policier maintient sa mainmise sur le pouvoir. Ces manœuvres ne sont que la pointe de l’iceberg. À toutes fins pratiques, nous avons maintenant une quatrième branche du gouvernement.

Cette quatrième branche est née sans mandat électoral ni référendum constitutionnel, et pourtant elle possède des superpuissances, au-delà de celles de tout autre organisme gouvernemental, à l’exception de l’armée. Il est omniscient, omniscient et tout-puissant. Il fonctionne au-delà de la portée du président, du Congrès et des tribunaux, et il marche de concert avec l’élite de l’entreprise qui prend vraiment les décisions à Washington, DC. L’appareil de surveillance « technotyrannie » du gouvernement est devenu tellement ancré et enchevêtré dans son appareil policier d’État qu’il est difficile de savoir où s’arrête l’application de la loi et où commence la surveillance. Ils sont devenus une seule et même entité. L’état policier a passé le témoin à l’état de surveillance. Chaque jour, l’Etatsunien moyen est maintenant surveillé, espionné et suivi de plus de 20 façons différentes par les yeux et les oreilles du gouvernement et des entreprises.

Chaque seconde de chaque jour, le peuple étatsunien est espionné par le vaste réseau de voyeurs numériques, d’écouteurs électroniques et de robots espions du gouvernement étatsunien. Méfiez-vous de ce que vous dites, ce que vous lisez, ce que vous écrivez, où vous allez et avec qui vous communiquez, car tout sera enregistré, stocké et utilisé contre vous à un moment et à un endroit de votre choix. La vie privée, telle que nous la connaissons, est morte. Que vous marchiez dans un magasin, que vous conduisiez votre voiture, que vous vérifiiez vos e-mails ou que vous parliez à vos amis et à votre famille au téléphone, vous pouvez être sûr qu’un organisme gouvernemental vous écoute et vous suit. Cela ne commence même pas à toucher à la complicité du secteur des entreprises, qui nous achète et nous vend du berceau au tombeau, jusqu’à ce que nous n’ayons plus de données à extraire. Ces traqueurs d’entreprise surveillent vos achats, votre navigation sur le Web, vos publications Facebook et d’autres activités qui se déroulent dans la cybersphère et partagent les données avec le gouvernement.

À peu près toutes les directions du gouvernement — du service postal au ministère du Trésor et à toutes les agences intermédiaires — ont maintenant leur propre secteur de surveillance, autorisé à recueillir des données et à espionner le peuple étatsunien. Ensuite, il y a les centres de fusion et de lutte contre le terrorisme qui recueillent toutes les données des petits espions du gouvernement — la police, les responsables de la santé publique, les transports, etc. — et les rendent accessibles à tous ceux qui sont au pouvoir. Ces espions du gouvernement fouillent et capturent constamment de grandes quantités de nos communications, puis les stockent dans des bases de données massives pendant des années. Une fois que ces renseignements — recueillis illégalement et sans cause probable — sont ingérés dans les serveurs de la NSA, d’autres organismes gouvernementaux peuvent souvent faire des recherches dans les bases de données pour intenter des poursuites criminelles contre des Etatsuniens qui n’ont rien à voir avec le terrorisme ou quoi que ce soit de la sécurité nationale. . .apparentée. Grâce aux progrès de la technologie de surveillance et aux partenariats public-privé en pleine expansion entre les forces de l’ordre, la communauté du renseignement et le secteur privé, la police est devenue particulièrement habile à contourner le quatrième amendement.

On parle d’un système où il y a beaucoup d’abus. Maintenant, le gouvernement veut nous faire croire que nous n’avons rien à craindre de son programme d’espionnage de masse parce qu’il ne cherche qu’à obtenir les « méchants » qui sont à l’étranger. Ne le croyez pas. La définition du gouvernement d’un « méchant » est extraordinairement large, et elle entraîne une surveillance sans mandat des Etatsuniens innocents et respectueux des lois à une échelle stupéfiante. En fait, le gouvernement est devenu le plus grand contrevenant à la loi. Il est révélateur que même après qu’il a été révélé que le FBI, l’une des agences les plus avides de pouvoir et corrompues au sein du vaste complexe d’agences avides de pouvoir et corrompues de l’État policier, a mal utilisé une base de données de surveillance gouvernementale massive à plus de 300,000 reprises pour cibler les citoyens étatsuniens, nous débattons encore de la question de savoir s’ils devraient être autorisés à continuer à contourner le quatrième amendement. Après tout, c’est ainsi que le gouvernement fonctionne : nos objections sont systématiquement rejetées et nos droits bafoués.

Cela fonctionne toujours de la même façon. Premièrement, le gouvernement cherche à obtenir des pouvoirs extraordinaires acquis à la suite d’une crise nationale—dans ce cas-ci, des pouvoirs de surveillance sans mandat destinés à aider le gouvernement à espionner des cibles étrangères soupçonnées de participer à des activités terroristes, puis ils utilisent ces pouvoirs contre le peuple étatsunien. Selon la Foreign Intelligence Surveillance Court, le FBI a abusé à plusieurs reprises de l’article 702 afin d’espionner les communications de deux groupes d’Etatsuniens très disparates : ceux impliqués dans les manifestations de George Floyd et ceux qui ont peut-être participé au 6 janvier, 2021, manifestations au Capitole. Cet abus de ses soi-disant pouvoirs en matière de sécurité nationale est normal pour le gouvernement. Selon le Brennan Center for Justice, les agences de renseignement effectuent chaque année environ 200 000 de ces recherches « secrètes » sans mandat pour trouver les communications privées des Etatsuniens. Personne n’est épargné.

Bon nombre des cibles de ces fouilles n’ont rien fait de mal. Des agents du gouvernement ont espionné les communications des manifestants, des membres du Congrès, des victimes de crimes, des journalistes et des donateurs politiques, entre autres. Le gouvernement a prétendu que son espionnage des Etatsuniens est simplement « accessoire », comme s’il s’agissait d’un accident, mais il a pleinement l’intention de recueillir cette information. Comme le journaliste Jake Johnson l’avertit, en vertu de l’article 702 élargi, les services de renseignement étatsuniens « pourraient, sans mandat, obliger les gymnases, les épiceries, les salons de coiffure et d’autres entreprises à fournir des données sur les communications ». Selon le Wall Street Journal, « la Securities and Exchange Commission déploie une énorme base de données gouvernementale — la Consolidated Audit Trail, ou CAT — qui surveille en temps réel l’identité, les transactions et le portefeuille d’investissement de tous ceux qui investissent en bourse. » Le journaliste Leo Hohmann rapporte que le gouvernement distribue également 20 millions de dollars en subventions à la police, aux réseaux de santé mentale, aux universités, aux églises et aux districts scolaires pour obtenir leur aide afin d’identifier les Etatsuniens qui pourraient être des dissidents politiques ou des « extrémistes potentiels ».

Demandez au gouvernement pourquoi il effectue cette surveillance de grande envergure sur les citoyens étatsuniens, et vous obtiendrez la même réponse orwellienne que le gouvernement a utilisée en réponse à chaque soi-disant crise pour justifier ses attaques contre nos libertés civiles : pour assurer la sécurité de l’Amérique. Ce dont il s’agit vraiment, cependant, c’est le contrôle. Nous avons affaire à un gouvernement si avide de pouvoir, paranoïaque et craignant de perdre sa mainmise sur le pouvoir qu’il conspire pour faire la guerre à quiconque ose contester son autorité. Lorsque le FBI demande à des banques et à d’autres institutions financières d’effectuer des recherches sur les transactions des clients — sans garantie et sans cause probable — pour trouver des indicateurs d'« extrémisme » en fonction de l’endroit où vous magasinez, de ce que vous lisez et de la façon dont vous voyagez, nous sommes tous en difficulté. Vous n’avez rien à faire d’illégal.

D’ailleurs, vous n’avez même pas à contester l’autorité du gouvernement. Franchement, vous n’avez même pas à vous soucier de la politique ou à connaître vos droits. Tout ce que vous devez vraiment faire pour être étiqueté comme un personnage suspect, signalé pour la surveillance, et finalement placé sur une liste de surveillance du gouvernement est en direct aux États-Unis. Tant que le gouvernement est autorisé à militariser ses technologies de surveillance à 360 degrés pour vous signaler comme une menace à la sécurité nationale, que vous ayez ou non fait quelque chose de mal, c’est juste une question de temps avant que vous vous retrouviez accusé à tort, enquêté et confronté par la police sur la base d’un algorithme basé sur des données ou d’une évaluation des risques sélectionnés ensemble par un programme informatique géré par intelligence artificielle. Comme je le dis clairement dans mon livre Battlefield America : The War on the American People et dans son équivalent fictif The Erik Blair Diaries, il ne faudra pas longtemps avant que la police de la pensée de Big Brother nous enferme pour nous « protéger » de nous-mêmes. À ce moment-là, nous disparaîtrons.

* Le procureur constitutionnel et auteur John W. Whitehead est fondateur et président du Rutherford Institute. Son livre Battlefield America : The War on the American People (SelectBooks, 2015) est disponible en ligne à www.amazon.com. On peut communiquer avec Whitehead à john@rutherford.org. Nisha Whitehead est directrice exécutive de l’Institut Rutherford. Des informations sur le Rutherford Institute sont disponibles sur le site www.rutherford.org.