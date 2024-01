À La Haye, Israël a monté une défense basée sur une réalité alternative (The Intercept)

À La Haye, Israël a monté une défense basée sur une réalité alternative Article originel : At The Hague, Israel Mounted a Defense Based in an Alternate Reality Par Jeremy Scahill The Intercept, 12.01.24

Une équipe d’avocats et de fonctionnaires israéliens a présenté leur défense à La Haye vendredi, au deuxième jour de l’affaire de génocide portée devant la Cour internationale de justice par le gouvernement sud-africain. Les avocats ont dépeint Israël comme la véritable victime du génocide, et non Gaza, ont accusé l’Afrique du Sud de soutenir le Hamas et ont dépeint le gouvernement sud-africain comme le bras juridique des militants palestiniens qui ont mené les raids meurtriers en Israël le 7 octobre.





Israël a grandement bénéficié du fait qu’il n’y avait pas de contre-interrogatoire ou de débat autorisé au cours de cette procédure. Il s’est engagé dans une mission audacieuse de faire devant un tribunal de droit international ce que ses responsables militaires et politiques ont fait jour et nuit tout au long de cette guerre contre Gaza : déclencher un déluge de ce qui était connu au sein de l’administration Trump comme des « faits alternatifs ».





La défense d’Israël était l’inverse du cas de l’Afrique du Sud hier, et aussi faible en offrant des faits documentés que celui de l’Afrique du Sud était puissant. L’histoire a commencé le 7 octobre, les Israéliens semblaient dire, l’Afrique du Sud est le Hamas, l’Afrique du Sud n’a pas donné à Israël une chance de se rencontrer et de discuter de Gaza avant de poursuivre pour génocide, et en fait les forces de défense d’Israël est l’entité la plus morale sur Terre. En ce qui concerne les déclarations publiques volumineuses de hauts responsables israéliens indiquant une intention génocidaire, il s’agissait simplement d'« affirmations aléatoires » de la part de certains sous-jacents non pertinents. Les déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahou invoquant une histoire meurtrière de la Bible sur le meurtre des femmes, des nourrissons et du bétail de vos ennemis? Les Sud-Africains ne comprennent tout simplement pas la théologie et ont présenté les paroles de Netanyahou hors contexte.

Alors que les avocats d’Israël ont fait valoir que les accusations de génocide portées contre lui sont invalides, leur stratégie principale était de faire appel à la cour sur des questions juridictionnelles et procédurales, en espérant qu’ils puissent servir de base au groupe de juges internationaux pour rejeter l’affaire de l’Afrique du Sud. Conscient de l’audience mondiale, Israël a également cherché à renforcer ses revendications de justice et d’autodéfense dans la guerre à Gaza.