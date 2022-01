Acceptation et engagement en faveur de la liberté (Off Guardian)

Acceptation et engagement en faveur de la liberté

Iain Davis

Off Guardian, 29.01.22 Note de SLT : L'auteur fait l'apologie de la psychologie comportemtale pour se libérer mais cultiver le raisonnement critique en se fondant sur des preuves pourrait tout aussi bien faire l'affaire.

Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour nous libérer, et nous libérer les uns des autres, de la tyrannie du gouvernement. Malheureusement, depuis des générations, nous avons été éduqués pour croire que nous sommes impuissants. Notre voix ne peut soi-disant être entendue que par le biais des urnes, de notre capacité extrêmement limitée à faire pression et des manifestations auxquelles nous sommes autorisés. C'est une tromperie. Nous avons tout le pouvoir, le gouvernement n'en a aucun et nous pouvons changer le monde quand nous le voulons. Tout ce que nous devons faire est de réaliser notre organisation et notre force collectives. La bonne nouvelle est que, si nous travaillons constamment à la liberté, nous pouvons l'atteindre avec une certitude absolue. La mauvaise nouvelle, c'est que très peu d'entre nous sont même conscients de la nécessité de changer leur comportement et encore moins savent comment le faire.

Cette méconnaissance générale nous laisse à la merci de ceux qui savent comment détourner les techniques de changement de comportement et la psychologie appliquée à des fins néfastes. Ce mauvais traitement a conduit une minorité non négligeable à s'insurger contre la psychologie comportementale appliquée. Pourtant, si nous décidons d'utiliser nous-mêmes ces stratégies, le potentiel de changement social positif est immense. Cet article est rédigé dans l'espoir que nous puissions tous apprendre à utiliser les techniques de changement de comportement à notre avantage. Le changement de comportement est une compétence qui peut être apprise et, avec de la pratique, devenir un outil puissant de développement personnel. Nous pouvons l'utiliser pour déjouer les plans de ceux qui voudraient l'utiliser contre nous et construire une société libre.





Le problème de la mauvaise utilisation Au cours des deux dernières années, nous avons connu, et nous continuons à subir, un programme mondial de changement de comportement destiné à nous contraindre à la conformité. Des opérations psychologiques (psyops) ont été utilisées pour adapter notre comportement à une soi-disant "nouvelle normalité". L'un des objectifs est de nous conditionner à répondre automatiquement à une crise annoncée, quelle qu'elle soit, et à obéir aux ordres du gouvernement. Ce n'est pas un point litigieux. Les techniques appliquées de changement de comportement sont une pratique courante tant au niveau de la gouvernance mondiale que des gouvernements nationaux.

L'Organisation mondiale de la santé décrit comment elle interprète leur utilisation : Une campagne de santé suit une séquence spécifique qui fait passer le public cible de la prise de conscience d'un problème à un comportement aboutissant à un résultat de santé spécifique [...] La présentation d'un message cohérent provenant de sources multiples augmente la probabilité d'une action [...] Des messagers de confiance et des personnalités très en vue peuvent ajouter leur voix à la campagne.

En février 2020, un mois avant de déclarer une pandémie mondiale, l'OMS a annoncé la création de son groupe consultatif technique sur les connaissances et les sciences comportementales pour la santé (TAG). Le groupe est présidé par le professeur Cass Sunstein et compte parmi ses membres des experts en changement comportemental de la Banque mondiale, du Forum économique mondial et de la Fondation Bill et Melinda Gates. Le professeur Susan Michie, du Royaume-Uni, est également un participant au TAG. Cass Sunstein est co-auteur d'un article de 2008 intitulé Conspiracy Theories, dans lequel il préconise, avec le professeur Adrian Vermeule, une série de méthodes psychologiques pour contrer les arguments des personnes qui doutent des récits officiels. Sunstein et Vermeule ont exclu de s'engager dans un débat logique, fondé sur des preuves. Au lieu de cela, ils ont proposé une campagne psychologique concertée pour discréditer quiconque remettait en question le gouvernement. TAG a rapidement publié Principles and Steps for Applying a Behavioural Perspective to Public Health (Principes et étapes pour l'application d'une perspective comportementale à la santé publique) dans lequel ils ont identifié six principes qu'ils allaient utiliser. Décidant que les connaissances ne sont "souvent pas suffisantes pour changer les comportements", le TAG a mis en œuvre une méthodologie différente. Constatant que les choix comportementaux que nous faisons sont " influencés par l'environnement dans lequel une personne réside et prend ses décisions ", le TAG a conclu : Aborder la santé publique d'un point de vue comportemental nécessite de se concentrer sur les personnes et leurs comportements dans le contexte dans lequel ces comportements se produisent [...] Les comportements peuvent être définis de sorte que les influences sur ces comportements en termes d'obstacles et de moteurs peuvent être diagnostiquées. Les stratégies et les interventions qui peuvent modifier ces comportements peuvent alors être conçues.

Il n'est fait mention nulle part dans le document du consentement. Le TAG préconise la manipulation du contexte dans lequel les comportements se produisent. Cela leur permet de concevoir la réponse comportementale. Nous sommes les sujets de leurs efforts et le TAG ne considère pas que nos connaissances ou notre consentement soient pertinents. Susan Michie est également membre du Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) du gouvernement britannique. Ce groupe a fourni une grande partie des "preuves" que le gouvernement britannique a utilisées pour justifier sa réponse anti-scientifique à la pseudo-pandémie. Michie est également l'un des principaux membres du sous-groupe de SAGE sur le changement de comportement, Spi-B.

Comme ses collègues experts en changement de comportement du TAG et du Spi-B, Michie privilégie les psyops au discours logique. Dans un rapport consultatif, daté du 22 mars 2020, le SPi-B a recommandé au gouvernement britannique de s'engager dans une campagne de terreur menée par les médias pour contraindre le public à se conformer à la pseudo-pandémie : Un nombre important de personnes ne se sentent toujours pas suffisamment menacées personnellement [...] Le niveau perçu de menace personnelle doit être augmenté parmi ceux qui sont complaisants, en utilisant des messages émotionnels percutants [...] Certaines personnes seront plus persuadées par des appels à respecter les règles, d'autres par le devoir envers la communauté, et d'autres par le risque personnel. Toutes ces approches différentes sont nécessaires [...] Utiliser les médias pour accroître le sentiment de menace personnelle [...] Envisager le recours à la désapprobation sociale en cas de non-respect des règles.

Les gouvernements du Royaume-Uni, et d'ailleurs, ont précisément déployé cette méthodologie avec l'aide de leurs partenaires des médias grand public. Il s'agissait d'une continuation de la manipulation proposée dans le document de 2010 du gouvernement britannique intitulé MINDSPACE. Ce rapport décrivait comment le gouvernement pouvait abuser du changement de comportement à des fins de propagande et de conformité. Il soulignait l'importance d'éviter toute discussion sur les preuves et s'attachait à vaincre l'esprit rationnel des gens par la manipulation psychologique. Notamment, cela pourrait être réalisé sans que les sujets (nous) soient conscients d'être effectivement programmés : Le comportement des gens peut être modifié s'ils sont d'abord exposés à certaines images, certains mots ou certaines sensations [...] les gens se comportent différemment s'ils ont été "amorcés" par certains indices au préalable. Les réactions émotionnelles aux mots, aux images et aux événements peuvent être rapides et automatiques [...]. Les approches comportementales incarnent une ligne de pensée qui passe de l'idée d'un individu autonome, prenant des décisions rationnelles, à celle d'un décideur "situé", dont le comportement est en grande partie automatique et influencé par l'environnement de son choix [...] Les citoyens peuvent ne pas se rendre compte que leur comportement est modifié - ou, du moins, comment il l'est.

Cette approche utilise les stratégies psychologiques secrètes suggérées par Sunstein deux ans plus tôt. Spi-B et TAG ont été parmi ceux qui les ont exploitées tout au long de la pseudo-pandémie. Combiné à une censure de grande envergure et à une campagne de propagande médiatique concertée, l'objectif était de cacher ou d'obscurcir les preuves et d'éloigner les gens de la rationalité pour en faire des "décideurs situés".

Programmés pour accepter un ensemble étroitement défini de points de discussion limités, les gens étaient contraints de croire en un "environnement de choix" prédéterminé. Le contexte et la portée de leur prise de décision étaient ainsi contrôlés, laissant de nombreux sujets psychologiquement handicapés. Une fois l'environnement de choix établi, les réponses comportementales pouvaient alors être conçues sans aucune résistance de la part des décideurs situés. Cette forme de lavage de cerveau cible principalement le subconscient. Elle est très efficace car elle laisse le sujet s'imaginer qu'il a le libre choix ou le libre arbitre. Cette tromperie nous rend beaucoup plus susceptibles de nous comporter comme on nous le demande. Cependant, en réalité, nos options comportementales sont limitées aux seuls résultats souhaités. L'engagement comportemental du sujet est déterminé par sa position dans l'environnement de choix. L'utilisation abusive des techniques de modification du comportement, et de la psychologie appliquée qui les sous-tend, est totalement contraire à l'éthique. Il s'agit d'une forme d'abus psychologique qui a été et est encore infligé à la population mondiale pour faire avancer un programme.

Au Royaume-Uni, cette situation a incité un groupe de psychologues et de thérapeutes concernés à écrire à la British Psychological Society (BPS), l'exhortant à enquêter sur ces abus et à publier une déclaration. La BPS a fini par répondre par ce que beaucoup ont considéré comme une réponse évasive, fallacieuse et tout à fait peu convaincante. Compte tenu des activités du TAG, de Spi-B et d'autres, on peut comprendre la forte opposition à cette manipulation psychologique par le gouvernement. Il est essentiel que nous fassions la distinction entre leur utilisation secrète et non éthique du changement de comportement et l'emploi approprié de ces stratégies. Utilisé dans le cadre d'une thérapie par la parole, le changement (ou la modification) de comportement est peut-être la technique la plus puissante pour le traitement de nombreux comportements indésirables et autodestructeurs. Elle a aidé des millions de personnes dans le monde à surmonter leur dépendance et nous fournit des outils que nous pouvons utiliser dans notre vie quotidienne pour atteindre un large éventail de buts et d'objectifs.

Par exemple, si la liberté est notre objectif, nous pouvons utiliser les compétences acquises grâce à la thérapie d'acceptation et d'engagement (ACT) pour vivre en tant qu'êtres humains libres et souverains. Si nous sommes assez nombreux à le faire, il est inévitable que nous créions la société libre que la plupart d'entre nous souhaitent. Nous n'avons pas à vivre sous l'oppression tyrannique d'un gouvernement qui cherche à nous contrôler par le lavage de cerveau et la peur.

La thérapie d'acceptation et d'engagement (ACT) La thérapie d'acceptation et d'engagement (ACT) nous aide à remarquer les pensées et les expériences qui nous conduisent à adopter des comportements potentiellement destructeurs. Une fois que nous avons reconnu et accepté la réalité de notre état actuel, nous pouvons identifier les comportements associés, développer de meilleures stratégies d'adaptation et nous engager à changer de comportement. Nous pouvons utiliser la matrice ACT comme une carte mentale pour nous guider et nous éloigner des comportements nuisibles ou qui limitent notre vie, et choisir activement des comportements qui nous rapprochent de notre objectif. Ceci est décrit ci-dessous et le diagramme peut être porté sur la personne comme un aide-mémoire. Cependant, une fois que les gens sont familiarisés avec l'application de l'ACT dans leur vie quotidienne, la simplicité du modèle permet à la plupart de le visualiser en cas de besoin.

Chacun d'entre nous perçoit le monde à travers ses sens. Cela nous permet de nous faire une image mentale de la réalité. Cependant, les pensées, les émotions et les sensations physiques peuvent avoir un impact sur notre perception. Prenez, par exemple, une promenade en forêt. Les images, les sons, les odeurs, les textures et même les goûts forment notre appréciation de la nature et de l'expérience. Cependant, si nous commençons à ressentir la sensation désagréable du manque de substance, alors, malgré l'évidence de nos sens, nous pouvons percevoir la forêt comme un peu plus qu'une prison sombre, nous empêchant d'accéder à la substance que nous désirons. Notre expérience mentale ne reflète pas nécessairement la réalité. D'autres "choses indésirables", comme les envies ou la peur, se mettent souvent en travers de notre chemin. Lorsqu'ils le font, nous pouvons facilement devenir des "décideurs situés". Incapables de faire face à nos conflits internes, nous avons souvent recours à des comportements dictés par ces pensées, émotions, sensations physiques ou croyances indésirables. Nous y répondons au lieu de réagir à la réalité de notre environnement ou de notre condition. Ces comportements, comme la consommation problématique de substances, peuvent être fatals. Les comportements eux-mêmes peuvent aggraver les pensées, émotions et sensations physiques indésirables. Nous pouvons entrer dans le cycle de la dépendance où des changements physiques et une altération des fonctions cérébrales peuvent se produire, ce qui renforce le comportement destructeur.

L'ACT nous enseigne que la première chose à faire est de prêter attention à l'ici et maintenant. Notre réalité est formée par des influences physiques et psychologiques et nous devons être "conscients" des deux. La capacité à s'enraciner dans la conscience de l'"ici et maintenant" peut être améliorée en pratiquant des exercices de pleine conscience. L'objectif n'est pas de s'asseoir dans une contemplation attentive, mais de développer des compétences en matière de conscience de soi. Notre capacité à nous concentrer sur ce qui nous arrive à chaque instant nous permettra de nous maîtriser. Par exemple, nous pouvons améliorer notre conscience du conflit entre la tranquillité d'une promenade en forêt et notre envie de drogue. Les deux peuvent être perçus simultanément et la différence notée. L'envie de drogue est une sensation désagréable, mais cela ne doit pas altérer notre compréhension de la forêt.

Nous sommes capables d'identifier la différence entre la réalité extérieure et la détresse intérieure. Cette prise de conscience nous permet de commencer à nous attaquer au comportement qui en résulte et qui est déterminé par notre expérience personnelle, et non par la forêt. Nous ne pouvons plus blâmer la forêt (notre environnement ou d'autres personnes) pour des actions qui relèvent de notre propre responsabilité. L'étape suivante de l'ACT est l'acceptation. Il est inutile de prétendre que nous n'éprouvons pas de fringales, de détresse émotionnelle ou de douleur physique alors qu'en réalité, c'est le cas. Essayer de nier ces expériences, qu'elles soient psychosomatiques ou causées directement par des stimuli physiques, ne fait qu'augmenter notre anxiété, et souvent notre malaise. Si nous acceptons ce qui nous arrive, nous pouvons l'affronter. Si nous le nions, nous ne le ferons jamais. Lorsque nous ne prêtons pas attention à ce qui se passe ici et maintenant, il nous est très facile d'adopter automatiquement des comportements appris basés sur des idées fausses. Surtout si nous les utilisons comme stratégies d'adaptation chaque fois que nous rencontrons un déclencheur. La prise de conscience est la clé du contrôle comportemental. Disons que nous faisons face au stress en buvant de l'alcool. Chaque fois que nous nous trouvons dans une situation stressante, nous augmentons le risque de boire davantage, car nous pensons à tort que c'est notre seule option ou que ce comportement ne comporte aucun risque. Pour la plupart des gens, ce n'est pas un problème, mais pour beaucoup, cela peut mettre leur vie en danger. Si le stress est un déclencheur, l'ACT apprend aux buveurs problématiques à remarquer ce qui leur cause du stress et les signes de stress qui apparaissent. Une fois qu'il est capable de reconnaître le risque au moment où il se produit, le buveur problématique est conscient de son choix comportemental. Il peut s'en remettre à un comportement qu'il sait nuisible ou utiliser une stratégie d'adaptation différente qui est moins nuisible ou qui, espérons-le, ne l'est pas du tout. L'ACT consiste à prendre conscience de la réalité. Si boire vous refroidit, sur le moment, alors le comportement que vous choisissez d'utiliser comme stratégie d'adaptation doit également fonctionner. Sinon, il ne s'agit pas d'un véritable choix. Une personne dépendante de l'alcool, qui a terminé sa désintoxication et s'est rétablie, peut choisir d'écouter de la musique, de faire de l'exercice, de lire, de prier ou de cuisiner au lieu de boire. Quel que soit le comportement qu'elle utilise, tout ce qui compte, c'est qu'il fonctionne et la rapproche de l'objectif qu'elle a choisi. L'ACT permet aux gens de contrôler un comportement qui peut les éloigner ou les rapprocher de ce qui est important pour eux. Ils y parviennent en s'engageant à contrôler leur comportement. Cependant, tout comme l'ACT exige que le choix du comportement soit réel, il requiert une évaluation sincère de ce qui compte pour nous. L'abus de substances a peut-être brisé des relations, entraîné des problèmes de santé ou mis en danger l'individu en le plaçant de manière répétée dans des situations à haut risque. Il est inutile de prétendre que les relations, la santé ou la sécurité comptent plus que la consommation d'alcool ou de drogues si ce n'est pas le cas. Il y a peu de chances que vous vous éloigniez d'un comportement nuisible si vous n'avez rien de mieux à faire.

Pour de nombreuses personnes qui utilisent l'ACT, c'est peut-être l'aspect le plus difficile. Le moment où ils acceptent que leur comportement autodestructeur ou nuisible compte plus pour eux que toute autre chose au monde peut être une prise de conscience extrêmement douloureuse. C'est peut-être la première fois qu'ils sont confrontés à la dure réalité de leur comportement addictif. C'est un moment à très haut risque dans le parcours de rétablissement. La rechute dans un comportement autodestructeur est une forte possibilité. La méthode ACT exige un travail acharné et de l'engagement. Il est à espérer qu'avec le soutien d'un thérapeute ou d'un psychologue compétent, l'individu aura la possibilité de réévaluer sa vie en toute sécurité. Ce n'est pas une chose facile à faire, comme le confirmeront tous ceux qui sont passés par là. La majorité d'entre nous est capable d'être honnête avec les autres la plupart du temps, mais nous avons du mal à l'être avec nous-mêmes. Une fois ce travail terminé, le processus de rétablissement peut se poursuivre. De nombreux utilisateurs d'ACT se rendent compte que leur comportement problématique leur fait du tort et choisissent de réajuster leurs priorités. Ils acceptent que leur comportement est autodestructeur et trouvent un nouveau sens à leur vie en fonction de ce qui est vraiment important pour eux. Ils peuvent se fixer un objectif qui les motive à modifier leur comportement. L'objectif n'a pas vraiment d'importance. Il peut s'agir de rétablir les relations familiales, la santé, la sécurité, la carrière, les animaux domestiques ou, surtout pour ceux dont le comportement les a conduits dans le système judiciaire, un engagement envers la liberté. Chaque instant est rempli de comportements. Le comportement peut nous éloigner ou nous rapprocher de ce qui est important pour nous. L'ACT permet aux individus de reconnaître les risques inhérents à l'instance de choix comportemental. Plutôt que de réagir automatiquement comme des décideurs situés, ils peuvent utiliser les outils qu'ils ont acquis pour retrouver leur autonomie et prendre des décisions comportementales rationnelles basées sur leurs connaissances, leurs valeurs et leurs objectifs.

Comment utiliser l'ACT pour libérer le monde À la lumière des activités du TAG, de Spi-B et d'autres institutions, nous devons faire face à la réalité : nos gouvernements ne sont pas à notre service. Ils jouent simplement un rôle d'application des politiques dans un réseau mondial que nous pouvons appeler le Partenariat mondial public-privé (G3P). Le gouvernement sert le G3P, pas nous. Ils utilisent des techniques secrètes de lavage de cerveau pour nous contrôler. Notre comportement est "conçu" et nous ne sommes pas libres.

La tromperie et la désinformation évidentes qui caractérisent la pseudo-pandémie du G3P ont conduit un nombre croissant de personnes à reconnaître la tyrannie de nos gouvernements. Ils peuvent maintenant voir que les gouvernements cherchent à contrôler tous les aspects de nos vies au nom de leurs partenaires G3P. Tandis que les gouvernements du monde entier sont occupés à faire marche arrière sur leurs affirmations farfelues, il ne faudra pas longtemps avant qu'ils ne lancent la prochaine campagne de peur. Ce problème restera permanent si nous ne faisons rien pour le résoudre. De la censure d'Internet à la tentative d'interdire toute protestation, en passant par l'obligation de prendre des médicaments dont on ne veut pas, la tromperie subreptice pour nous faire accepter des identités numériques que nous avons toujours rejetées par le passé, et la suppression de nos soi-disant droits de l'homme chaque fois que cela les arrange, il est assez clair que la prétendue démocratie représentative est remplacée par une dictature.

Nous imaginons que la seule façon de changer de gouvernement est d'élire, de faire pression ou de protester. Mais le problème n'est pas les partis politiques qui forment le gouvernement, bien que le système politique des partis soit un obstacle en soi, c'est que celui qui forme le gouvernement sert les G3P sans se soucier des autres. Voter pour un nouveau chef de bureau ne changera pas la direction de l'entreprise. Personne n'élit les personnes qui dirigent la structure compartimentée et autoritaire du G3P. Face à un réseau mondial de multinationales, de groupes de réflexion, de gouvernements, d'ONG, de fondations philanthropiques et à une machine de propagande du complexe industriel des médias grand public, qui fait également partie du G3P, nous pouvons avoir l'impression de ne pas pouvoir résister. Cependant, il s'agit là d'une illusion. La vérité est que l'ensemble de l'appareil d'État a été créé pour nous opprimer précisément parce que ceux qui en bénéficient réalisent qu'ils sont finalement impuissants. Si nous décidons collectivement d'agir, les partenaires du G3P se battront pour conserver leur autorité, mais ils ne pourront pas gagner.

Tout ce que nous devons faire, c'est agir en tant qu'individus. Quand nous serons assez nombreux à le faire, nous changerons le monde. C'est inévitable. Les manifestations, les contestations juridiques, le lobbying, le partage d'informations et les campagnes sur des questions qui nous tiennent à cœur sont tous utiles si nous voulons être libres mais, pour changer le monde, nous devons vraiment changer notre propre comportement. Au lieu de faire ce qui nous éloigne de la liberté, nous devons systématiquement faire ce qui nous y rapproche.

Bien que souvent mal cité, le Mahatma Gandhi a expliqué ce processus avec éloquence : Nous ne faisons que refléter le monde. Toutes les tendances présentes dans le monde extérieur se retrouvent dans le monde de notre corps. Si nous pouvions nous changer nous-mêmes, les tendances du monde changeraient également. Lorsqu'un homme change sa propre nature, l'attitude du monde à son égard change aussi.

Nous pouvons effectuer ce changement en utilisant l'ACT. Si la liberté est ce qui compte pour nous, nous devons nous comporter de manière persistante de façon à nous rapprocher de cette liberté. De même, nous devons cesser de nous comporter d'une manière qui nous éloigne de la liberté. Cela exige que nous remarquions ce qui se passe ici et maintenant. Y a-t-il une différence entre nos pensées, nos sentiments et nos émotions et la réalité ? Nous pouvons remarquer que tout le monde autour de nous porte un masque, ce qui renforce les indices visuels suggérant un danger. La peur pourrait être l'émotion qui motive notre comportement. Nous devons accepter à la fois la réalité physique de notre environnement et l'état psychologique de peur dans lequel nous pouvons nous trouver. En comprenant le "ici et maintenant" et armés des principes de l'ACT, nous pouvons surmonter notre peur et nous engager dans ce qui est important pour nous à ce moment-là. Nous devons nous demander dans quelle direction notre comportement va, et non pas pourrait, nous mener. Nous avons un choix comportemental et, si nous voulons atteindre notre objectif, nous devons agir en conséquence.

Si nous choisissons de nous comporter d'une manière qui nous éloigne de la liberté, nous finirons par perdre nos libertés et nous rapprocher de la tyrannie. Si nous choisissons de nous comporter d'une manière qui nous rapproche de la liberté, nous nous en rapprocherons d'autant plus. L'effet cumulé de tous ces choix comportementaux sera soit la liberté, soit la tyrannie. Nous avons précédemment discuté du type de solutions que nous pourrions rechercher. En gardant ces solutions à l'esprit, nous pouvons utiliser l'ACT pour progresser régulièrement vers la liberté. Nous savons que les G3P ont l'intention d'introduire la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC). Ce n'est pas une coïncidence si la pseudo-pandémie a été très utile pour réduire davantage notre utilisation de l'argent liquide. Il est prévu que la CBDC soit une responsabilité des banques centrales. En tant que responsabilité, il leur incombe de payer et d'utiliser leur argent. Lorsque la CBDC sera introduite, nous n'aurons pas d'argent à nous. Nous ne pourrons plus rien posséder. C'est aussi de l'argent programmable, ce qui signifie que chaque transaction peut être surveillée et contrôlée par la banque centrale. Vous ne serez plus libre de choisir ce que vous achetez ou avec qui vous faites des transactions. Un monde CBDC ne représente rien de moins que l'esclavage monétaire total et global.

La disparition de l'argent liquide facilitera plus facilement l'introduction de la CBDC. Par conséquent, si la liberté est importante pour nous, nous ne devons pas laisser disparaître l'argent liquide. En fait, nous devons rendre l'argent liquide indispensable aux entreprises du monde entier.

En utilisant l'ACT, chaque fois que nous effectuons un achat ou une transaction, nous devons nous demander si notre comportement nous rapproche ou nous éloigne de la liberté. Certes, il n'est pas toujours possible d'utiliser de l'argent liquide, mais, où et quand cela est possible, si nous voulons progresser vers la liberté, nous devons utiliser de l'argent liquide. Si un magasin refuse d'accepter l'argent liquide, ne le fréquentez pas, choisissez-en un qui l'accepte. C'est ainsi que nous avancerons vers la liberté. Nous avons été soumis à une campagne de propagande sans précédent de la part des médias traditionnels. Payer votre redevance télévisuelle ou acheter des torchons des médias dominants nous éloigne de la liberté. Ainsi, en utilisant l'ACT, réfléchissez aux autres options comportementales qui conviendraient mieux à votre objectif. Si vous avez besoin de vous tenir au courant de l'actualité, choisissez des médias alternatifs ou des sources en ligne gratuites.

Si vous choisissez de soutenir les médias indépendants, vous vous rapprocherez de la liberté. Vous serez probablement mieux informé et vous vous éloignerez de la tyrannie. Utilisez ACT pour progresser vers la liberté en examinant où vous achetez vos biens et services. Si vous donnez simplement votre argent durement gagné aux multinationales, aux entreprises et aux partenaires G3P, cela vous éloigne-t-il ou vous rapproche-t-il de la liberté ? Si cela vous éloigne, ne le faites pas. Donnez-le plutôt aux commerçants locaux et aux petites entreprises, ou faites du troc et de l'échange lorsque c'est possible. Cela maintient et augmente le choix et constitue un pas vers la liberté.

Le programme G3P vise à centraliser toute l'autorité à un niveau mondial. La centralisation de l'autorité nous éloigne de la liberté. Par conséquent, n'obéissez pas simplement aux édits de l'autorité mondiale. S'il est possible de désobéir, désobéissez toujours par principe. Cela nous rapproche de la liberté et nous éloigne de la tyrannie. Il existe une liste interminable de choix comportementaux que nous faisons chaque jour et qui peuvent nous éloigner ou nous rapprocher de la liberté. Si la liberté compte et que nous faisons constamment des choix en fonction de "ce qui est important pour nous", nous créerons une demande mondiale de liberté. Si nous sommes suffisamment nombreux à le faire, cette demande sera écrasante et nous permettra de vivre en liberté. Cela ne sera pas facile. Ce sera beaucoup moins pratique et cela demandera plus d'efforts que de simplement suivre le courant. Mais s'appuyer sur des comportements autodestructeurs qui nous font avancer vers la tyrannie nous mènera assurément à la tyrannie. Il ne peut en être autrement. Tout dépend de ce que vous croyez et de ce qui est important pour vous. Si vous accordez de l'importance à la liberté, vous devez choisir activement le comportement qui vous mène à la liberté. Une fois que vous êtes familiarisé avec les principes de changement de comportement, leur utilisation peut rapidement devenir une seconde nature. Bien que le fait de vérifier constamment votre propre comportement puisse vous sembler fastidieux, voire irritant au début, persévérez. En un rien de temps, vous contrôlerez largement votre comportement et vous tracerez votre chemin vers la liberté. Non seulement nous pouvons construire une société fondée sur les principes de la liberté, mais si chacun d'entre nous assume la responsabilité personnelle de son comportement, nous la construirons.

