Alors que le récit sur la COVID s'effondre, ils préparent déjà la prochaine "pandémie". Le coronavirus peut disparaître mais, du cancer au sida, les vaccins à ARNm sont là pour rester (Off Guardian)

Alors que la COVID s'effondre, ils préparent déjà la prochaine "pandémie". Article originel : As COVID crumbles they’re already prepping the next “pandemic” Par Kit Knightly Off Guardian, 12.02.22

Le récit de la Covid19 est brisé, cette bataille est terminée. Oui, il existe encore des poches de résistance symbolique, des petits carrés en difficulté qui ne sont pas encore prêts à rendre l'âme, mais pour la plupart, l'establishment laisse tomber.



Les pays, les uns après les autres, "assouplissent" leurs restrictions Covid, abandonnent leurs projets de passeports vaccinaux et tentent de "revenir à la normale".

Il semble que chaque semaine, un nouvel "expert", qui a passé les deux dernières années à prédire que nous allions tous mourir, apparaisse aux informations en affirmant que nous devrions "traiter la Covid comme la grippe".

Mais ce n'est pas parce qu'ils donnent du mou à la Covid que l'agenda derrière la Covid a disparu. Loin de là.

En fait, alors même qu'ils cherchent à jeter cette pandémie dans une tombe peu profonde, ils préparent déjà le public à la prochaine alerte sanitaire - le sida.

En décembre, Joe Biden a déclaré que l'objectif de son administration était de "mettre fin à l'épidémie de VIH/sida d'ici 2030". Une campagne similaire, lancée au Royaume-Uni au même moment, utilise la même phrase, mot pour mot.

Puis, la semaine dernière, on a soudain appris qu'un "nouveau variant" du VIH circulait en Europe, ce nouveau variant étant prétendument "plus virulent", "plus transmissible" et "évoluant plus rapidement vers le sida".

Dans le même temps, les journaux rapportent que, pour la première fois depuis des années, les hétérosexuels sont plus susceptibles de contracter le VIH que les homosexuels, et qu'ils sont "plus exposés au risque de sida" parce qu'ils sont "diagnostiqués tardivement".

À la suite de cette "nouvelle", un article d'opinion du Guardian affirme que nous avons besoin d'une "nouvelle stratégie" pour lutter contre le sida.



Dans le sillage de cette nouvelle vague de peur, les politiciens, les célébrités et tous les autres acteurs font pression pour que chacun fasse un test de dépistage du sida le plus tôt possible.

Le prince Harry mène la charge. Dans une vidéo qui a amené la presse à invoquer l'esprit de sa mère, la princesse Diana, Harry a insisté sur le fait que nous avons tous le "devoir" de faire un test de dépistage du VIH "pour assurer la sécurité des autres", en comparant cela à l'épidémie de la COVID.

"Connaissez votre statut", est-il dit dans la vidéo. Ce qui sera probablement un hashtag dans un avenir proche. (Je viens de vérifier, et c'est en fait déjà le cas).

Ils sont vraiment en train de passer à la vitesse supérieure sur ce coup-là.

Alors que le problème et la réaction sont à peine sortis du stade de la recherche et du développement, ils parlent déjà de la solution.

Et devinez ce que c'est ?

Si vous avez répondu "un autre vaccin à ARNm", bravo pour votre attention.



Oui, Moderna a apparemment tellement appris de son vaccin contre la Covid, qui n'a pas fonctionné, qu'ils sont déjà en train de fabriquer un vaccin contre le VIH qui, espèrent-ils, sera tout aussi "sûr et efficace".

Coïncidence vraiment étonnante, le vaccin contre le VIH de Moderna a commencé ses essais cliniques le jour même où le "nouveau variant" du VIH a fait la une des journaux, et la même semaine que la "semaine de dépistage du VIH" organisée chaque année par le NHS. Drôle de monde, n'est-ce pas ?

Bref, tout le monde se prépare à faire la queue pour l'injection contre le SIDA.

Oh, et celui du cancer aussi.



La bataille de la Covid s'achève peut-être lentement, mais la guerre des "vaccins" à ARNm ne fait potentiellement que commencer.



Nous avons publié un suivi de cet article, spéculant sur un possible agenda derrière le"nouveau variant du SIDA" ici.