Alors que les taux d'infection des personnes vaccinées âgées de 40 à 79 ans sont deux fois plus élevés que ceux des personnes non vaccinées, l'Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni suggère que les vaccins pourraient entraver la réponse immunitaire à l'infection (Daily Sceptic)

Alors que les taux d'infection des personnes vaccinées âgées de 40 à 79 ans sont deux fois plus élevés que ceux des personnes non vaccinées, l'Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni suggère que les vaccins pourraient entraver la réponse immunitaire à l'infection.

Article originel : As Infection Rates for Vaccinated Aged 40-79 Hit Double the Rates in the Unvaccinated, the U.K. Health Security Agency Suggests that Vaccines May Hobble the Immune Response on Infection

Par Wil Jones

Daily Sceptic, 23.10.21

Note de SLT : Daily Sceptic revient sur le dernier rapport de l'agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni (UKHSA) qui retrouve une augmentation de l'infection à la Covid chez les personnes vaccinées comparativement aux non vaccinées. Un point important à signaler est lié aux "observations récentes tirées des données de surveillance de l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA)" montrant que "les niveaux d'anticorps N semblent être plus faibles chez les personnes qui contractent l'infection après deux doses de vaccination". La vaccination privilégierait la production d'anticorps contre la protéine de pointe (Spike) mais pas contre les protéines Nucléocapside (N) ce qui ne faciliterait pas la reconnaissance et la lutte efficaces contre le Sras-Cov-2. Le génome du SRAS-CoV-2 encode 4 protéines structurelles principales : la glycoprotéine de surface ou de spicule (S), l’enveloppe, la membrane et la nucléocapside (N). A l'heure actuelle les tests sérologiques détectent les anticorps dirigés contre les épitopes des protéines structurelles S ou N. Certains passages de l'article ont été mis en caractères gras par nos soins dans le corps du texte.

Une autre semaine, un autre rapport de surveillance des vaccins (désormais publié par l'Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni (UKHSA), qui a succédé à Public Health England), et avec lui d'autres nouvelles inquiétantes sur le front des vaccins.

Les taux d'infection chez les personnes doublement vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées continuent d'augmenter, ce qui signifie que l'efficacité non ajustée des vaccins continue de diminuer. Les taux d'infection sont maintenant plus élevés chez les personnes doublement vaccinées que chez les personnes non vaccinées de 124 % chez les quadragénaires, de 103 % chez les quinquagénaires et les sexagénaires et de 101 % chez les septuagénaires, ce qui correspond à des estimations non ajustées de l'efficacité du vaccin de moins 124 %, moins 103 % et moins 101 % respectivement. Pour les plus de 80 ans, l'efficacité non ajustée du vaccin est de moins 34 %, tandis que pour les trentenaires, elle est de moins 27 %. Pour les 18-29 ans, elle est de 25%, donc toujours positive mais faible, tandis que pour les moins de 18 ans, elle est de 90%, le seul groupe d'âge présentant une efficacité élevée. L'efficacité du vaccin contre l'admission d'urgence à l'hôpital et le décès continue de se maintenir, bien qu'il y ait quelques indications d'une baisse progressive, en particulier dans les groupes d'âge plus élevés (voir ci-dessous). (Pour les définitions et les limites, voir ici).

L'UKHSA a continué à recevoir des critiques pour la publication de ces données, avec des affirmations selon lesquelles les chiffres utilisés pour la population non vaccinée ne sont pas fiables et sont probablement trop élevés, supprimant artificiellement le taux d'infection et l'efficacité du vaccin. Le professeur David Spiegelhalter, statisticien à Cambridge, a publié un tweet cinglant à ce sujet vendredi, mais il n'a pas précisé ses affirmations ni indiqué de lien vers un article.

Completely unacceptable that UKHSA put out absurd statistics showing case-rates higher in vaxxed than non-vaxxed (Fig 2), when just an artefact of using hopelessly biased NIMS popn estimates. Feeding conspiracy theorists worldwide. https://t.co/DjyhxnSm2z — David Spiegelhalter (@d_spiegel) October 22, 2021

Les professeurs Norman Fenton et Martin Neil ont fait valoir qu'en fait, les données du PHE/UKHSA pourraient sous-estimer le nombre de personnes non vaccinées plutôt que de les surestimer, ce qui aurait l'effet inverse.

Quoi qu'il en soit, ce qui ne changerait pas, c'est le déclin important et rapide de l'efficacité contre l'infection. Ce fait est maintenant généralement reconnu par de nombreux scientifiques (probablement causé par le déclin au fil du temps (de l'immunité contre le Sras-Cov-2, NdT) ou par de nouveux variants, ou les deux, mais il n'a pas eu l'impact logique sur la politique gouvernementale que l'on aurait pu attendre et espérer en éliminant la raison d'être des passeports et des mandats de vaccination. Un autre élément révélé pour la première fois dans le rapport de surveillance de cette semaine est que les vaccins peuvent en fait entraver la capacité de l'organisme à développer la plus forte immunité une fois infecté. Comme l'a noté Alex Berenson, le rapport mentionne (en passant) que "des observations récentes tirées des données de surveillance de l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA)" montrent que "les niveaux d'anticorps N semblent être plus faibles chez les personnes qui contractent l'infection après deux doses de vaccination".

Cette affirmation n'est pas développée, mais à première vue, il s'agit d'un aveu surprenant. Cela revient à dire qu'un certain type d'anticorps qui n'est pas produit par les vaccins mais qui est généralement produit par l'infection (et qui est donc utilisé par le PHE/UKHSA pour identifier les personnes ayant des anticorps provenant de l'infection) n'est pas aussi bien produit par les personnes infectées après la vaccination. Si cela est vrai, cela signifie que les vaccins peuvent en fait empêcher le système immunitaire de développer la forme la plus forte de protection contre la réinfection. Ce phénomène, selon lequel le système immunitaire est en quelque sorte entravé par la manière dont il rencontre un agent pathogène pour la première fois, est bien connu et est appelé "péché antigénique originel". Cette situation aurait un certain nombre d'implications. Cela signifierait que, depuis le déploiement des vaccins, la prévalence des anticorps N dans la population a cessé d'être une mesure fiable du nombre de personnes précédemment infectées (ce qui pourrait expliquer pourquoi elle a augmenté si lentement pendant la vague Delta). Cela signifie que les vaccins peuvent rendre plus probables les réinfections et les maladies graves en cas de réinfection. Et d'autres choses encore. Il s'agit d'une question qui devrait faire l'objet d'une enquête approfondie et dont les résultats devraient être publiés afin que son impact puisse être évalué et compris.

Traduction SLT avec DeepL.com