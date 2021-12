[Vidéos] Analyse des données étatsuniennes du VAERS sur les effets indésirables des vaccins par la biostatisticienne Christine Cotton (UK Column)

Analyse des données étatsuniennes du VAERS sur les effets indésirables des vaccins par la biostatisticienne Christine Cotton Article originel : Analysis of US VAERS Vaccine Adverse Reactions Data by Biostatistician Christine Cotton UK Column, 21.12.21

Le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) est un système étatsunien d'enregistrement des événements médicaux qui pourraient (après une enquête approfondie) être considérés comme étant causés par le vaccin contre la COVID-19.



Le site web du VAERS indique :

Le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) est un système national d'alerte précoce visant à détecter les éventuels problèmes de sécurité des vaccins homologués aux États-Unis. Le VAERS est cogéré par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Le VAERS accepte et analyse les rapports d'événements indésirables (effets secondaires possibles) consécutifs à une vaccination.



Contrairement à l'équivalent britannique de la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), le système de signalement des effets indésirables des vaccins Yellow Card (qui ne contient que des données minimales concernant la personne qui subit les effets indésirables et les circonstances dans lesquelles les vaccins lui ont été administrés), le système VAERS contient au moins quelques détails dans les rapports.

Le VAERS fournit également ses données sous forme de fichiers standard séparés par des virgules (CSV) qui peuvent être importés dans une base de données standard, un tableur ou un programme d'édition de texte, ou en utilisant l'outil de recherche en ligne CDC Wonder.

En revanche, le système britannique de la MHRA fournit une liste confuse et souvent erronée de données sur les effets indésirables pour chacun des fabricants de vaccins, qui est mise à jour par la production d'un nouvel ensemble de données. Les données ne sont pas facilement consultables et les mises à jour sporadiques font qu'il est difficile pour le public de comparer les données les plus récentes avec les données antérieures. UKColumn a pris des mesures positives pour aider le public britannique à avoir un meilleur accès aux données de la MHRA en produisant une base de données consultable en ligne qui peut être trouvée ici - UKColumn Yellow Card Reports.



Malgré la meilleure présentation des données dans le système VAERS, la taille de la base de données et la complexité des données elles-mêmes font qu'il est difficile pour le citoyen ordinaire de comprendre la signification réelle des effets indésirables enregistrés des vaccins. En outre, comme le système VAERS s'empresse de formuler un "avertissement" concernant la validité de ses propres données relatives aux effets indésirables des vaccins, le public se retrouve une fois de plus face à des données confuses, voire trompeuses, lorsqu'il tente d'identifier les risques réels que présentent les vaccins pour la santé.



L'avertissement du VAERS stipule que

Le VAERS accepte les rapports d'événements et de réactions indésirables survenant après une vaccination. Les prestataires de soins de santé, les fabricants de vaccins et le public peuvent soumettre des rapports au système. Bien qu'ils soient très importants pour surveiller la sécurité des vaccins, les rapports du VAERS ne peuvent pas être utilisés seuls pour déterminer si un vaccin a causé ou contribué à un événement indésirable ou une maladie. Les rapports peuvent contenir des informations incomplètes, inexactes, fortuites ou invérifiables. En grande partie, les rapports au VAERS sont volontaires, ce qui signifie qu'ils sont sujets à des biais. Cela crée des limitations spécifiques sur la façon dont les données peuvent être utilisées scientifiquement. Les données des rapports VAERS doivent toujours être interprétées en tenant compte de ces limites.

Les points forts du VAERS sont qu'il a une portée nationale et qu'il peut rapidement donner l'alerte en cas de problème de sécurité d'un vaccin. Dans le cadre de l'approche multisystème des CDC et de la FDA en matière de surveillance de l'innocuité des vaccins après l'homologation, le VAERS est conçu pour détecter rapidement les schémas inhabituels ou inattendus d'événements indésirables, également appelés "signaux de sécurité". Si un signal de sécurité est détecté dans le VAERS, des études complémentaires peuvent être réalisées dans des systèmes de sécurité tels que le Vaccine Safety Datalink (VSD) des CDC ou le projet Clinical Immunization Safety Assessment (CISA). Ces systèmes n'ont pas les mêmes limites scientifiques que le VAERS et peuvent mieux évaluer les risques pour la santé et les liens éventuels entre les événements indésirables et un vaccin.

VAERS US

Christine Cotton, biostatisticienne française, a récemment entrepris ses propres recherches et analyses des données du VAERS sur les effets indésirables des vaccins, afin de mieux comprendre les risques réels de la vaccination, leur nature particulière et leur probabilité. Pour ce faire, elle a téléchargé les données brutes du VAERS afin de les évaluer ligne par ligne. Choquée par ce qu'elle a découvert, Christine a commencé à s'exprimer sur ses propres analyses des données et sur ses conclusions afin d'informer le grand public des risques réels des vaccinations par rapport aux avantages revendiqués.

Dans un entretien précieux et instructif avec UKColumn, Chrisine Cotton a divisé la présentation de son travail en deux parties. La première partie commence par une présentation d'elle-même et de son travail professionnel en tant que biostatisticienne. Elle présente ensuite une analyse détaillée des procédures et réglementations complexes auxquelles sont soumises les entreprises pharmaceutiques lors du développement de nouveaux vaccins. Les résultats de son analyse des étapes procédurales et réglementaires suivies pour introduire les vaccins d'urgence COVID-19 ont amené Christine à conclure qu'il n'était tout simplement pas possible de développer, de tester et de libérer la série de vaccins COVID-19 sur la population étatsunienne et mondiale, d'une manière et dans des délais qui respectent toutes les contraintes, contrôles et réglementations alors en vigueur en matière de santé publique et de sécurité des vaccins. En bref, le développement et le déploiement du vaccin ont été trop rapides pour justifier les allégations de sécurité et d'efficacité du vaccin.