Après avoir autorisé l'utilisation d'urgence des vaccins contre la Covid, les CDC ne publieront pas d'étude sur l'inflammation cardiaque post-vaccinale (Epoch Time)

EXCLUSIF : Le CDC ne publiera pas d'étude sur l'inflammation cardiaque post-vaccinale

Article originel : EXCLUSIVE: CDC Won’t Release Review of Post-Vaccination Heart Inflammation

Par Zachary Stieber

Epoch Time, 11.10.22





Les Centres étatsuniens de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ne publieront pas leur étude sur l'inflammation cardiaque post-vaccination contre la COVID-19.

Les CDC ont effectué des résumés des rapports de myocardite post-vaccinale, une forme d'inflammation cardiaque, soumis au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).

Mais l'agence affirme que la loi fédérale l'empêche de publier les résultats.

Les résumés "sont considérés comme des dossiers médicaux dont la divulgation n'est pas autorisée", a déclaré le CDC à The Epoch Times dans une lettre récente, en réponse à une demande de la loi sur la liberté d'information.

L'une des exemptions de la loi stipule que les agences peuvent refuser de divulguer des documents qui sont "spécifiquement exemptés de divulgation par la loi, si cette loi (i) exige que les questions ne soient pas divulguées au public de manière à ne laisser aucune discrétion sur la question ; ou (ii) établit des critères particuliers pour la rétention ou se réfère à des types particuliers de questions à retenir ; et (B) si elle est promulguée après la date de promulgation de la loi OPEN FOIA de 2009, cite spécifiquement ce paragraphe".

Le CDC s'est référé à la loi sur le service de santé publique, promulguée en 1944, qui stipule que les rapports sur les blessures liées aux vaccins et les autres informations susceptibles d'identifier une personne ne doivent être mis à la disposition de personne, à l'exception de la personne qui a reçu le vaccin ou du représentant légal de cette personne.

L'information recherchée est disponible sur le site Web du CDC sans détails permettant d'identifier les patients, a également déclaré l'agence.

Le CDC a déclaré qu'il n'avait pas de définition officielle du terme "abstraction", mais qu'il désignait le processus d'examen des dossiers médicaux, y compris les rapports d'autopsie et les certificats de décès, et l'enregistrement des données dans une base de données. "Veuillez noter que cette définition signifie que toute donnée extraite, parce qu'elle provient de dossiers médicaux, est également considérée comme un dossier médical", a déclaré un responsable des dossiers du CDC dans un courriel adressé à The Epoch Times.



Le refus de publier les données soulève des inquiétudes quant à la transparence, selon Barbara Loe Fisher, cofondatrice et présidente du National Vaccine Information Center.

"Le refus obstiné des responsables des agences sanitaires fédérales chargées de protéger la santé publique de dire aux Etatsuniens ce qu'ils savent des risques liés au vaccin contre la COVID est stupéfiant", a déclaré Mme Fisher dans un courriel adressé à The Epoch Times.



Mme Fisher a noté que le CDC a financé des systèmes de dossiers médicaux électroniques qui recueillent des informations personnelles sur la santé et que l'agence partage ces données avec un certain nombre de tiers, tels que des entrepreneurs et des chercheurs.

"Pourtant, les responsables du CDC prétendent qu'ils ne peuvent pas divulguer les informations extraites des dossiers médicaux des personnes qui ont souffert d'une myocardite ou qui sont décédées après des vaccinations contre la COVID ? Cela ressemble à une dissimulation des véritables risques des vaccins contre la COVID", a déclaré Fisher.

Fisher a appelé à une enquête du Congrès sur ce qu'elle a décrit comme "le manque inquiétant de transparence de la part des responsables de l'agence fédérale, qui ont accordé aux fabricants de vaccins contre la COVID une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour distribuer largement les vaccins en décembre 2020 et ont recommandé et promu agressivement les vaccins pour une utilisation obligatoire depuis lors."





Réponse initiale

En réponse à une demande distincte en vertu de la loi sur la liberté d'information, le CDC a initialement déclaré qu'il n'avait pas effectué d'abstractions ni produit de rapports sur la myocardite post-vaccination. Cette demande concernait les rapports entre le 2 avril 2021 et le 2 octobre 2021.

L'agence a également déclaré à tort qu'un lien entre la myocardite et les vaccins à ARN messager COVID-19 n'était pas connu pendant cette période.

Un lien possible entre ces vaccins, fabriqués par Pfizer et Moderna, a été découvert au début de 2021.