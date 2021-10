Arrêtez les vaccinations contre la COVID-19 chez les enfants et les adolescents (HART)

Arrêtez les vaccinations contre la COVID-19 chez les enfants Article originel : Halt COVID-19 vaccinations in children Heart Advise and Recovery Team, 6.10.21

Un message qui doit être répété



La vaccination des enfants avec les nouveaux vaccins à ARNm contre la COVID-19 est une intervention médicale qui reste injustifiée. HART est consterné par le fait que le déploiement chez les 12-15 ans ait commencé. Au début du mois d'août, nous avons fait état d'une prestation tout à fait peu convaincante du président du JCVI concernant la volte-face du comité sur la vaccination des enfants de 16 et 17 ans, alors qu'il avait conclu le 19 juillet que " le JCVI est d'avis que les avantages sanitaires de la vaccination universelle des enfants et des jeunes de moins de 18 ans ne l'emportent pas sur les risques potentiels ".



Cette volte-face a été annoncée sans aucune donnée ni justification, alors que cela avait été promis. À ce jour, nous n'avons toujours pas de nouvelles du JCVI. Nous attendons toujours. Depuis lors, bien sûr, dans ce qui a été décrit comme une "grosse erreur", le déploiement a été étendu aux enfants plus jeunes. Et ce, malgré le fait que le JCVI ait clairement indiqué qu'il n'y avait pas de raison médicale sans équivoque de continuer - il est donc éthiquement indéfendable de poursuivre cette intervention médicale.

Il n'existe aucune donnée sur la sécurité à long terme de ces nouveaux vaccins. Heureusement, les enfants semblent relativement peu affectés par la COVID-19 par rapport aux générations précédentes, mais beaucoup subissent des effets secondaires inquiétants de la vaccination, dont certains mettent leur vie en danger. HART s'est précédemment penché sur la myocardite, un effet indésirable particulier, de manière plus détaillée. Il y en a bien d'autres : les adolescentes sont-elles informées que leurs cycles menstruels pourraient être sérieusement perturbés après une vaccination ? Peut-on être sûr que ces perturbations sont temporaires et sans conséquence à long terme ?



En termes médicaux, les bénéfices de toute intervention doivent dépasser le risque de dommage. Si la vaccination contre la COVID-19 n'apporte qu'une protection de quelques mois qui s'avère moins durable que l'immunité naturelle, le risque de l'intervention doit être spectaculairement sûr pour justifier de la répéter jusqu'à deux fois par an. Cette question est examinée plus en détail dans le BMJ, qui conclut en réitérant un appel antérieur à "ralentir et à faire en sorte que la science soit correcte - il n'y a aucune raison légitime de se hâter d'accorder une licence à un vaccin contre le coronavirus". Il est particulièrement inquiétant de constater que la mortalité toutes causes confondues chez les 15-19 ans a augmenté au cours des trois derniers mois depuis que ce groupe d'âge a commencé à recevoir des vaccins. Ces données nécessitent de toute urgence une analyse beaucoup plus complète de la cause des décès, ce que seul l'ONS peut faire.

Quel sera le résultat de la vaccination de ces enfants ? Il serait utile de l'expliquer. Ce qui avait commencé comme "un vaccin réservé aux adultes, pour les personnes de plus de 50 ans, en mettant l'accent sur les travailleurs de la santé, les travailleurs des maisons de soins et les personnes vulnérables" avec "aucune vaccination des personnes de moins de 18 ans", s'est en quelque sorte perdu dans le bourbier éthique du déploiement d'enfants comme boucliers humains pour protéger leurs aînés. Il a ensuite fallu que des poids lourds comme le professeur Sir Andrew Pollard, de l'Oxford Vaccine Group, fasse remarquer (sans aborder les questions éthiques) que, les vaccins n'arrêtant pas la transmission, cette mesure était futile, sapant ainsi totalement ce qu'il a appelé "l'un des arguments les plus forts" en faveur de la vaccination des enfants.

En fin de compte, les raisons alambiquées invoquées par les médecins-chefs pour justifier la vaccination des jeunes enfants reposent sur l'idée qu'ils préviennent les perturbations scolaires en réduisant la transmission du SRAS-CoV-2 dans les écoles. Il s'agit d'un mensonge - il suffit de regarder les pays fortement vaccinés pour montrer que la transmission n'a pas été réduite de manière significative dans les populations vaccinées. En outre, la modélisation sous-jacente utilisée pour justifier cette argumentation était extrêmement faible, extrêmement imprécise et finalement peu convaincante. Et pour couronner le tout, les premiers jours du déploiement du vaccin ont entraîné d'énormes perturbations dans la scolarité, ce qui a totalement sapé la principale justification des OCM pour aller de l'avant avec ce programme de vaccination. Le président de la commission de l'éducation, le député Robert Halfon, a même dû intervenir lorsqu'une école du Middlesex a tenté de proposer une journée de travail à domicile après la vaccination.

La semaine dernière, lors d'un débat sur la question, la députée Miriam Cates a déclaré au Parlement que "la décision s'écarte nettement du principe de la vaccination des personnes pour leur propre bénéfice médical, car ces questions plus larges - la perturbation de l'éducation et les préoccupations concernant la santé mentale - sont les conséquences de décisions politiques et ne sont pas des fatalités scientifiques".

HART est d'accord et recommande donc d'arrêter le programme chez les enfants jusqu'à ce que davantage d'informations soient disponibles. Les avantages qui en découleront ne sont pas clairs. De nombreux professionnels de la santé s'expriment - la campagne Safer to Wait a fourni des arguments cohérents en faveur de l'attente jusqu'à ce qu'il soit absolument clair que les avantages l'emportent sur les risques.