Attaque terroriste de Crocus : Questionner plus ? (Substack)

« Le travail du ministère de l’Intérieur n’était pas visible, du moins dans la mesure où nous le souhaiterions… dans le même bâtiment qui a été attaqué, il y a un poste de police, mais les criminels ont non seulement fait leur sale besogne, mais ils sont également sortis calmement et se sont assis dans la même voiture qu’ils sont arrivés et ont fui. Ceci, bien sûr, est absurde », a commenté Biysultan Khamzaev, membre du Comité de la Douma d’État sur la sécurité et la lutte contre la corruption.

Comme on l’a appris plus tard, le service de police le plus proche se trouvait littéralement à deux pas de la salle de concert, dans le bâtiment Crocus Expo 2. Nous parlons du service de police du microdistrict de Pavshino. Tout le monde peut facilement vérifier son emplacement en ouvrant simplement Yandex Maps.

J’aimerais dire beaucoup plus de mots. « Incompétence » n’est pas le plus approprié, mais c’est la première chose qui me vient à l’esprit.

Je suis certain que si M. le ministre examine PERSONNELLEMENT ces membres du personnel et ne fait pas confiance à ses subordonnés, il sera HORRIFIÉ par la façon dont il a été mis en place devant le président et le pays par ses propres subordonnés.

Apparemment, un de ses subordonnés a clairement trompé le ministre sur cette question et, à son tour, il a trompé le président et tout le pays. Et il y a beaucoup de témoignages que de nombreuses sorties de secours ont été fermées et cela a également entraîné des pertes.

Nous reviendrons plus tard sur cette question bizarre. Concluons.





Questions sur la façon de poser des questions



Quand sommes-nous censés posés plus de questions, et quand ne sommes-nous pas censés poser des questions? Il serait très utile que la police des questions puisse publier des informations expliquant les règles, parce que beaucoup, beaucoup de Russes posent des questions—et cela pourrait être illégal?



Par exemple, Ekaterina Engalycheva, députée à la Douma de Moscou, a quelques questions:



Nous sommes tous choqués par la tragédie de Crocus. En analysant ce qui s’est passé, je pense qu’il est nécessaire de réfléchir à la façon dont il était possible de minimiser les pertes et, surtout, ce qu’il faut faire pour éviter que cela ne se reproduise?



Et ici, beaucoup de questions se posent:



Pourquoi dans un bâtiment où des événements publics sont régulièrement organisés :



▪ l’évacuation des personnes et des enfants n’a pas été organisée ?



▪ Pourquoi les sorties de secours ont-elles été fermées, les hommes ont-ils enfoncé les portes et trouvé des passages bloqués?



▪ Pourquoi les lumières ne se sont-elles pas éteintes, toutes sortes de lampes de poche ont continué de divertir à l’intérieur et à l’extérieur pendant que le Crocus brûlait, et l’éclairage de secours sécuritaire ne s’est pas allumé à la place?



▪︎ pourquoi le système d’extinction d’incendie, qui est censé prévenir une tragédie, n’a-t-il pas fonctionné? Après tout, ce n’était pas une papeterie qui brûlait, mais un bâtiment essentiellement vide, où, en théorie, il n’y avait rien à brûler.



▪ pourquoi tout à l’intérieur et le bâtiment lui-même brûlent-ils si rapidement, comme une bougie, si de telles choses devaient être finies et construites uniquement à partir de matériaux incombustibles?



▪ Pourquoi des milliers de personnes ne participent-elles pas aux activités? […]



▪ pourquoi les forces spéciales sont-elles entrées à Crocus seulement une heure plus tard, alors que les terroristes étaient déjà partis, d’autant plus que la distance entre la direction principale de la Garde russe à Moscou et le centre commercial Crocus n’est que de 4 minutes en voiture?



Et une autre question :

combien de personnes sont mortes aux mains de terroristes, et combien de personnes ont suffoqué ou ont subi des brûlures en raison de l’échec notoire de la corruption pour assurer la sécurité incendie et la construction négligente et économique?

Avant que le propriétaire du bâtiment, un milliardaire, approuve les subventions de l’État pour la restauration de Crocus, il vaudrait la peine de lui poser ces questions.

Et en même temps, à tous les fonctionnaires qui couvrent le non-respect des normes de sécurité incendie aussi!