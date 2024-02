"Aucune preuve des allégations israéliennes sur l'UNRWA concernant le Hamas selon Channel 4 (Vidéo)

L'histoire a été présentée par Lindsey Hilsum, de Channel 4, qui l'a ensuite postée sur son compte X, anciennement Twitter, avec la légende "Nous avons mis la main sur le dossier israélien contre l'UNRWA - pourquoi les donateurs, y compris le Royaume-Uni, ont-ils retiré leur financement sur la base d'allégations aussi peu convaincantes et non prouvées, avant toute enquête ?"

Israel's evidence of UNRWA Hamas allegations examined / Examen des preuves fournies par Israël concernant les allégations de l'UNRWA relatives au Hamas. Le secrétaire général des Nations unies a annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'UNRWA. Fondée il y a 75 ans pour venir en aide aux réfugiés de la guerre de Palestine de 1948, l'organisation apporte actuellement son soutien à près de six millions de réfugiés palestiniens.

Selon Channel 4, le rapport des services de renseignement "ne contient aucune preuve à l'appui de la nouvelle affirmation explosive d'Israël, si ce n'est la déclaration suivante : "D'après les informations des services de renseignement, les documents et les cartes d'identité saisis au cours des combats, il est désormais possible de repérer environ 190 agents terroristes du Hamas et du Jihad islamique palestinien qui travaillent comme employés de l'UNRWA. Plus de 10 employés de l'UNRWA ont pris part aux événements du 7 octobre".



Selon Juliette Touma, directrice de la communication de l'UNRWA, interviewée par Channel 4, les employés et les sous-traitants sont inscrits sur une liste qui est soumise chaque année à l'approbation d'Israël. En mai dernier, selon Channel 4, tous les employés de l'UNRWA avaient été contrôlés et approuvés par Israël.

Channel 4 rapporte qu'Israël a remis le dossier aux principaux pays donateurs de l'UNRWA juste après que la CIJ a rendu sa décision provisoire concernant l'accusation de génocide portée par l'Afrique du Sud à l'encontre d'Israël.

L'UNRWA devrait perdre 65 millions de dollars d'ici la fin du mois de février, car les réductions de financement des donateurs entrent en vigueur, mettant en péril les opérations de l'agence à Gaza et dans l'ensemble du Moyen-Orient.