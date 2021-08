Avec une "presse de gauche" comme celle-ci, qui a besoin de médias fascistes ? (Off Guardian)

Avec une "presse de gauche" comme celle-ci, qui a besoin de médias fascistes ? Article originel : With a “left press” like this, who needs fascist media? Par Mark Crispin Miller* Off Guardian, 27.08.21

Cela me fait mal de le dire, mais Caitlin Johnstone - dont je défendais ardemment le travail, notamment contre les crypto-staliniens de Counterpunch - fait partie des nombreuses "gauchistes" qui continuent à faire la fête comme en 2019.



Il en va de même pour les interminables Noam Chomsky, The Nation, Consortium News, MoveOn, Popular Resistance, Nation of Change, Covert Action Bulletin, Naomi Klein, Tom Engelhardt et d'autres que j'avais l'habitude de défendre, et (dans certains cas) de considérer comme des amis, ainsi que pour les médias pour lesquels j'avais l'habitude d'écrire.

Ainsi, Caitlin aime son papa baby-boomer pour son indignation irrépressible face au bombardement de l'Afghanistan, et aime TOUS les baby-boomers pour leur ardente dissidence sur des questions qui n'ont pas beaucoup d'importance en ce moment apocalyptique.

D'après elle, et toutes ces autres voix/outputs "progressistes", vous ne sauriez jamais que la troisième guerre mondiale fait rage (ouvertement) depuis janvier 2020 - une guerre mondiale contre l'humanité elle-même.



Quelqu'un devrait dire à Caitlin - une Australienne ! - que ces fougueux boomers, à quelques rares exceptions près, sont devenus rigidement autoritaires, et souvent carrément haineux envers les dissidents les plus courageux et les plus nécessaires d'aujourd'hui, qui s'opposent fermement aux mandats bio-fascistes du Nouvel Ordre Mondial, et aux présages imminents de la Grande Réinitialisation : des dangers que ces sages "de gauche" ne mentionnent jamais, et encore moins remettent en question ou affrontent.

Alors que Caitlin, résidente de Melbourne, s'indigne du bombardement de l'Afghanistan en 19 avant (J)-C. (avant la COVID), les dissidents les plus farouches de l'Australie sont les camionneurs qui menacent de fermer le pays si les flics n'enlèvent pas leurs bottes du cou de tout le monde.



Au milieu de ce vaste holocauste au ralenti, mené au nom de la "santé publique" (tout comme le précédent), nous ne trouvons aucune référence à celui-ci, ni aucune référence à la vague mondiale de censure sans précédent dont dépend cet holocauste, ni à la violence nue de la police dans tout l'Occident "démocratique", ni aux objectifs financiers de tout ce cauchemar mondial, dans aucun des médias "de gauche" cités plus haut.

Au lieu de cela, nous avons droit à "Interdire les drones tueurs", "Pourquoi la politique étatsunienne au Nicaragua ne fonctionne pas", "Les marchands de mort des Etats-Unis hier et aujourd'hui" (sans mention de Big Pharma), "Les coûts cachés du militarisme : Le changement climatique, la pollution et la perte de biodiversité" et (mon préféré) "La guerre froide est-elle encore possible dans un monde en surchauffe ?



Ce que je veux dire, ce n'est pas que ces préoccupations bien connues n'ont plus d'importance (bien que certaines d'entre elles aient été exagérées avant la crise de la COVID), mais qu'elles sont maintenant utilisées par notre presse de "gauche" pour donner la fausse impression qu'elle est vraiment de gauche - travaillant pour la paix, la liberté, les droits civils et l'équité économique, toujours dans l'intérêt du peuple avant tout - au lieu de nous aveugler sur cette volonté mondiale sans précédent de rendre ces choses impossibles, et d'étouffer le peuple.



* Mark Crispin Miller est professeur de médias, de culture et de communication à l'université de New York et auteur de plusieurs ouvrages, dont Boxed In : The Culture of TV ; Seeing Through Movies ; Mad Scientists : The Secret History of Modern Propaganda ; Spectacle : Operation Desert Storm and the Triumph of Illusion ; et The Bush Dyslexicon. Vous pouvez lire d'autres extraits de son travail dans sa lettre d'information, News from the Underground.