Biden pousse Israël vers une guerre plus vaste (MoA)

Biden pousse Israël vers une guerre plus vaste

Article originel : Biden Is Pushing Israel Towards Larger War

Moon of Alabama, 3.10.24

Après avoir été touché par quelque 200 missiles iraniens, Israël n’a pas encore osé répondre à l’attaque. Il a plutôt lancé de nouvelles attaques aériennes sur le centre de Beyrouth et sa zone sud connue sous le nom de Dahiyeh (qui signifie simplement banlieue) avec sa population à prédominance chiite. Israël semble avoir oublié ce que signifient les attaques contre Dahiyeh : Le Hezbollah affirme qu’il a établi une nouvelle équation de dissuasion : une attaque israélienne sur le quartier d’al-Dahieh à Beyrouth sera accueillie par un tir de représailles sur Tel Aviv.

...

Selon le Hezbollah, la nouvelle équation établie par Hassan Nasrallah est que toute attaque sur Tel-Aviv sera la réponse aux actions israéliennes menées dans le quartier d’al-Dahieh à Beyrouth.

La nouvelle direction du Hezbollah adhérera certainement à cette doctrine. Que le Hezbollah n’ait pas été dégradé par les frappes israéliennes sur son leadership peut être vu par les tentatives d’incursion de l’armée israélienne dans le sud du Liban. Ses forces spéciales ont été immédiatement prises en embuscade par les forces du Hezbollah. Huit de ses soldats ont été tués et beaucoup d’autres blessés. Des pertes supplémentaires ont été signalées aujourd’hui.

Israël est maintenant tenté de risquer une guerre totale avec l’Iran. Il y a peu de chances qu’une telle guerre ne mène à rien d’autre qu’à une guerre totale au Moyen-Orient, à une hausse rapide des prix du pétrole et à un coup dur pour les chances démocratiques dans la campagne électorale en cours. L’Iran, qui n’a eu aucun problème à contourner les défenses aériennes israéliennes, a menacé d’attaquer toutes les infrastructures d’Israël - installations électriques et gazières ainsi que les ports - si Israël tente de se venger contre l’Iran. Les médias étatsuniens continuent de répandre le mythe selon lequel l’administration Biden essaie de retenir Israël. Le Washington Post, par exemple, fait la manchettesuivante : Biden works to limit conflict as Mideast edges closer to all-out war ("Biden travaille à limiter les conflits alors que le Moyen-Orient se rapproche de la guerre totale")

Toutefois, l’article reconnaît que certains points de vue sont en désaccord avec son titre : Les responsables étatsuniens disent qu’ils encouragent Israël à répondre de manière mesurée, mais les alliés des États-Unis en Europe craignent que Washington n’exerce pas suffisamment de pression sur le gouvernement du premier ministre Benjamin Netanyahu. « Nous comprenons que les Etatsuniens ne les retiennent pas », a déclaré le responsable, qui a parlé sous la condition de l’anonymat pour discuter d’une question militaire sensible.

Plus loin, il touche au cœur du problème : Biden n’a pas voulu utiliser la source la plus importante de l’effet de levier des États-Unis – conditionner ou suspendre l’aide militaire à Israël – pour essayer de changer la dynamique de la guerre, alors qu’Israël a rejeté à maintes reprises les conseils et les conseils des États-Unis.

Pas un seul instant Biden n’a essayé de limiter la capacité d’Israël à frapper ses voisins. Un titre du Times of Israel proclame même que Biden exhorte Israël à lancer une nouvelle frappe :

résume une interview du ministre des Affaires étrangères libanais par CNN Biden: US opposes Israel hitting Iran nuclear sites, response should be ‘proportional’ ("Biden : les États-Unis s’opposent à ce qu’Israël frappe les sites nucléaires iraniens, la réponse devrait être « proportionnelle »") Dans un entretien avec des journalistes à Washington, M. Biden a exhorté Israël à répondre « proportionnellement » à l’attaque. Lorsqu’on lui demande s’il appuie une frappe sur les sites nucléaires iraniens, Biden répond : « La réponse est non. »

Yves de Naked Capitalism note à juste titre que : Biden’s Israel Policy Has Led Us to the Brink of War on Iran ("La politique de Biden envers Israël nous a menés au bord de la guerre contre l’Iran") Yves montre que c’est la trahison des États‐Unis qui a précédé l’attaque israélienne contre le dirigeant du Hezbollah, Hassan Nasrallah : Nous apprenons maintenant que Nasrallah avait accepté le cessez-le-feu peu avant son assassinat et qu’Israël ou les États-Unis jouaient affirmativement un jeu double, comme si cela venait à être une surprise. Antiwar résume une interview du ministre des Affaires étrangères libanais par CNN : Le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, a déclaré que le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait accepté un cessez-le-feu de 21 jours avec Israël, proposé par les États-Unis et la France, juste avant qu’Israël ne l’ait tué. Habib a déclaré que les États-Unis et la France ont dit au Liban que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait également accepté la proposition de cessez-le-feu. « Ils nous ont dit que M. Netanyahu était d’accord, et nous avons donc aussi obtenu l’accord du Hezbollah à ce sujet. Et vous savez ce qui s’est passé depuis », a déclaré Habib à l’animatrice de CNN, Christiane Amanpour. Je parierais sur la fausse représentation que font les USA, pour obtenir l’accord du Hezbollah et espérer qu’ils puissent utiliser cela pour intimider Israël dans ce qu’il prétendrait être une courte pause. Rappelons que les États-Unis ont présenté des propositions de cessez-le-feu comme provenant d’Israël et qu’ils ont ensuite « avoué qu’elles venaient de Biden.

C’est ce cessez-le-feu mensonger de l’administration Biden qui a permis la frappe israélienne qui a alors poussé le président iranien modéré Masoud Pezeshkian à changer de cap. Commeje l’ai dit hier : Pezeshkian a noté avec amertume que l’ordre du premier ministre israélien Netanyahu de tuer Nasrallah avait été donné de New York : Le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré que la communauté internationale n’oubliera pas que l’ordre d’assassinat du secrétaire général du mouvement de résistance libanais Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, pour un acte terroriste israélien, avait été donné depuis New York.

...

Dans un message de condoléances, samedi, Pezeshkian a déclaré que les États-Unis ne peuvent pas s’exonérer de complicité avec les sionistes dans l’attaque terroriste contre le chef du Hezbollah. L’assassinat de Nasrallah a démontré que la politique de modération de Pezeshkian avait échoué. Après son retour à Téhéran, le ton de Pezeshkian avait changé : .., Dans un deuxième point, Yves présente des preuves que l’attaque iranienne contre Israël a causé des dommages importants et probablement des parties importantes des forces de chasse F-35 d’Israël. Il cite ensuite un article du Code Pink qui conclut :