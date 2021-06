British Airways refuse de démentir que des pilotes sont décédés après une vaccination anti-Covid (Conservative Woman)

BA refuse de démentir que des pilotes sont décédés après une vaccination anti-Covid

Article originel : BA refuse to deny pilots died after covid jab

Par Sally Beck

Conservative Woman, 25.06.21

Des médias sociaux relatent l’histoire selon laquelle quatre pilotes de British Airways sont décédés à quelques semaines d’intervalle, laissant entendre que le vaccin contre la COVID-19 est en cause. Une photographie montrant des livres de condoléances pour quatre pilotes masculins au quartier général de BA qui a été diffusée sur Twitter a attisé les flammes. Comme l’a fait un enregistrement vocal, prétendument de la station de radio indépendante English 909, avec un homme disant : « Les choses deviennent folles ici. Je ne sais pas si je vous l’ai dit, mais mon ami pilote vient de me dire que le troisième pilote est mort au cours des sept derniers jours. Les deux premiers étaient dans la quarantaine et la cinquantaine et le troisième dans la trentaine. Parfaitement en forme, pas de conditions sous-jacentes. Il reçoit son deuxième vaccin et il est mort en quelques jours. Exactement le même que les deux premiers…

Notre compagnie aérienne nationale a publié une déclaration disant que les décès n’étaient pas liés. Les vérificateurs d’information de Reuters ont présenté cela comme un déni, mais en fait BA refuse de dire si les pilotes avaient reçu un vaccin contre la COVID-19 ou non. Les décès de pilotes sont rares, et ce n’est peut-être que de la « malchance » ou une « coïncidence », mais selon un pilote de la RAF à la retraite qui était aussi commandant de ligne et qui volait pour plusieurs compagnies aériennes britanniques indépendantes, « les pilotes de ligne sont un groupe très sain. J’ai travaillé pour un certain nombre de compagnies aériennes, et je ne me souviens pas qu’un pilote soit mort d’une maladie quelconque avant sa retraite. Quatre en quelques semaines? C’est du jamais vu.

‘Je suis un pilote à la retraite, pas un médecin, mais le bon sens me dit que s’il y a un problème de coagulation avec le vaccin [AstraZeneca ou Johnson & Johnson/Janssen], l’exposition à la thrombose veineuse profonde [un problème connu de vol long-courrier] pourrait être pertinent. ’ Les renseignements sur la cause du décès chez les pilotes décédés sont vagues. Le premier à mourir, le 4 mai, était le premier copilote Grant Mercer, âge inconnu, un joueur de hockey enthousiaste décrit sur une page de collecte de fonds organisée pour payer ses funérailles comme « Un ami formidable qui vivait pour ses amis et ses proches. Il était là où se trouvait l’action, il faisait tout ce qui était amusant ou rempli d’adrénaline et s’assurait que tout le monde y participait aussi. »

Comme le montre la photo de lui tenant un bâton de hockey, c’était un homme en forme qui aimait le sport. La page ne dit pas comment il est mort. Le pilote Edward Brice-Bennett, 33 ans, est décédé le 2 juin. Sa veuve Kate est enceinte de six mois. Ils ont aussi une fille, Illa, deux ans, il est marié depuis quatre ans. Lors d’une enquête à Salisbury, on a appris que Brice-Bennett avait été retrouvé inconscient à côté de sa bicyclette sur une piste cyclable publique à Tidworth, dans le Wiltshire, à midi, par un membre du public. Les ambulanciers n’ont pas réussi à le réanimer, et il a été déclaré mort après 45 minutes.

L’enquête a révélé que M. Brice-Bennett avait subi une hémorragie interne, mais aucune cause de décès n’a été établie. Des analyses toxicologiques et histologiques ont été commandées et l’enquête a été ajournée. Père de deux enfants, Nicholas Synnott, 60 ans, mort il y a trois semaines. Il avait passé un nombre record de 243 jours dans un hôpital du Texas aux prises avec la COVID-19 après avoir été admis en mars de l’année dernière. Son décès est survenu six mois après qu’il eut été renvoyé des soins intensifs à sa maison de Betchworth, dans le Surrey. Alors qu’il quittait l’hôpital avec son épouse Nicola, 54 ans, qui passait chaque jour près de son chevet, il a parlé de sa joie de partir. Leurs deux enfants sont Rebecca, 24 ans, une travailleuse caritative, et George, 21 ans, qui est censé être formé pour être pilote comme son père.

La cause du décès de M. Synnott n’a pas été révélée, mais on suppose qu’il est mort de complications causées par la COVID-19. Cependant, il est connu que les patients qui ont eu la COVID-19 et qui reçoivent ensuite le vaccin peuvent souffrir d’une amélioration des anticorps dépendants (EQM), ce qui peut aggraver la maladie si vous la contractez. Le 17 juin, via Twitter, Helen, porte-parole de British Airways, a déclaré : « Il n’y a aucune vérité dans les allégations selon lesquelles les quatre décès sont liés". Elle n’a pas dit si les pilotes avaient été vaccinés.

Hier, British Airways a dit qu’elle ne disait pas au personnel s’il fallait ou non se faire vacciner. On leur a demandé trois fois de confirmer ou de nier que les pilotes décédés avaient reçu des vaccins contre la COVID-19, mais ils ont refusé de commenter. Ils ont dit que leurs collègues n’étaient pas tous morts au cours des sept derniers jours, ce qui est vrai, mais ils n’ont pas répondu à la demande suivante de renseignements supplémentaires sur la vaccination.

« Nous savons que le vaccin d’AZ provoque des caillots sanguins et des thromboses, nous savons que le Pfizer peut causer des problèmes cardiaques. Ces effets secondaires n’ont pas été décelés pendant les essais et les injections n’auront pas été testées sur les pilotes ou les passagers fréquents. Est-ce que le fait que quatre pilotes BA soient morts en quelques semaines est lié au vaccin ? Nous savons qu’Air India a eu aussi 5 pilotes décédés. ‘Il semble y avoir une tendance qui doit être étudiée. Si les voyages en avion peuvent aggraver le cas des personnes récemment vaccinées, il se peut qu’il faille prendre un certain temps pour permettre au vaccin d'être efficace. De cette façon, des vies pourraient être sauvées. Si nous ne pouvons pas enquêter, beaucoup plus de pilotes et de passagers pourraient mourir avant qu’un lien ne soit confirmé ou écarté. C’est une information vraiment importante. »

Les deux porte-parole du syndicat des pilotes, la British Airline Pilots Association (BALPA), Nancy Jackson et Brian Strutton, ont refusé de faire des commentaires, affirmant qu’ils considéraient l’histoire comme une fausse nouvelle. Ils ont refusé de dire s’ils avaient fait enquête. D’après les avocats, trois capitaines de BA et d’autres membres d’équipage de ligne les ont contactés en février, préoccupés par le fait que BA les poussait à faire un vaccin expérimental. Les BALPA se sont montrés peu intéressés à défendre leur cause et se sont sentis bloqués. Le personnel a demandé un avis juridique, mais le résultat de ses négociations est inconnu.

L’organisme de réglementation des compagnies aériennes, la Civil Aviation Authority (CAA), n’a pas encore répondu. La voix non encore identifiée dans l’enregistrement radio dit : « En raison [des décès] BA est maintenant en pourparlers de crise avec le gouvernement sur l’opportunité de permettre aux pilotes vaccinés de voler. Le problème, c’est qu’environ 80 p. 100, selon mon collègue de BA, 80 à 85 p. 100 ont été vaccinés. Il y a peut-être moins de 10 % de pilotes capables de voler. C’est un petit nombre et un problème grave. » BA nie qu’ils sont en « pourparlers de crise » avec le gouvernement et se réfère à une déclaration de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé dans laquelle le Dr Sarah Branch, le directeur de la vigilance et de la gestion des risques des médicaments pour la MHRA a déclaré : « Il n’y a actuellement aucune restriction pour l’aviation ou d’autres industries et activités post-vaccination. Notre conseil demeure que les avantages du vaccin l’emportent sur les risques pour la majorité des gens. Il est toujours d’une importance vitale que les gens se présentent pour leur vaccination et pour leur deuxième dose lorsqu’ils sont invités à le faire. Nous demandons à toute personne qui soupçonne avoir subi un effet secondaire lié à son vaccin contre la COVID-19 de le signaler sur le site Web de la Carte jaune sur le coronavirus. ’

Un expert en aviation, John Le Sueur, écrit: Cette vidéo de l’émission Stew Peters sur Red Voice Media montre clairement que les pilotes étatsuniens subissent des pressions pour se vacciner alors que les passagers sont avisés de ne pas voler après l’avoir reçu. Il est allégué que deux pilotes étatsuniens ont subi des situations similaires, l’un d’eux laissant un avion en péril. Il faut parler d’hypoxie ou de manque d’oxygène. Les avions sont pressurisés de l’intérieur pour nous donner assez d’oxygène à haute altitude pour respirer sans avoir besoin d’équipement respiratoire. En cas de décompression soudaine, l’aéronef doit effectuer une plongée d’urgence à environ 12000 pieds ou moins, car elle se situe autour de l’altitude maximale et contient suffisamment d’air pour respirer naturellement. Dans les masques à oxygène des passagers, il y a juste assez d’oxygène pour que les passagers puissent respirer pendant que les pilotes descendent l’avion à une altitude respirable, et seulement un peu plus dans le système séparé du poste de pilotage.

Si vous êtes vacciné, il est conseillé de ne pas voler parce que la pressurisation de l’aéronef peut entraîner des caillots sanguins, un problème très grave qui peut vous tuer ou vous faire subir un accident vasculaire cérébral. C’est déjà assez mauvais pour un passager, mais il faut croire que les compagnies aériennes et les gouvernements pressent les pilotes d’avoir de se vacciner. Si la cécité, un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque survient près de l’atterrissage, même le deuxième pilote aura besoin d’un temps de réaction pour surmonter la situation. L’atterrissage est à peu près la période la plus dangereuse dans un aéronef et il se passe beaucoup de choses dans le poste de pilotage, ce qui est essentiel et peut dégénérer en situations dangereuses très rapidement.

Dieu merci, il y a deux pilotes dans le cockpit qui peuvent atterrir en solo. Si les deux pilotes ont des problèmes en même temps, vous pourriez être condamné.