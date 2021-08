C'est reparti. Vous savez comment je sais que les autorités de santé publique mentent ? Leurs propres données (Substack)

C'est reparti. Vous savez comment je sais que les autorités de santé publique mentent ? Leurs propres données

Article originel : Here we go again. You know how I know public health authorities are lying? Their own data

Par Alex Berenson*

Substack Ces dernières semaines, les politiciens et les hauts responsables de la santé publique n'ont cessé d'insister sur le fait que les Etatsuniens non vaccinés sont responsables de la quasi-totalité des décès dus à la Covid. Lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche le 22 juillet, par exemple, le chirurgien général Vivek Murthy a déclaré que "99,5 % des décès dus à la Covid et 97 % des hospitalisations sont [c'est nous qui soulignons] le fait de personnes non vaccinées". Notez ce "sont", s'il vous plaît. Sont est au PRESENT, quelque chose qui se passe MAINTENANT. Murthy n'est pas seul. Le jour de l'Indépendance, le Dr Anthony Fauci a répondu à une question de Meet The Press sur les décès survenus en juin en disant que "si vous regardez le nombre de décès, 99,2 % d'entre eux ne sont pas vaccinés. Environ 0,8 % sont vaccinés."

Pour que les calculs soient clairs, la réponse de Fauci impliquerait que seulement 80 personnes vaccinées - 0,8 % de 10 000 - sont mortes en juin. Ce sont - comment puis-je le dire délicatement ? - de gros mensonges gras et puants. Ils sont faux par un facteur d'au moins cinq, et probablement de dix ou plus. - Mettons de côté le fait que la façon dont les autorités de santé publique définissent le terme "vacciné" n'est PAS la façon dont la plupart des gens pensent à être vaccinés. Vous avez reçu une seule injection des vaccins Pfizer ou Moderna mRNA ? Vous n'êtes pas vacciné. Vous en avez reçu deux ? Vous n'êtes toujours pas vacciné, pas avant deux semaines. Dans les pays où les autorités sanitaires sont plus honnêtes, les statistiques sur les hospitalisations et les décès comportent trois catégories : "totalement" vacciné, "partiellement" vacciné et "non vacciné". De nombreux cas se situent dans la catégorie intermédiaire. En fait, les données montrent que les vaccins peuvent entraîner une augmentation des infections et des décès jusqu'à deux semaines après la première dose, peut-être parce qu'ils suppriment temporairement l'immunité en recrutant tant de globules blancs dans la zone d'injection. La vérité est que si nous traitions les vaccins comme les autres médicaments, nous inclurions les cas de vaccination "partielle" dans la catégorie des "vaccinés", car ils sont survenus APRÈS le début du traitement. Les États-Unis font le contraire. Lorsqu'ils publient des statistiques sur les hospitalisations ou les décès dus aux vaccins, ils ignorent les personnes partiellement vaccinées. Elles sont mises dans le même sac que les personnes qui n'ont jamais reçu de dose et qui sont considérées comme "non vaccinées". Cette astuce est particulièrement exaspérante maintenant que les fabricants de vaccins et le gouvernement ont reconnu le fait que les injections d'ARNm commencent à perdre leur effet protecteur en quelques mois et que de nombreuses personnes auront bientôt besoin de rappels.

On ne sait même plus si le terme "vaccin" est approprié pour décrire ces thérapies. La plupart des autres vaccins protègent pendant des décennies, voire toute une vie. (Les principales exceptions, les vaccins contre la grippe, sont connus pour n'être que marginalement efficaces et n'ont pratiquement rien fait pour réduire la virulence de la grippe sur une période de plusieurs décennies). - Mais comme je l'ai dit, même en mettant de côté la question de la classification des personnes partiellement vaccinées, Fauci et Murthy ont menti sur le pourcentage de décès dus aux coronavirus qui surviennent aujourd'hui chez les personnes TOTALEMENT vaccinées. Ce pourcentage est bien plus élevé que les chiffres inférieurs à 1 % qu'ils ont avancés. Ce fait aurait dû être évident pour quiconque a vu les données de l'Angleterre, de l'Écosse et d'Israël. Ces pays ont vacciné un plus grand pourcentage de leur population plus rapidement que les États-Unis. Ils ont également fait preuve de beaucoup plus de transparence dans la déclaration des hospitalisations et des décès parmi les personnes vaccinées. Dans ces trois pays, le nombre d'hospitalisations et de décès a augmenté depuis le mois de mai, et les personnes vaccinées représentent plus de la moitié de tous les décès survenus récemment. La différence ne vient pas non plus du type de vaccins. Israël n'a utilisé que le vaccin Pfizer, qui était jusqu'à récemment considéré comme le meilleur des deux vaccins à ARNm. Le Royaume-Uni a également administré de nombreuses doses de Pfizer. Les commentaires de Fauci et Murthy défiaient donc toute crédibilité - comment d'autres pays pouvaient-ils avoir autant de décès en plus dans leurs populations vaccinées ? La réponse est que Fauci et Murthy utilisent - intentionnellement - le mauvais dénominateur. Ils disent "maintenant" ou "sont". Mais ils comparent les décès parmi les personnes entièrement vaccinées - qui ne posent essentiellement problème que depuis le mois de mai - avec TOUS les décès survenus à partir du jour où les États-Unis ont offert leur PREMIÈRE dose de vaccin (ou même peut-être depuis le début de l'épidémie). Les États-Unis ont enregistré environ un quart de million de décès dus à la Covid cette année (les CDC en signalent 216 000, un chiffre qui va augmenter quelque peu). Ils en ont enregistré près de 300 000 depuis que la première dose a été offerte le 14 décembre. Mais plus de la moitié de ces décès sont survenus en décembre et janvier, alors que pratiquement personne n'était complètement vacciné. Au 1er février, moins de 2 % des Etatsuniens étaient complètement vaccinés.

Les décès ont commencé à diminuer en février. Après le 1er mars - date à laquelle seulement 1 Etatsunien sur 13 était complètement vacciné - ils ont encore chuté. Au cours des cinq mois qui ont suivi, environ 80 000 personnes sont mortes de (ou avec) le Covid - moins que le nombre de décès survenus au cours du seul mois de janvier. Les défenseurs des vaccins reconnaissent rarement le fait que les décès ont commencé à diminuer bien avant que la plupart des gens aient été vaccinés. En réalité, même en reconnaissant que de nombreuses personnes qui ont été vaccinées en janvier et février étaient plus âgées et vulnérables, la saisonnalité et l'immunité collective semblent avoir eu un impact plus important sur les tendances générales du Covid que les vaccinations. - Mais pour les défenseurs de la cause, les grands chiffres de décès hivernaux sont pratiques d'une certaine manière - ils font paraître minuscules les chiffres de la percée. Alors qu'Israël et le Royaume-Uni font preuve de rigueur dans la communication des données relatives à la Covid et aux vaccins, ce n'est pas le cas des États-Unis. Seuls quelques États rapportent régulièrement les chiffres des ruptures d'efficacité vaccinale. Les Centers for Disease Control ne le font pas non plus.

Au lieu de cela, les chiffres sont communiqués au compte-gouttes, essentiellement au hasard. Mais suffisamment d'États ont communiqué leurs chiffres au fil du temps pour que nous puissions affirmer avec certitude que les États-Unis n'ont connu pratiquement aucun décès dû à une rupture d'efficacité avant avril, et très peu en avril. Par exemple, le Minnesota n'en a signalé aucun au 24 mars. L'État de Washington a déclaré qu'il enquêtait sur deux décès au 31 mars. Au niveau national, le CDC a signalé 160 décès au 30 avril. Essentiellement, TOUS les cas de rupture d'efficacité et de décès liés à la "vaccination complète" sont survenus depuis mai. Au 21 juin, le CDC a signalé 750 décès au niveau national. Au 19 juillet, ce nombre était passé à 1141. À eux seuls, ces chiffres prouvent que Fauci a menti lorsqu'il a déclaré à Chuck Todd, le 4 juillet, que 0,8 % des décès "concernent" des personnes vaccinées. Les CDC font actuellement état d'environ 24 000 décès depuis le 1er mai (les rapports des CDC sont en retard sur ceux des États), ce qui signifie que les décès de personnes entièrement vaccinées représentent environ 4 % du total depuis cette date, soit CINQ FOIS ce que Fauci a affirmé. Il est tout simplement impossible que seulement 80 personnes entièrement vaccinées soient mortes en juin, d'après les propres données des CDC.

Le pourcentage réel est probablement beaucoup plus élevé. Les cas de rupture d'efficacité, les hospitalisations et les décès ont tous augmenté récemment, et les retards du CDC signifient qu'il n'a pas rattrapé son retard. Par exemple, l'Illinois signale maintenant 159 décès, la ville de New York 94 à la mi-juin, le Massachusetts 80, la Caroline du Nord 61, l'État de Washington 45 et l'Oklahoma 19 à la mi-juillet. Cela représente 458 décès dans des États (et une ville) géographiquement diversifiés, dont la population combinée s'élève à environ 50 millions d'habitants, soit un peu plus d'un septième de la population des États-Unis. Cela signifie qu'il y a eu jusqu'à 3 000 décès dus à la rupture d'efficacité du vaccin au niveau national, presque tous depuis le 1er mai. (La Californie et le Texas ont signalé un nombre relativement faible de décès, mais il n'est pas clair s'ils en ont réellement moins ou s'ils comptent simplement très lentement).

Le retard pris par les CDC dans la communication des données signifie que le nombre total réel de décès dus à la COVID depuis le 1er mai est plus proche de 35 000 que du chiffre communiqué. Si 3 000 décès dus à une rupture d'efficacité vaccinale ont eu lieu depuis lors, ils représentent plus près de 10 % que de 1 % du total des décès dus au COVID. En outre, dans les quelques États qui communiquent leurs données assez régulièrement pour que les tendances soient claires, notamment le Tennessee, l'Utah, l'État de Washington et l'Oklahoma, le pourcentage total a dépassé 10 % au cours des deux dernières semaines. - La tragédie ici est que Fauci et Murthy ne sont pas obligés de mentir. Si 5 %, ou 10 %, ou même 15 % des décès dus à la Covid aux Etats-Unis surviennent actuellement chez des personnes entièrement vaccinées, c'est une protection impressionnante si l'on considère que plus de la moitié des adultes ont été vaccinés - et plus de 80 % des personnes âgées, qui sont les plus vulnérables. Les vaccins semblent mieux résister aux États-Unis qu'en Israël, le pays le plus comparable (même s'il n'est pas certain que cet écart se maintienne, car les États-Unis avaient quelques semaines de retard sur Israël dans leur campagne de vaccination et les cas et hospitalisations israéliens ont bondi ce mois-ci). Mais ils ne veulent pas donner les vrais chiffres. Et alors qu'ils font un battage médiatique autour du variant Delta, ils refusent d'admettre que les États-Unis ont connu globalement beaucoup moins de décès dus à la Covid en juillet 2021 qu'en 2020 (alors que le Royaume-Uni signale aujourd'hui plus de décès qu'il n'en signalait fin juillet 2020, malgré une meilleure couverture vaccinale globale).

Leur réticence s'inscrit dans un problème beaucoup plus vaste, à savoir le refus de proposer une analyse sérieuse des coûts et des avantages des vaccins. Parce que la vérité est désordonnée. Les vaccins sont clairement loin d'être le miracle que les premiers rapports promettaient en novembre dernier. Oui, ils semblent offrir une protection décente à court terme. Mais ils ne mettent pas fin à la transmission, et leur efficacité s'estompe rapidement chez les personnes les plus vulnérables. Leurs effets secondaires sont réels et s'aggravent avec la deuxième dose. Leur plus grand bénéfice, et de loin, concerne les personnes âgées. Au lieu d'admettre ces vérités, les fanatiques des vaccins insistent pour présenter des chiffres dont ils savent pertinemment qu'ils sont faux - tout comme, de plus en plus, ils attaquent les Etatsuniens qui choisissent de ne pas se faire vacciner. Et ils diabolisent ceux d'entre nous qui montrent la vérité.

*Alex Berenson est un ancien journaliste du New York Times et l'auteur de 13 romans, de deux ouvrages non fictionnels et des livrets Unreported Truths. Il travaille actuellement à son troisième livre documentaire, PANDEMIA, sur le coronavirus et notre réaction face à ce virus.