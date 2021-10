Cacher l'échec des vaccins : L'agence de sécurité sanitaire britannique cède à la pression et supprime le graphique montrant des taux d'infection plus élevés chez les vaccinés - alors que l'efficacité atteint un nouveau seuil de moins 132 % (Daily Sceptic)

Cacher l'échec des vaccins : L'UKHSA cède à la pression et supprime le graphique montrant des taux d'infection plus élevés chez les vaccinés - alors que l'efficacité atteint un nouveau seuil de moins-132 %.

Article originel : Hide the Vaccine Failure: UKHSA Caves to Pressure and Removes Chart Showing Higher Infection Rates in the Vaccinated – as Effectiveness Hits New Low of Minus-132%

Par Will Jones

Daily Sceptic, 30.10.21

Il semble que les critiques aient finalement atteint l'Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni (UKHSA). Le nouveau rapport de surveillance des vaccins, publié jeudi, a été débarrassé du graphique incriminé qui montrait des taux d'infection plus élevés chez les personnes doublement vaccinées que chez les personnes non vaccinées pour toutes les personnes de plus de 30 ans et plus du double pour les personnes âgées de 40 à 79 ans. À la place, nous avons maintenant un tableau similaire à celui ci-dessous, que je produis chaque semaine pour Daily Sceptic, et beaucoup plus d'explications et de précisions.

Voici nos graphiques mis à jour de l'efficacité non ajustée des vaccins dans le temps à partir de données réelles en Angleterre.

Les chiffres de cette semaine continuent de se dégrader pour les vaccinés, l'efficacité non ajustée du vaccin atteignant moins-31 % pour les trentenaires, moins-132 % pour les quadragénaires, moins-113 % pour les quinquagénaires, moins-114 % pour les sexagénaires et moins-104 % pour les septuagénaires. Pour les plus de 80 ans, il a légèrement augmenté, passant de moins 34 % la semaine dernière à moins 30 %. L'efficacité du vaccin reste positive pour les moins de 30 ans, mais pour les 18-29 ans, elle a de nouveau baissé à 21 %. Elle reste très positive pour les moins de 18 ans, mais a légèrement baissé pour la première fois à 81%, contre 90% la semaine précédente. L'efficacité des vaccins contre l'hospitalisation et le décès est restée largement stable cette semaine, ce qui signifie qu'il n'y a pas encore les signes de la forte baisse constatée dans la récente étude suédoise. Il est réjouissant de voir l'UKHSA défendre fermement son utilisation des données de population du National Immunisation Management Service (NIMS) contre les critiques formulées, entre autres, par David Spiegelhalter, qui les a qualifiées de "profondément indignes de confiance et totalement inacceptables", les taux d'infection plus élevés chez les vaccinés étant "simplement un artefact dû à l'utilisation d'estimations clairement inappropriées de la population".



Le rapport réplique : Les sources potentielles de données du dénominateur sont soit le National Immunisation Management Service (NIMS), soit les estimations de population en milieu d'année de l'Office for National Statistics (ONS). Chaque source a ses forces et ses limites qui ont été décrites en détail ici et ici.

Le NIMS peut surestimer les dénominateurs dans certains groupes d'âge, par exemple parce que des personnes sont enregistrées auprès du NHS mais peuvent avoir déménagé à l'étranger, mais comme il s'agit d'un registre dynamique, ces patients, une fois identifiés par le NHS, peuvent être retirés du dénominateur. D'autre part, les données de l'ONS utilisent des estimations de population basées sur le recensement de 2011 et d'autres sources de données. En utilisant l'ONS, la couverture vaccinale dépasse 100% de la population dans certains groupes d'âge, ce qui conduirait à un dénominateur négatif lors du calcul de la taille de la population non vaccinée. L'UKHSA utilise le NIMS dans tous ses rapports de surveillance de la COVID-19, y compris dans le calcul des taux d'infection, d'hospitalisation et de décès par statut vaccinal, car il s'agit d'une base de données dynamique d'individus nommés, où le numérateur et le dénominateur proviennent de la même source et où il existe un enregistrement du statut vaccinal de chaque individu. En outre, le NIMS contient des variables sociodémographiques clés pour les personnes qui sont ciblées pour le vaccin et qui le reçoivent, fournissant ainsi une source de données riche et codée de manière cohérente pour l'évaluation du programme de vaccination. Les efforts déployés à grande échelle pour contacter les personnes figurant dans le registre permettront d'identifier les personnes susceptibles d'être surreprésentées, offrant ainsi la possibilité d'améliorer la précision de manière dynamique, ce qui alimente immédiatement les statistiques sur l'utilisation du vaccin et informe les efforts de vaccination locaux.

Le fait que le rapport renforce l'affirmation selon laquelle ses données ne devraient pas être utilisées pour estimer l'efficacité des vaccins est beaucoup moins réjouissant. Plus tôt dans la semaine, le Dr Mary Ramsay, responsable de la vaccination à l'UKHSA, avait déclaré : "Le rapport explique clairement que le statut vaccinal des cas, des patients hospitalisés et des décès ne doit pas être utilisé pour évaluer l'efficacité des vaccins et qu'il existe un risque élevé d'interprétation erronée de ces données en raison des différences de risque, de comportement et de test dans les populations vaccinées et non vaccinées." J'avais fait remarquer que c'était faux, le rapport n'expliquait pas "clairement" que ses données "ne devraient pas être utilisées pour évaluer l'efficacité des vaccins". Il disait plutôt que ce n'était "pas la méthode la plus appropriée pour évaluer l'efficacité des vaccins et qu'il y a un risque élevé d'interprétation erronée", ce qui laisse (à juste titre) ouverte la possibilité de l'utiliser à cette fin, à condition que les risques d'interprétation erronée soient traités. Maintenant, cependant, le texte du rapport s'aligne sur la déclaration du Dr Ramsay. Il dit : "La comparaison des taux de cas parmi les populations vaccinées et non vaccinées ne doit pas être utilisée pour estimer l'efficacité du vaccin contre l'infection par la COVID-19."

Il est difficile d'exagérer à quel point cela est scandaleux. Le gouvernement tente de redéfinir un concept de base de l'immunologie, l'efficacité des vaccins, parce qu'il ne donne pas actuellement la "bonne" réponse au discours du gouvernement. Il s'agit en fait d'une fausse déclaration. La comparaison des taux de cas parmi les populations vaccinées et non vaccinées devrait non seulement être utilisée pour estimer l'efficacité des vaccins, mais elle constitue la définition de l'efficacité des vaccins, à savoir la réduction des taux d'infection chez les vaccinés par rapport aux non-vaccinés. Bien entendu, tout biais dans les données doit être identifié et, si possible, ajusté ou contrôlé. Mais cela ne signifie pas que les données de population "ne devraient pas être utilisées" pour estimer l'efficacité non ajustée des vaccins, comme si une telle estimation ne nous apprenait rien d'utile et était totalement trompeuse. L'absurdité de cette tentative à peine déguisée de jeter un voile sur des données défavorables est mise en évidence par le fait que les raisons invoquées par l'UKHSA pour justifier l'invalidité des estimations sont complètement différentes des arguments avancés par ses principaux détracteurs. Des critiques tels que David Spiegelhalter et Leo Benedictus (de Full Fatuous) s'intéressent principalement aux prétendues lacunes des données démographiques, arguant que les données de l'ONS devraient être utilisées à la place. Mais, comme indiqué, l'UKHSA n'accepte pas cette critique et défend son utilisation des données démographiques du NIMS. Dans un monde normal, cela signifierait que, la principale critique ayant été traitée, nous pourrions recommencer à utiliser ces données pour estimer l'efficacité des vaccins.

Mais non, car l'UKHSA a une autre raison, complètement différente, pour laquelle elle estime qu'il n'est pas valable de le faire. Les données sur la population, explique-t-elle, ne donnent que des "taux bruts qui ne tiennent pas compte des biais statistiques sous-jacents dans les données" :

Il est probable qu'il y ait des différences systématiques entre les personnes qui choisissent de se faire tester et le risque de Covid des personnes vaccinées. Par exemple : - les personnes entièrement vaccinées peuvent être plus soucieuses de leur santé et donc plus susceptibles de se faire tester pour la COVID-19

- les personnes totalement vaccinées peuvent avoir plus d'interactions sociales en raison de leur statut vaccinal, et donc être plus exposées à la circulation de l'infection par le COVID-19

- les personnes non vaccinées peuvent avoir été infectées par la COVID-19 avant la période de déclaration de quatre semaines indiquée dans les tableaux ci-dessus, ce qui réduit artificiellement le taux de cas de COVID-19 dans ce groupe de population et rend les comparaisons entre les deux groupes moins valables. Rapport de surveillance du vaccin COVID-19 - semaine 43

Ces biais deviennent plus évidents à mesure que le nombre de personnes vaccinées augmente et que les différences entre la population vaccinée et la population non vaccinée deviennent systématiquement différentes, d'une manière qui n'est pas prise en compte sans une analyse formelle de l'efficacité du vaccin. Tout cela n'est pas quantifié, et l'affirmation selon laquelle ce sont les personnes vaccinées qui sont les plus susceptibles de s'engager dans une interaction sociale est discutable, car toute personne qui choisit de ne pas être vaccinée (par opposition à une maladie qui rend la vaccination déconseillée) est plus susceptible d'être détendue à l'idée d'attraper le coronavirus (notamment parce que, comme indiqué au troisième point, elle peut déjà l'avoir contracté). En outre, comme je l'ai déjà fait remarquer, nous n'avons pas besoin de deviner l'ampleur de ces biais, car nous pouvons examiner les chiffres non ajustés et ajustés d'autres études basées sur la population, comme celle-ci en Californie, et constater que les différences sont généralement très faibles. S'il est possible que les données anglaises soient plus biaisées que les données californiennes et qu'il faille les corriger (pourquoi l'UKHSA ne le fait-elle pas ?), ce n'est pas une raison pour prétendre que les estimations non corrigées ne nous apprennent rien et qu'il ne faut pas les corriger, comme si nous devions supposer que les corrections seront importantes.

En outre, ce n'est pas comme si les études formelles contrôlaient toujours ces éléments de toute façon. Une nouvelle étude de l'Imperial College London, publiée dans le Lancet, estime l'efficacité des vaccins contre la transmission en examinant les taux d'infection chez les contacts familiaux vaccinés et non vaccinés (et constate que les vaccins ont un effet très limité). Mais l'étude ne tente pas de contrôler ou d'ajuster l'infection antérieure ou les différences de comportement. Si l'Imperial College peut publier une étude évaluée par des pairs estimant l'efficacité des vaccins sans tenir compte de ces formes de biais, pourquoi devrait-on interdire à d'autres d'estimer l'efficacité non ajustée des vaccins sans tenir compte de ces biais ? Ainsi, la préoccupation concernant les biais commence à ressembler davantage à une forme de contrôle, à un prétexte pour interdire à des personnes non autorisées d'utiliser les données, qu'à un véritable problème.

D'un côté, bien sûr, nous pouvons simplement ignorer la fausse déclaration de l'UKHSA selon laquelle une comparaison des taux d'infection chez les vaccinés et les non-vaccinés "ne devrait pas être utilisée" pour estimer l'efficacité du vaccin, et l'estimer quand même. Mais en fait, nous ne pouvons pas simplement l'ignorer. Daily Sceptic a déjà fait l'objet d'une "vérificaion des faits" par Full Fatuous à ce sujet, et de tels "vérifiactions des faits" sont utilisés par les entreprises de technologie et de médias, et même par les régulateurs, pour décider de ce qu'ils vont censurer ou autoriser. Ces vérifications des faits sont utilisées par les entreprises de technologie et de médias, voire par les régulateurs, pour décider de ce qu'ils censurent ou autorisent.

Ce qui devrait se produire maintenant (mais ne se produira pas), c'est que l'UKHSA devrait supprimer l'affirmation erronée selon laquelle la comparaison des taux d'infection entre les populations vaccinées et non vaccinées "ne devrait pas être utilisée pour estimer l'efficacité des vaccins" et commencer à agir honnêtement en incluant des estimations de l'efficacité non ajustée des vaccins dans le rapport lui-même, tout comme elle inclut des estimations non ajustées du taux d'attaque secondaire sur la base de données brutes - si elle peut faire l'une, pourquoi pas l'autre ? Elle devrait également fournir des estimations ajustées basées sur sa propre analyse. En effet, au printemps, lorsque les vaccins semblaient être très efficaces, le PHE incluait parfois ses propres estimations ajustées de l'efficacité des vaccins, même lorsqu'il n'avait qu'une " faible confiance " dans les résultats. Pourquoi ne pas recommencer à le faire ? Ou est-ce que cela ne les intéresse que lorsque cela donne la " bonne " réponse ? C'est ce qu'on commence à croire.

