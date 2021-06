Canada. Un chirurgien congédié par un Collège de médecine pour avoir exprimé des préoccupations en matière de sécurité au sujet des vaccins contre la COVID-19 chez les enfants (Jccf.ca)

Un chirurgien congédié par un Collège de médecine pour avoir exprimé des préoccupations en matière de sécurité au sujet ddes vaccins contre la COVID-19 chez les enfants Article originel : Surgeon fired by College of Medicine for voicing safety concerns about Covid shots for children Jccf.ca

« Le monde occidental et l’idée même de la recherche scientifique reposent en grande partie sur les principes de la liberté de pensée et de parole. La médecine et la sécurité des patients ne peuvent régresser que lorsque le dogme et une orthodoxie élitiste, comme celle imposée par le Saskatchewan College of Medicine, punissent les médecins pour avoir exprimé des préoccupations ». a déclaré M. Cameron.

Il y a un enregistrement de la rencontre du Dr Christian d'aujourd’hui entre le Dr Christian et le Dr Preston Smith, doyen de la faculté de médecine de l’Université de la Saskatchewan, Collège de médecine, la Dre Susan Shaw, médecin-hygiéniste en chef de la Saskatchewan Health Authority, et le Dr Brian Ulmer, chef du département de chirurgie du Saskatchewan College of Medicine.

SASKATCHEWAN : Le Justice Centre for Constitutional Freedoms représente le Dr Francis Christian, professeur clinique de chirurgie générale à l’Université de la Saskatchewan et chirurgien en exercice à Saskatoon. Le Dr Christian a été convoqué à une réunion aujourd’hui, a été suspendu de toutes ses responsabilités d’enseignement et a été congédié de son poste à l’Université de la Saskatchewan en septembre 2021.

De plus, le Centre de justice représentera le Dr Christian dans sa défense d’une plainte déposée contre lui et d’une enquête menée par le Collège des médecins et chirurgiens de la Saskatchewan. La plainte s’oppose au fait que le Dr Christian ait préconisé le consentement éclairé des enfants aux vaccins contre la COVID-19.

Le Dr Christian est chirurgien depuis plus de 20 ans et a commencé à travailler à Saskatoon en 2007. Il a été nommé directeur du Programme des sciences humaines en chirurgie et directeur de la qualité et de la sécurité des patients en 2018 et a cofondé le Programme des sciences humaines en chirurgie. Le Dr Christian est également rédacteur en chef du Journal of The Surgical Humanities.

Le 17 juin, le Dr Christian a fait une déclaration à plus de 200 médecins dans laquelle il exprimait ses préoccupations concernant le fait de donner les vaccins contre la COVID-19 aux enfants. Il y mentionne qu’il est en faveur du vaccin et qu’il ne représente aucun groupe, ni la Saskatchewan Health Authority, ni l’Université de la Saskatchewan. « Je vous parle directement en tant que médecin, chirurgien et être humain. » Le Dr Christian a souligné que le principe du consentement éclairé était sacro-saint et qu’un patient devrait toujours être « pleinement conscient des risques de l’intervention médicale, des avantages de l’intervention et des solutions de rechange possibles ».

« Cela devrait s’appliquer particulièrement à un nouveau vaccin qui n’a jamais été essayé chez les humains… avant que le vaccin ne soit distribué aux enfants, les enfants et les parents doivent connaître les risques des vaccins à ARN-m », a-t-il écrit.

Le Dr Christian s’est dit préoccupé par le fait qu’il n’avait pas rencontré « un seul enfant ou parent vacciné qui ait été adéquatement informé » au sujet des vaccins contre la COVID-19 pour les enfants.