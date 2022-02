Ce n'est pas la Science mais les CDC qui diffusent des informations erronées sur le masquage (AIER)

Les CDC diffusent des informations erronées sur le masquage, pas la science

Article originel : CDC Spreads Misinformation on Masking, Not Science

Par Amelia Janaskie et David Waugh

American Institute of Economic Research, 7.02.22

Déformer la vérité est le modus operandi de notre gouvernement fédéral actuel. Il suffit de voir la dernière gymnastique politique de l'attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, lorsqu'elle a affirmé : "Nous n'avons pas été favorables au confinement - la plupart des confinements ont eu lieu sous le président précédent."

Bien que cela soit techniquement vrai (la plupart des confinements réels ont eu lieu aux Etats-Unis sous Trump), la réalité est que Biden a fait l'éloge de gouverneurs pro-confinements comme Andrew Cuomo de NY, a déifié le défenseur du confinement Anthony Fauci comme "le scientifique des Etats-Unis", et a insisté tout au long de sa campagne 2020 sur le fait que les confinements étaient nécessaires. Alors que nos représentants du gouvernement luttent contre la dissonance cognitive, les Etatsuniens prennent note que leur confiance dans le gouvernement fédéral continue de s'effondrer. L'administration Biden mise à part, l'approche des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) face à la pandémie a été inquiétante, notamment en ce qui concerne sa capacité à offrir des informations fiables au public. Le dernier exemple en date de cette tendance est une infographie trompeuse qui, si elle est prise au pied de la lettre, indique que le port d'un masque en tissu offre 56 % de protection de plus que l'absence de masque.

Les CDC citent les résultats de sa nouvelle étude sur le masquage, qui indique que "le port d'un masque en tissu (aOR = 0,44 ; IC à 95 % = 0,17-1,17) était associé à une probabilité ajustée plus faible de test positif par rapport au fait de ne jamais porter de masque, mais n'était pas statistiquement significatif." Si l'on regarde attentivement l'infographie, le symbole dièse en bas indique que les résultats pour les masques en tissu ne sont "pas statistiquement significatifs." Même si les CDC sont techniquement honnêtes en signalant ce fait sur l'infographie, la situation soulève une question : s'il admet en petits caractères que son infographie n'est pas étayée par des preuves fiables, pourquoi la publier en premier lieu ? De plus, si les preuves suggèrent que le port de masques en tissu n'a pas de relation statistiquement significative avec la réduction de la probabilité d'un test positif, alors pourquoi le CDC continue-t-il à dire que nous devrions les utiliser ? Vinay Prasad, professeur d'épidémiologie à l'Université de Californie, San Francisco, se fait l'écho de ce sentiment, en examinant de près la rigueur de l'étude elle-même. Selon Prasad, la façon dont les chercheurs ont mené l'enquête pose de multiples problèmes, notamment un biais de réponse et de sélection important. Dans un document de travail de Cato, Prasad, ainsi que d'autres chercheurs, souligne la principale préoccupation liée à la diffusion de recherches défectueuses : Bien que la faiblesse des preuves ne doive pas empêcher la prise de mesures de précaution face à des événements sans précédent tels que la pandémie de Covid-19, les principes éthiques exigent que la force des preuves et les meilleures estimations des bénéfices [soient] communiquées au public de manière honnête.

Malheureusement, ce comportement est typique des CDC, qui se sont rabaissés au niveau des médias partisans qui déforment les résultats des études médicales. Admettre que les masques en tissu ne réduisent pas les chances d'être testé positif perturberait son discours actuel et entraînerait un tollé politique contre les CDC de la part du public et d'autres groupes très influents, tels que l'administration Biden et les syndicats d'enseignants. Le fait d'assouplir sa position affaiblirait encore davantage la recommandation des CDC en faveur du port universel de masques dans les écoles, ce qui mettrait en colère les syndicats d'enseignants, dont nous savons qu'ils ont influencé ses conseils en matière de masques dans les écoles. Malgré les preuves croissantes contre les masques, les CDC ont l'intention de maintenir leur position sur le masquage scolaire.

Prise de pouvoir et désinformation Selon sa mission officielle, les CDC "servent de centre national pour le développement et l'application de la prévention et du contrôle des maladies, de la santé environnementale, de la promotion de la santé et des activités d'éducation à la santé destinées à améliorer la santé de la population des États-Unis." Depuis le début de la pandémie de la Covid-19, il y a eu de nombreux cas où les CDC sont sortis de leur mission. Il ne faut pas oublier le moratoire sur les expulsions. Le 4 septembre 2020, les CDC, invoquant la nécessité de contrôler la Covid, a empêché les propriétaires d'expulser leurs locataires. Les données étayant cet argument étaient de mauvaise qualité, et le moratoire a ensuite été jugé inconstitutionnel par la Cour suprême. En plus de contrôler les propriétaires, les CDC ignorent également les recherches qui s'opposent à sa position sur la robustesse de l'immunité naturelle. Selon le célèbre chercheur de Johns Hopkins, Marty Makary, les résultats des dernières données sur les taux de réinfection ont démontré que "l'immunité naturelle était 2,8 fois plus efficace pour prévenir l'hospitalisation et 3,3 à 4,7 fois plus efficace pour prévenir l'infection par la Covid par rapport à la vaccination". Pourtant, les CDC ont déformé la vérité lorsqu'ils ont rendu compte de cette étude. Ils ont affirmé que "la vaccination reste la stratégie la plus sûre pour éviter les infections, les hospitalisations, les séquelles à long terme et les décès liés au SRAS-CoV-2", en se basant sur une comparaison entre l'immunité hybride (combinaison d'une infection antérieure et de la vaccination) et l'immunité naturelle. Ils n'ont pas précisé ce que les résultats de l'étude montrent en réalité : que la vaccination ne réduit pas significativement le risque d'hospitalisation pour les personnes ayant une immunité naturelle.

Mais pourquoi le feraient-ils ? Ces résultats contestent directement la position des CDC et de l'administration Biden. L'actuelle directrice des CDC, Rochelle Walensky, ne bougera pas non plus sur sa position. En octobre 2020, elle a signé le mémorandum John Snow, qui stipule toujours "qu'il n'existe aucune preuve d'une immunité protectrice durable contre le SRAS-CoV-2 après une infection naturelle."



La partie est finie Le peuple étatsunien peut sentir les mensonges. Leur confiance dans les CDC est en baisse. Son manque de transparence nuit à la santé publique à long terme, entravant sa capacité à fournir des messages efficaces lors de futures urgences sanitaires. S'ils veulent la confiance du peuple étatsunien, ils doivent travailler plus dur pour la regagner. Malheureusement, les CDC sont redevables aux groupes d'intérêts spéciaux, ce qui les amènent à renoncer à leur mission de fournir des recommandations précises en matière de santé publique. Les CDC sont confrontés à des incitations qui les poussent à suivre les intérêts concentrés des groupes d'intérêts spéciaux au détriment de la fourniture d'informations fiables au public. Les actions des CDC ont complètement désorienté le peuple étatsunien. S'ils continuent sur cette voie, ils ne feront qu'éroder le peu de crédibilité qui leur reste.