Ces données de Public Health Scotland montrent-elles que l'efficacité des vaccins contre le décès n'est que de 46 % ? (Daily Sceptics)

Ces données de Public Health Scotland montrent-elles que l'efficacité des vaccins contre le décès n'est que de 46 % ? Article originel : Does This Data From Public Health Scotland Show that Vaccine Effectiveness Against Death is Just 46%? Par Will Jones Daily Sceptics, 1.08.21

Nous constatons que 38 personnes sont décédées avec la Covid cette semaine-là, dont 37 avaient plus de 50 ans. Vingt-huit (74%) étaient complètement vaccinés (18 d'entre eux avaient plus de 80 ans et 24 avaient plus de 70 ans). Trente-trois (87 %) avaient reçu au moins une dose. Cinq personnes seulement (13%) n'étaient pas vaccinées.

Même si les Écossais sont réellement plus enclins à la vaccination que les Anglais (ce qui n'est pas improbable, ne serait-ce qu'en raison de la plus petite population de minorités ethniques), nous savons, grâce aux chiffres anglais, que les estimations du NHS semblent, comme nous l'avons mentionné, surestimer la couverture vaccinale d'environ 5 %. Je vais donc utiliser une estimation très approximative selon laquelle environ 93 % des plus de 50 ans en Écosse ont reçu au moins une dose (contre environ 90 % en Angleterre) et environ 91 % sont complètement vaccinés (contre environ 88 % en Angleterre).

Si l'on considère maintenant uniquement les décès des plus de 50 ans (sans tenir compte de ceux des moins de 50 ans), cela signifie que 89 % des décès survenus au cours de la semaine du 9 au 15 juillet concernaient les 93 % de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin, 76 % les 91 % de personnes totalement vaccinées et 11 % les 7 % de personnes non vaccinées. Cela signifie que les vaccins ont un certain effet protecteur, mais pas autant que ce que l'on aurait pu attendre d'autres sources telles que le PHE, qui affirme que les vaccins ont une efficacité de 75 à 99 % contre le décès.



Il convient de noter que ces chiffres suggèrent que les personnes n'ayant reçu qu'une seule dose étaient particulièrement vulnérables au décès, puisqu'elles ne représentaient qu'environ 2 % de la population des plus de 50 ans, mais 14 % des décès. Étant donné que presque toutes les personnes de plus de 50 ans s'étaient vu offrir deux doses à ce stade, cela signifie que celles qui n'en avaient reçu qu'une seule pouvaient avoir des raisons particulières d'éviter la seconde, comme une mauvaise réaction à la première, ou simplement être plus vulnérables.

Nous pouvons utiliser ces chiffres pour faire une estimation grossière de l'efficacité du vaccin contre les décès. Les quatre décès parmi les sept pour cent de personnes non vaccinées impliquent que si les vaccins n'ont aucun effet, il y aurait eu 57 décès au total (4/0,07), soit 52 décès parmi les 91 % de personnes entièrement vaccinées. Il y a eu 28 décès chez les personnes entièrement vaccinées, ce qui signifie que les vaccins ont réduit de 46 % les décès attendus chez les plus de 50 ans. Il s'agit d'une protection globale de 46 %, et non d'une protection en plus de la protection contre les infections et les hospitalisations, ce qui est considérablement inférieur à l'estimation de 75 à 99 % du PHE.

Il s'agit toutefois d'une estimation très grossière, puisque 20 des décès concernaient des personnes de plus de 80 ans. Une fois que nous aurons plus de données sur la récente vague, nous serons peut-être en mesure d'obtenir une meilleure estimation.