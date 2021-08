Cessez de croire que les invasions militaires étatsuniennes ont de nobles intentions (Caitlin Johnson)

Si vous pensez que les États-Unis doivent rester en Afghanistan pour éviter que les talibans ne prennent le pouvoir, alors ayez un peu d'intégrité et d'honnêteté intellectuelle et admettez que vous voulez une occupation perpétuelle. Dans ce cas, vous devriez plaider pour l'annexion de l'Afghanistan afin qu'ils obtiennent des votes et une représentation au Congrès.

Les personnes qui pensent que l'interventionnisme étatsunien résout les problèmes n'ont tout simplement pas passé en revue les montagnes et les montagnes de preuves qui montrent qu'il ne résout absolument rien. Personne ne croit honnêtement que les États-Unis doivent envahir toutes les nations du monde qui ont des valeurs culturelles non libérales ; ils ne pensent cela qu'en ce qui concerne l'Afghanistan, en raison de la propagande de guerre. Et la vie des femmes en Afghanistan est toujours aussi merdique sous l'occupation .

Des milliers de vies humaines. Des trillions de dollars. Si les médias occidentaux étaient un tant soit peu ce qu'ils prétendent être, ils feraient en sorte que le public comprenne à quel point leur gouvernement les a baisés. Au lieu de cela, c'est juste "Oh non, ces pauvres femmes afghanes".

Si les États-Unis avaient une presse libre et étaient un tant soit peu une démocratie, le gouvernement ne s'en tirerait pas en gaspillant des milliers de vies et des billions de dollars dans une guerre de vingt ans qui n'a littéralement rien accompli à part rendre des connards obscènement riches.

Cessez de croire que les invasions militaires étatsuniennes ont de nobles intentions Article originel : Stop Believing US Military Invasions Have Noble Intentions Caitlin Johnstone, 16.08.21

Et bien sûr, plus que cela, nous devrions être contrariés que les États-Unis et leurs alliés aient envahi l'Afghanistan, tuant des centaines de milliers de personnes sans raison légitime.

❖

Quand tout ce que vous avez est une armée follement surfinancée, chaque problème ressemble à un travail pour votre armée follement surfinancée.

❖

Je vous demande une fois de plus d'arrêter de croire que les invasions militaires étatsuniennes ont de nobles intentions.

❖

Et arrêtez de mettre cela sur le dos du "gouvernement afghan corrompu". Il n'y avait pas de "gouvernement afghan" ; il y avait juste n'importe quel Afghan au hasard qui était prêt à s'aligner sur la force d'occupation qui a envahi leur pays pendant qu'elle était là. Tout le blâme repose entièrement sur cette force d'occupation.

❖

Ce serait le moment idéal pour dé-réhabiliter l'opinion publique de George W Bush.

❖

Les gens qui pensent que l'armée étatsunienne peut être utilisée à bon escient me rappellent cette scène dans "Edward aux mains d'argent" où il se promène dans la maison en tailladant accidentellement des objets, puis en essayant de les réparer, mais il ne peut pas les réparer parce qu'il a d'horribles mains en ciseaux qui ne peuvent que taillader.

❖

Chaque fois que le meurtre militaire de masse échoue à réaliser de bonnes choses, les partisans du meurtre militaire de masse se montrent en disant "Le problème est que nous n'avons pas assassiné assez de gens."

❖

Vous ne verrez jamais les Occidentaux aussi préoccupés par les questions humanitaires que lorsqu'il y a une chance qu'une partie lointaine du monde ne soit pas soumise à une occupation militaire par la structure de pouvoir la plus meurtrière de la planète.

❖

Oh non, le pays revient immédiatement à l'état dans lequel il était avant que nous ne commencions à utiliser la violence militaire de masse pour le forcer à avoir une apparence un peu différente pendant un certain temps. C'est comme habiller son enfant en Batman pour Halloween et être triste le lendemain parce que Batman n'est plus là.

❖

Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les Etatsuniens continuent de consentir à une politique étrangère gouvernementale de piratage et de meurtre de masse qui tue des gens par millions via la famine et la violence militaire. Tous ces vols doivent leur permettre de bénéficier d'avantages incroyables, comme des soins de santé et une qualité de vie exceptionnels. Les Etatsuniens doivent être le peuple le plus heureux et le plus prospère du monde.

❖

Tant de films dépeignent des jeunes hommes rentrant de la Seconde Guerre mondiale comme "Howdy Ma, hey Pop, boy it's great to be home, now I gotta go see about that girl !" au lieu d'enveloppes creuses qui continueront à vivre des demi-vies misérables en battant leurs enfants et en essayant de boire pour oublier leur traumatisme.

❖

Je n'arrive toujours pas à comprendre comment des reportages grand public sur des pays ciblés par l'empire peuvent être entièrement basés sur des rapports de groupes de réflexion ouvertement financés par des fabricants d'armes. Comment le fait que c'est une faute professionnelle journalistique n'est pas évident pour tout le monde dans le monde ?

❖

Le symbole international des États-Unis devrait être le Pentagone. C'est bien plus représentatif de ce que cette nation représente et de ce qu'elle fait qu'un drapeau ou un aigle.

❖

La guerre est la pire chose au monde. C'est la chose la plus insensée, la plus destructrice et la plus insoutenable que les humains fassent. Les gens qui me disent que je ne devrais pas m'y consacrer autant sont des gens que je méprise, parce qu'ils ne saisissent tout simplement pas la nature horrible de la guerre et la nécessité de la condamner.

❖

Bien sûr, ils auraient pu tuer Assange. Mais alors le message aux journalistes aurait été "Nous vous aurons si vous exposez nos crimes, mais nous devrons le faire sournoisement", ce qui est moins intimidant que "Nous vous aurons si vous exposez nos crimes, et nous le ferons au grand jour".

❖

Les droitiers occidentaux sont entraînés à mettre la montée de l'autoritarisme de la civilisation occidentale sur le compte du "communisme" et du "marxisme", et par conséquent ils réagissent aux anticapitalistes comme moi avec de plus en plus de stridence et d'hystérie tandis que les véritables autoritaires (très capitalistes) ne sont pas inquiétés.