Cette année dans la nouvelle normalité (Off Guardian)

Cette année dans la nouvelle normalité Article originel : This YEAR in the New Normal Par Kit Knightly Off Guardian, 2.01.22

Notre premier numéro de "This Week" ("Cette semaine") de 2022 ne regarde pas seulement en arrière, mais aussi en avant. Quelles étaient les intrigues inachevées de 2021 ? Quelles histoires mineures de l'année dernière pourraient être des histoires majeures de cette année ?

Cette semaine, nous passons en revue ce qu'OffG surveillera en 2022.





1. La monnaie numérique programmable

Pour les non-initiés, une monnaie numérique programmable est une forme de monnaie numérique qui peut être programmée... J'espère que cela dissipe toute confusion.

Plus sérieusement, les banques centrales étudient la possibilité d'émettre leurs propres monnaies numériques. Ces monnaies numériques de banque centrale (CBDC) seraient "programmables", ce qui signifie que la banque émettrice de la monnaie ou l'entreprise qui la verse comme salaire aurait un contrôle direct sur son utilisation.

Les banques (ou les employeurs) auraient le pouvoir de fixer des limites à l'utilisation de la monnaie qu'ils émettent. Ils pourraient limiter la quantité de monnaie qui peut être dépensée, où elle peut être dépensée et à quoi elle peut être dépensée, etc.

Nous avons publié l'été dernier un article détaillé sur les abus possibles d'un tel système de contrôle de la monnaie. Depuis la publication de cet article, de nouveaux appels ont été lancés en faveur de son introduction, l'Estonie et l'Ukraine s'apprêtant à tester le système prochainement, tandis que le Japon étudie sa faisabilité.

Il s'agit là d'une préoccupation majeure pour la liberté humaine et d'un sujet important à suivre en 2022.





2. Le pivot de la covid vers le climat

Nous en avons parlé à plusieurs reprises au cours de l'année 2021, mais nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'une évolution. Au contraire, attendez-vous à ce que cette campagne s'accélère.

Aujourd'hui, Yahoo News présente ses principales préoccupations pour la nouvelle année :

En cette nouvelle année : Lutter contre la COVID et le changement climatique et renforcer notre démocratie.



La veille de Noël, le Guardian a publié un autre article assimilant la Covid au changement climatique, le 17 décembre le New York Times a averti que le climat était une "menace émergente" pour la stabilité financière, tandis que le New Statesman, le 16 décembre, a averti que la Covid détournait l'attention des "alertes rouges" climatiques, et a fait valoir que la catastrophe climatique était la plus grande menace.

Dans The Independent d'hier, Caroline Lucas, qui reprend un vieux, vieux, vieux sujet de discussion, affirme que si nous pouvons trouver de l'argent pour résoudre la crise financière de 2008 (nous ne l'avons pas fait) et combattre une pandémie mondiale (nous ne l'avons pas fait non plus), alors pourquoi ne pouvons-nous pas investir dans la lutte contre le changement climatique ? (nous le faisons déjà).

Ses exemples sont bien choisis, même si elle ne comprend pas pourquoi. Le krach de 2008 et la "pandémie" sont tous deux des crises délibérément créées, utilisées comme prétexte pour transférer d'énormes quantités d'argent du contribuable dans des mains privées. Ce qui est probablement ce que tout "new deal vert" serait aussi.

Attendez-vous à en voir davantage au cours de l'année.

Il est amusant de constater que la presse semble savoir que nous sommes au courant, car elle est déjà en train de préparer un contrôle préventif des dommages, The Independent titrant aujourd'hui même “Covid conspiracy groups may switch to climate misinformation in 2022, experts warn” ("Les groupes de conspiration de la Covid pourraient passer à la désinformation climatique en 2022, selon les experts") ce jour même.