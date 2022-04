Combien de personnes sont mortes à cause des vaccins contre la Covid ? (Daily Sceptic)

Combien de personnes sont mortes à cause des vaccins contre la Covid ?

Article originel : How Many People Have Died From the Covid Vaccines?

Daily Sceptic, 2.04.22

Les vaccins contre la COVID-19 sont utilisés par le public depuis plus d'un an maintenant, après avoir été approuvés et déployés pour la première fois en décembre 2020 au Royaume-Uni et en Israël. Les essais ont rapporté qu'ils étaient sûrs, mais la période était courte et la population étudiée relativement petite, et on craint qu'un essai mené par la société qui tente de mettre le vaccin sur le marché ne soit pas toujours mené selon les normes les plus élevées d'honnêteté et de transparence. Des révélations ultérieures sur les essais ont suggéré que certains événements indésirables ont pu être négligés ou pire encore.

Que savons-nous maintenant de la sécurité des vaccins ? Tout d'abord, distinguons deux types de lésions vaccinales, à court terme et à plus long terme. Les lésions à court terme surviennent dans les 28 jours suivant l'administration du vaccin. Ce sont celles qui sont généralement signalées aux systèmes de notification des événements indésirables tels que VAERS et Yellow Card, et les données de VAERS montrent que les notifications sont regroupées dans les premiers jours suivant le vaccin (voir ci-dessous). Nous nous attendrions à ce que tout signal de ce type dans les données de mortalité soit en corrélation avec le déploiement du vaccin. En revanche, on ne s'attend pas à ce que les lésions à plus long terme soient corrélées au déploiement du vaccin, ce qui signifie qu'il est peut-être plus difficile de repérer les signaux ou de les associer aux vaccins.

Si l'on considère d'abord les blessures à court terme, jusqu'au 18 mars 2022, 26 059 décès ont été signalés au VAERS, dont 11 943 Etatsuniens. Comme le montre le graphique ci-dessous, c'est largement plus que ce qui a été signalé les années précédentes, ce qui est dû bien sûr aux vaccins contre la Covid. En 2021, 21 940 décès ont été signalés, contre 605 en 2019, l'année suivante, soit une multiplication par plus de 36. D'autres événements indésirables présentent des niveaux d'augmentation similaires à ceux des années précédentes. Au Royaume-Uni, 2 061 décès ont été signalés au système de carte jaune depuis le début de la pandémie jusqu'au 9 mars 2022.

Les systèmes de notification passive comme le VAERS et Yellow Card ne sont pas conçus pour établir des taux d'effets indésirables (bien que de telles comparaisons puissent être instructives si l'on comprend leurs limites). Ils sont conçus pour détecter les signaux d'effets indésirables potentiels qui peuvent ensuite faire l'objet d'une enquête appropriée. Malheureusement, cela permet aux autorités réglementaires d'écarter même un grand nombre de rapports en les examinant et en concluant qu'il n'y avait pas de lien. Alors qu'un grand nombre de rapports d'effets indésirables s'accumulaient déjà en janvier 2021, ce n'est qu'à la mi-mars que le problème des caillots sanguins causés par le vaccin d'AstraZeneca a été reconnu par les autorités réglementaires, et ce uniquement parce qu'il a été porté à leur attention par des scientifiques en Norvège et au Danemark, et non parce que les organismes de réglementation de la plupart des pays faisaient leur travail de surveillance de la sécurité. Nous ne devrions pas supposer que s'il y a des signaux forts, les gouvernements vont nécessairement les capter et y donner suite. Certains des rapports d'effets indésirables seront bien sûr fortuits. Un nombre bien plus important d'effets indésirables ne seront pas signalés. Une analyse des premiers rapports sur la Covid transmis au VAERS a conclu que jusqu'à 86 % des décès survenus jusqu'alors (presque tous chez les personnes âgées et à haut risque, car il s'agissait du début du déploiement) étaient liés aux vaccins. Une méta-étude réalisée en 2006, avant la mise en œuvre du programme Covid, a révélé que les systèmes de déclaration des effets indésirables des médicaments détectaient généralement entre 5 % et 20 % des événements, ce qui suggère un facteur de sous-déclaration (FDS) compris entre 5 et 20, c'est-à-dire que le nombre réel d'événements indésirables est de 5 à 20 fois supérieur au nombre déclaré. La MHRA a précédemment estimé que le taux de déclaration des cartes jaunes pourrait être d'environ 10% des chiffres réels, ce qui suggère un URF de 10.

On pourrait penser qu'avec le nombre plus élevé d'événements indésirables signalés avec les vaccins Covid, et avec le profil plus élevé des systèmes de sécurité des vaccins durant la pandémie, les taux de sous-déclaration diminueraient. Or, ce n'est pas nécessairement le cas. Le gouvernement israélien a entrepris ce qui est, malheureusement, un exercice très rare en matière de sécurité vaccinale - une enquête proactive dans le cadre de laquelle il a demandé à un échantillon représentatif de 2 049 personnes ayant reçu la troisième dose de leur expérience en matière d'événements indésirables.

Le Dr Josh Guetzkow, maître de conférences à l'Université hébraïque de Jérusalem, a analysé et résumé les résultats : Deux tiers des personnes interrogées (66 %) ont signalé au moins un effet secondaire dans les trois à quatre semaines suivant le vaccin (75 % des femmes).

Près d'un tiers des répondants (29%) ont déclaré avoir eu des "difficultés à accomplir leurs activités quotidiennes" en raison des effets secondaires du rappel (51% des femmes).

Une personne interrogée sur trois cents (0,3%) a déclaré avoir été hospitalisée (et pas seulement pour des soins médicaux) en raison des effets secondaires.

Près de 10% des femmes de moins de 54 ans ont signalé des perturbations de leur cycle menstruel après l'injection. La moitié de ces femmes ont signalé des symptômes menstruels persistants lors d'une enquête de suivi deux à trois mois plus tard.

Environ 5,5 % des personnes interrogées ont signalé des douleurs thoraciques (7 % des femmes), et 4,2 % des ganglions lymphatiques hypertrophiés (6 % des femmes).

Près de 5 % ont signalé des problèmes neurologiques (6,9 % des femmes), notamment une paralysie de Bell (paralysie faciale ; 0,5 %), des troubles oculaires (0,5 %), des problèmes de mémoire (0,4 %), des problèmes auditifs (0,4 %), des convulsions (0,2 %) et une perte de conscience (0,2 %).

Environ 4% ont signalé des réactions allergiques (5,3% des femmes).

Environ 25 % des personnes souffrant de troubles auto-immuns préexistants, de dépression ou d'anxiété ont signalé une aggravation de leurs symptômes après l'injection.

Environ 5 à 10 % des personnes souffrant de diabète, d'hypertension, de maladies pulmonaires et cardiaques ont également signalé une aggravation de leur état.

En comparant ces taux (qui sont scandaleusement élevés) aux rapports du VAERS, le Dr Guetzkow a estimé les facteurs de sous-déclaration des différents événements dans le VAERS (en supposant que les populations israélienne et étatsuniennes soient largement comparables). Il a trouvé un facteur de sous-déclaration d'environ 120 pour les hospitalisations, 700 pour les convulsions ou les crises d'épilepsie, 3 000 pour la paralysie de Bell et 6 000 pour l'hypertrophie des ganglions lymphatiques - ce qui signifie que le nombre réel de ces effets indésirables est des centaines, voire des milliers de fois plus élevé que les chiffres déclarés. Pour des raisons évidentes, l'enquête n'a pas inclus les décès, mais il est difficile de voir comment les décès seraient beaucoup moins sous-déclarés que ces effets indésirables.

Ces valeurs, bien qu'extrêmement élevées, sont généralement cohérentes avec d'autres données. L'essai de Pfizer sur les rappels a révélé des ganglions lymphatiques hypertrophiés chez 5 % des sujets, contre 4,2 % dans l'enquête. L'enquête V-Safe des CDC a révélé que 0,9 % des personnes ayant reçu un rappel Pfizer ont consulté un médecin, ce qui est similaire aux données israéliennes. Un membre du conseil d'administration d'une compagnie d'assurance allemande a révélé que les données de sa compagnie suggéraient qu'environ 4 % des Allemands avaient consulté un médecin après avoir été vaccinés. Une enquête britannique a révélé que 20 % des femmes avaient signalé des changements dans leurs menstruations après avoir été vaccinées par AstraZeneca, contre 10 % pour l'enquête (avec Pfizer). Cela suggère que le nombre de décès rapportés, comme le nombre de blessures, est probablement une fraction du nombre réel. Il est difficile de dire quelle fraction exactement, mais il est difficile d'imaginer qu'elle soit supérieure à 10 %, voire inférieure, ce qui signifie que le nombre réel de décès pourrait être dix fois plus élevé ou plus que le nombre déclaré.

Ce n'est pas un petit nombre (environ 20 000 au Royaume-Uni et 120 000 aux Etats-Unis selon les chiffres actuels). Devrions-nous donc nous attendre à voir un signal clair à ce sujet dans les données de mortalité globale, en corrélation avec le déploiement des vaccins ? La difficulté réside dans le fait que les données sur la mortalité globale sont très confuses. Par exemple, le Covid a provoqué des vagues de mortalité élevée, en particulier en hiver, et ces vagues entraînent ensuite des creux dans le déplacement de la mortalité, car les personnes qui seraient mortes dans les semaines suivantes sont décédées au début de la vague de Covid. Ces schémas peuvent dissimuler des décès associés à la vaccination. Au Royaume-Uni, les personnes les plus âgées et les plus fragiles ont reçu leurs premières doses en décembre 2020 et janvier 2021, en plein milieu de la vague Alpha. Les décès non liés à la Covid étaient inférieurs à la moyenne cet hiver-là, ce qui signifie que les décès liés à la Covid déplaçaient les décès dus à d'autres causes, dans de nombreux cas comme cause secondaire ("avec" et non "de" la Covid). Combien de décès liés à la vaccination chez les personnes âgées et fragiles ont été enregistrés comme des décès Covid ? Il convient de garder à l'esprit que la Norvège a cessé de vacciner les personnes fragiles en janvier 2021 parce qu'elle a constaté qu'elles mouraient des effets indésirables du vaccin, mais le Royaume-Uni n'a donné aucune indication qu'il allait suivre cet exemple. Après l'hiver, il y a eu une période de faible mortalité due au déplacement de la mortalité, ce qui peut masquer un signal pour les décès liés au vaccin - de plus, les décès liés au vaccin chez les personnes plus jeunes alors vaccinées ne seront généralement pas en nombre suffisant pour apparaître dans les statistiques globales de mortalité, qui sont dominées par les personnes âgées. Des facteurs comme ceux-ci signifient que même un nombre significatif de décès à court terme liés à la vaccination peut ne pas donner un signal clair dans les données de surmortalité. Ce que l'on peut dire, cependant, c'est que les données internationales sur la surmortalité en 2021 sont certainement compatibles avec le type de niveaux de lésions vaccinales à court terme que nous voyons rapportés. En outre, des signaux plus clairs apparaissent parfois, comme en Israël au printemps 2021. Une compagnie d'assurance de l'Indiana, aux États-Unis, a également signalé un nombre alarmant de décès chez les personnes en âge de travailler en 2021. En outre, parmi les footballeurs et les athlètes, plus de 500 décès ont été signalés à ce jour dans le monde entier à la suite de la vaccination Covid (voir ci-dessous), principalement de crises cardiaques, ce qui représente apparemment une augmentation considérable par rapport aux années précédentes.

Pourquoi cette vague de décès non-Covid n'a-t-elle commencé qu'à l'été 2021 ? Est-elle liée aux secondes doses ? Est-elle liée à la vague Delta avec laquelle elle coïncide (voir graphique ci-dessus) ? Elle semble s'être terminée avec la vague Omicron, bien que les données récentes sur les décès excédentaires puissent être confondues par la douceur d'Omicron en tant que virus respiratoire hivernal, ainsi que par le déplacement de la mortalité. La rencontre avec la variante Delta Covid a-t-elle déclenché une détérioration supplémentaire chez les vaccinés, ou n'était-elle pas liée aux vaccins ? Un autre problème avec les vaccins est qu'ils provoquent une immunodépression temporaire dans les jours qui suivent l'injection (un problème que Pfizer a relevé lors de l'essai, mais n'a révélé que récemment), ce qui peut entraîner un risque accru d'infection par le Covid, en particulier en période de forte prévalence, ce qui ajoute de l'eau au moulin de la Covid existant et expose les personnes vaccinées à un risque accru avant que la protection conférée par les vaccins ne fasse effet.

Il y a beaucoup de fumée qui s'élève de ce qui semble être une quantité considérable de feu. Bien qu'il ne soit pas possible, avec les données disponibles publiquement, de quantifier précisément le nombre de personnes que les vaccins envoient prématurément à la mort, les données dont on dispose indiquent que ce nombre n'est pas faible, et qu'il pourrait être très élevé - dans les dizaines de milliers au Royaume-Uni. Le fait que très peu de choses de ce genre semblent se produire - et que les autorités continuent de répéter le mantra selon lequel les vaccins sont sûrs alors qu'ils sont administrés à des groupes d'âge de plus en plus jeunes - est pour le moins inquiétant.