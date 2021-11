Comment Greta sert les élites (Unherd)

Comment Greta sert les élites

Article originel : How Greta serves the elites

Par Jennie Bristow, sociologue

Unherd, 12.11.21





Les militants pour le climat sont une insulte à la démocratie





Au cours des premiers mois de la pandémie, les enfants n'étaient ni vus ni entendus. Au milieu du silence inquiétant des terrains de jeux cadenassés et des centres-villes vides, les appels sincères à "la voix des jeunes", qui ont dominé tous les grands débats politiques de la dernière décennie, ont été rapidement oubliés. Pris par une urgence qui menaçait la santé des adultes, tout ce qui comptait était de gérer la crise d'aujourd'hui ; demain, semblait-il, devait se faire tout seul.

Mais aujourd'hui, les enfants sont de retour dans le domaine public, sous la forme de Greta Thunberg et de son entourage vieillissant. L'avenir est de nouveau sur la table. Notre monarque (Elisabeth II, NdT) de 95 ans a exhorté les dirigeants mondiaux réunis à la COP26 à faire des sacrifices "non pas pour nous-mêmes, mais pour nos enfants et les enfants de nos enfants, et ceux qui suivront leurs traces". Les rides qui se collent sur les routes pour Insulate Britain prétendent vouloir "protéger les générations futures partout dans le monde", tandis que leur parrain nihiliste Extinction Rebellion affirme que son objectif est de "créer un monde digne des générations à venir".

Pourtant, aucun de ces discours sur les générations futures ne concerne réellement les enfants ou l'avenir. Il s'agit plutôt d'une forme de présentisme de haute volée ; la projection d'un état d'urgence dans les années à venir, afin de fournir une couverture morale aux décisions politiques et économiques prises par les élites mondiales sans tenir compte de leurs citoyens. Oubliez le jour présent, et les choix de la démocratie actuelle. Tout ce qui compte, c'est l'action - et les seules personnes qui peuvent agir sont celles qui ont le pouvoir de le faire. Sinon, comme le dit Greta, ce n'est que du "bla bla bla".

Une telle rhétorique pourrait être répandue. Mais elle ne peut masquer le fait que des questions telles que le changement climatique sont mûres pour une prise de décision démocratique, notamment parce qu'elles impliquent de peser les coûts et les avantages des mesures politiques dans le contexte de nos vies d'aujourd'hui et de celles de nos enfants demain. En effet, plutôt que d'engager les électeurs dans un débat à long terme, nous voyons une élite mondiale déterminée à conclure des engagements internationaux en une conférence de deux semaines, encouragée par des manifestants qui lui demandent de "parler moins et de faire plus".

Malheureusement, cet appel à court-circuiter les citoyens dans le projet de "l'avenir" a un certain attrait - notamment auprès des jeunes, qui ont été socialisés dans l'idée que le pouvoir démocratique compte peu et que s'ils veulent que les choses changent, ils doivent se tourner vers ceux qui ont le pouvoir de le faire. Nous ne pouvons pas être ceux qui feront ce changement, nous pouvons juste montrer qu'il doit se produire", a déclaré à la BBC un participant aux manifestations de la "grève des écoles" de la COP26, parlant de l'hypothèse infantilisante selon laquelle les solutions significatives ne peuvent venir que du haut vers le bas.

Les activistes climatiques expriment implicitement le sentiment de vivre dans une "société du risque", dans laquelle l'expérience humaine est encadrée par un sentiment amplifié de menace et d'incertitude, et un sentiment écrasant d'impuissance. Le concept de société du risque a été théorisé par des sociologues tels que Ulrich Beck et Anthony Giddens à la fin du 20e siècle, afin d'appréhender une situation de "fin de l'histoire" dans laquelle les menaces modernes globalisées rendent l'action humaine obsolète. Dans cette perspective, les problèmes auxquels notre société est confrontée sont insurmontables. Face à la menace d'une urgence climatique, à laquelle les seules solutions possibles présentées sont des mesures rapides, globales et significatives, la prise de décision démocratique par des citoyens dans des États-nations séparés semble au mieux inefficace et au pire contre-productive.

Et pourtant, notre état de crise actuel a mis en évidence une contradiction dans ce déni de l'action humaine. Pendant la pandémie de la Covid, et maintenant avec l'urgence climatique, une accommodation fataliste à la mentalité survivaliste de la société du risque a accompagné un récit fantastiquement hubristique offert par les leaders mondiaux de la politique, de la science, de Big Tech et d'autres entités mondialisées. L'insistance sur le caractère mortel sans précédent et super-infectieux de la Covid a côtoyé les proclamations selon lesquelles l'humanité pouvait éradiquer ce virus ; que, comme dans une guerre, nous pouvons gagner. Dans le cas de l'urgence climatique, en revanche, les déclarations exagérées selon lesquelles nous sommes au bord du gouffre à "minuit moins une" servent d'excuses à l'idée que nous pouvons, en quelques années, arrêter le réchauffement et tout renverser.



Ce qui est proposé, dans cette vision, c'est une "nouvelle normalité" à partir d'actions réalisées aujourd'hui, conçues pour réparer les dommages causés par les actions du passé et repartir de zéro. Il s'agit d'une forme de techno-survivalisme qui ne peut être atteinte que par les citoyens, reconnaissant leur impuissance et exigeant que les élites utilisent leur pouvoir pour apporter un changement.

Cette situation a été élégamment anticipée par Zygmunt Bauman, le sociologue polonais, dans son livre de 2011, Collateral Damage. Discutant du "divorce entre le pouvoir et la politique", Bauman notait que "le décalage entre les moyens disponibles et les objectifs d'action postulés prend la forme d'une confrontation perpétuelle entre une politique affligée d'un déficit chronique de pouvoir, et un pouvoir libéré des limitations imposées par la politique".

Bauman suggère que, dans notre état perpétuel d'urgence mondiale, l'État-nation est considéré comme insignifiant, les démocraties nationales étant soit inaptes, soit incapables, de mettre en œuvre le changement nécessaire. Les électeurs sont consignés, en raison de leur déficit chronique de pouvoir, à s'engueuler à la marge, tandis que les élites mondiales jouissent de la liberté de faire tout ce qui sert leurs intérêts selon le mandat de sauver le lendemain. Alors que le consentement est mobilisé, ou fabriqué, par le spectacle de militants exigeant des élites politiques qu'elles fassent tout ce qu'il faut, le techno-survivalisme offre une énorme opportunité aux puissants d'exercer leurs intérêts...



