Comment le putsch Corona torture les personnes âgées - et tout le monde (Off Guardian)

Mortalité des Vieux : comment le coup Corona torture les personnes âgées - et tout le monde
Article originel : Old Mortality: How the Corona Coup Tortures the Elderly – and Everybody Else
Par Michael Lesher*
Off Guardian, 25.03.21

Tout cela était assorti d'une menace : si ma mère et sa famille n'obéissaient pas à tous les ordres des ravisseurs, aussi absurdes soient-ils, nous risquions de ne plus jamais la revoir.

Elle m'a également déconseillé d'apporter mes vêtements dans l'appartement une fois que j'aurais été exposée au monde extérieur. Au lieu de cela, je devais prendre une douche et me changer après chaque promenade ou chaque course. Les kidnappeurs ont également insisté sur le fait que je devais désinfecter les murs et les sols de l'appartement au moins une fois par jour. (Je n'ai pas dit à ma mère que les rayons des pharmacies et des supermarchés étaient pratiquement vides de produits de nettoyage à cette époque, les acheteurs paniqués s'emparant de tout ce qu'ils pouvaient transporter pour des orgies quotidiennes de stérilisation. Apparemment, elle n'était pas la seule victime d'enlèvement).

Il y a environ un an, ma mère, âgée de 85 ans, a été kidnappée par une bande de charlatans et emmenée au Pays Imaginaire du Coronavirus - d'où, sur les instructions de ses ravisseurs, elle nous appelle depuis lors, moi et d'autres membres de ma famille, effrayée.

Je ne connais aucune personne réelle qui ait dit de telles choses - non pas que les faits aient eu de l'importance pour The Atlantic. Ce que je sais - et que le Rabbi Held de l'Atlantic n'a jamais mentionné - c'est que des fonctionnaires comme le gouverneur Andrew Cuomo, sous les applaudissements des propagandistes, ont forcé des personnes âgées à vivre dans des maisons de retraite surpeuplées où elles étaient isolées de leurs amis et de leur famille, où il leur était interdit de sortir, où on leur disait qu'elles étaient entourées d'une maladie mortelle à laquelle elles ne pouvaient échapper, et où elles étaient soit négligées, soit "aidées" par des préposés terrifiés vêtus de combinaisons spatiales - un scénario grotesque qui ne pouvait qu'accroître leur sentiment de danger et de désespoir.

Mais non. The Atlantic ne faisait que mettre en avant un sermon malveillant du rabbin à propos de certaines personnes odieuses - des partisans de Trump ou d'autres indignes de ce genre, je suppose - qui, disait-on, prétendaient que le COVID19 n'était pas vraiment si mauvais s'il ne tuait que des personnes âgées, qui après tout allaient bientôt mourir de toute façon.

Lorsque j'ai vu ces mots pour la première fois, j'ai pensé que les rédacteurs de l'Atlantic avaient soudainement vu la lumière et voulaient que leurs lecteurs soient informés des méfaits des sévères internements en maison de retraite récemment ordonnés par des gouverneurs devenus des dictateurs dans des États comme New York et le New Jersey.

" The Staggering, Heartless Cruelty Toward the Elderly.” ("La cruauté stupéfiante et sans cœur envers les personnes âgées").

Pensez au titre d' un article publié par un certain rabbin Shai Held dans The Atlantic - l'un des plus acharnés pourvoyeurs de propagande sur le coronavirus - il y a un an :

Un récit édifiant sur les ravages du "virus mortel" ? C'est ce qu'il aurait été si le pauvre homme avait été testé positif à la COVID19 six mois plus tôt. Mais aujourd'hui, le tourment de son conjointr est le prétexte à un flot de propagande joyeuse :

Jeudi matin, vers 2 heures, je me suis réveillée et j'ai trouvé mon mari tremblant à mes côtés. Cela faisait des heures qu'il tournait dans son lit, épuisé mais incapable de dormir, souffrant de frissons, de fièvre et d'une douleur atroce au bras gauche. Ses dents claquaient. Son front était couvert de taches de sueur.

Je le répète : Je sais que beaucoup de jeunes gens sont aussi torturés. Si vous voulez des preuves de la gravité de la situation - et de la bouche du cheval -, jetez un coup d'œil à cette effusion sadique dans le numéro du 4 février de The Atlantic, de la part d'une femme qui a vu son mari souffrir :

Et que dire des rapports - cette fois-ci non pas de parents de patients mais d'un professionnel de la santé ayant une expérience de première main - selon lesquels une autre "politique hospitalière" de New York impliquait une utilisation excessive de la ventilation artificielle , ce qui a probablement endommagé les poumons des patients et peut-être accéléré leur mort ?

Une telle politique - si elle existait vraiment - violait la loi de New York. Et lorsque les propagandistes évoquent les taux de mortalité élevés dans ces hôpitaux new-yorkais en mars et avril comme "preuve" des dangers du coronavirus, je ne peux que me demander combien des patients auxquels ils pensent ont été tués non pas par une infection mais par une erreur médicale.

Ah, l'innocence de la pureté idéologique ! Pour l'apparatchik de l'Atlantic, la "misère" de son mari se traduisait par "un immense sentiment de soulagement", tout comme le fait d'être brûlée vive dans un immeuble bombardé en 1941 poussait un membre du parti communiste britannique à bénir Joe Staline (comme l'a raconté des années plus tard son ami Teddy Prager) :

Mes pieds, elle a crié, ça me brûle les pieds, et j'ai continué à couper la poutre [qui l'emprisonnait], mais rien ne bougeait. Pauvre Freddie.... Ça ne sert à rien, elle pleurait maintenant, je suis fichue. Et puis, alors que je pleurais de désespoir et de fumée, trop épuisé pour soulever la hache plus longtemps, elle a crié : Vive le Parti, vive Staline... Vive Staline, criait-elle, et Adieu les garçons, adieu Teddy.

N'est-ce pas agréable de savoir que l'endoctrinement fonctionne encore ? Vive Pfizer ! Vive les médicaments expérimentaux et les cobayes humains ! Vive Joe Biden ! Qui se soucie de ce qui arrive à mon mari, tant que les patrons des entreprises, les maniaques des masques et les enthousiastes de l'État policier obtiennent tout ce qu'ils veulent ?

Alors oui, chaque détail de cette sinistre farce est laid. Mais les amateurs de confinement ont toujours prétendu être animés par une sollicitude particulière pour les personnes âgées. Il est donc particulièrement dégoûtant de les voir mentir aux vieilles dames pour les obliger à se soumettre à des drogues dangereuses, après les avoir terrorisées pendant une année entière avec des fictions destinées à les rendre plus vulnérables à la prochaine série de fraudes.

Et ne mâchons pas nos mots : fraude est le nom exact de ce qu'ils ont fait à ma mère (et à tant d'autres). Les chiffres de mortalité toutes causes confondues aux États-Unis (et ailleurs) démontrent assez clairement que la COVID19 n'a eu aucun impact significatif sur le taux de mortalité médical, du moins depuis l'été dernier.



En outre, une étude menée par plusieurs scientifiques prestigieux, présidée par l'estimable John Ioannidis, a récemment conclu que les mesures de confinement drastiques imposées en 2020 n'ont pas permis d'endiguer la propagation du virus mieux que ne l'auraient fait des mesures beaucoup plus douces. Il n'y a pas d'urgence liée à la COVID19 - et s'il y en a jamais eu une, ce dont on peut douter, la réponse officielle hystérique a fait plus de mal que de bien.

Et pourtant, la plus grande partie des États-Unis se morfond toujours - illégalement - sous un régime quasi-dictatorial, avec l'assentiment des médias grand public, qui n'ont apparemment jamais pensé que les gens ordinaires devraient être autorisés à contrôler leur propre vie en premier lieu. L'un des résultats de ce coup d'État (le seul mot exact pour le décrire) a été l'élection de Joe Biden et de Kamala Harris, organisée en grande partie grâce à des rapports malhonnêtes de la COVID19 et stimulée par des procédures de vote par correspondance qui n'auraient presque certainement pas été approuvées par les processus législatifs requis par les constitutions des États concernés.

Mais ne vous attendez pas à ce que cette chicanerie politique suscite l'indignation des personnes qui dénoncent régulièrement les gouvernements illibéraux dans des pays comme la Chine ou le Venezuela. La démocratie représentative a été largement mise au rebut aux États-Unis il y a un an, alors il importe peu que le système de vote présidentiel ait été illégalement modifié afin de promouvoir une victoire démocrate - tout comme il importe peu que les médias grand public aient produit un torrent d'affirmations sans valeur sur la "mauvaise gestion" du virus par Trump afin que les électeurs le blâment pour 200 000 morts au moment de voter.