Comment les CDC manipulent les données pour renforcer "l'efficacité des vaccins" (Off Guardian)

Comment les CDC manipulent les données pour renforcer "l'efficacité des vaccins"

Article originel : How the CDC is manipulating data to prop-up “vaccine effectiveness”

Par Kit Knightly

Off Guardian, 18.05.21

Les nouvelles politiques vont artificiellement faire baisser le nombre de "nouvelles infections" chez les vaccinés, tandis que les anciennes règles continuent de gonfler le nombre de cas chez les non-vaccinés.

Le Centre étatsunien de contrôle des maladies (CDC) modifie ses pratiques en matière d'enregistrement des données et de tests pour la "Covid19" afin de faire croire que les "vaccins" expérimentaux à base de thérapie génique sont efficaces pour prévenir la prétendue maladie.

Ils n'en ont pas fait mystère, annonçant les changements de politique sur leur site Internet fin avril/début mai (mais naturellement sans admettre la motivation assez évidente derrière ce changement). L'astuce réside dans le fait qu'ils signalent ce qu'ils appellent les "infections émergentes", c'est-à-dire les personnes qui sont entièrement "vaccinées" contre l'infection par le virus Sars-Cov-2, mais qui sont quand même infectées. Pour l'essentiel, il a été démontré depuis longtemps - pour ceux qui veulent bien y prêter attention - que la Covid19 est un récit pandémique entièrement créé, reposant sur deux facteurs clés : 1. Les tests faussement positifs. Le test PCR, peu fiable, peut être manipulé pour obtenir un nombre élevé de faux positifs en modifiant le seuil de cycle (valeur CT).

2. Nombre de cas gonflé. La définition incroyablement large des "cas de la Covid", utilisée dans le monde entier, classe toute personne ayant reçu un test positif comme "cas Covid19", même si elle n'a jamais présenté de symptômes.

Sans ces deux politiques, il n'y aurait jamais eu de pandémie notable, et maintenant le CDC a adopté deux changements de politique qui signifient qu'elles ne s'appliquent plus aux personnes vaccinées. Tout d'abord, ils abaissent la valeur du CT lors de l'analyse d'échantillons provenant d'une suspicion d'"infection émergente".

Extrait des instructions des CDC à l'intention des autorités sanitaires des États sur la gestion des "infections émergentes possibles" (mises en ligne sur leur site Web fin avril) : Pour les cas dont la valeur du seuil de cycle (Ct) de la RT-PCR est connue, soumettez uniquement les échantillons dont la valeur du Ct est ≤28 au CDC pour le séquençage. (Le séquençage n'est pas réalisable avec des valeurs de Ct plus élevées).

Tout au long de la pandémie, les valeurs de Ct supérieures à 35 ont été la norme, avec des laboratoires du monde entier allant jusqu'à 40. Essentiellement, les laboratoires effectuaient autant de cycles que nécessaire pour obtenir un résultat positif, malgré les avertissements des experts qui soulignaient que cela ne servait à rien (Fauci lui-même a déclaré que tout ce qui dépassait 35 cycles n'avait aucun sens). Mais MAINTENANT, et uniquement pour les personnes entièrement vaccinées, le CDC n'acceptera que les échantillons obtenus à partir de 28 cycles ou moins. Il ne peut s'agir que d'une décision délibérée visant à réduire le nombre d' "émergences infectieuses" officiellement enregistrées. Deuxièmement, les infections asymptomatiques ou légères ne seront plus enregistrées comme des "cas de la covid". C'est exact. Même si un échantillon prélevé à la faible valeur CT de 28 peut être séquencé en virus supposé être à l'origine de la Covid19, le CDC ne tiendra plus de registre des infections pernicieuses qui n'entraînent ni hospitalisation ni décès.

D'après leur site Web : À compter du 1er mai 2021, les CDC cesseront de surveiller tous les cas signalés d'infection par le vaccin pour se concentrer sur l'identification et l'investigation des seuls cas d'hospitalisation ou de décès, quelle qu'en soit la cause. Ce changement permettra de maximiser la qualité des données recueillies sur les cas ayant la plus grande importance clinique et de santé publique. Les chiffres des cas précédents, qui ont été mis à jour pour la dernière fois le 26 avril 2021, ne sont disponibles qu'à titre de référence et ne seront pas mis à jour à l'avenir. Comme cela, le fait d'être asymptomatique - ou de ne présenter que des symptômes mineurs - ne sera plus considéré comme un "cas de la Covid", mais seulement si vous avez été vacciné. Le CDC a mis en place de nouvelles politiques qui ont effectivement créé un système de diagnostic à plusieurs niveaux. Cela signifie qu'à partir de maintenant, les personnes non vaccinées auront beaucoup plus de facilité à être diagnostiquées avec la Covid19 que les personnes vaccinées. Considérez...

La personne A n'a pas été vaccinée. Elle est positive au test PCR à 40 cycles pour la Covid et, bien qu'elle ne présente aucun symptôme, elle est officiellement un "cas de Covid". La personne B a été vaccinée. Le test est positif à 28 cycles et elle passe six semaines alitée avec une forte fièvre. Comme elle n'a jamais été hospitalisée et qu'elle n'est pas morte, elle n'est PAS un cas de la covid. La personne C, qui a également été vaccinée, est décédée. Après des semaines d'hospitalisation avec une forte fièvre et des problèmes respiratoires. Seul leur test PCR positif était de 29 cycles, ils ne sont donc pas officiellement un cas de la Covid non plus.

Le CDC démontre la beauté d'avoir une "maladie" qui peut apparaître ou disparaître selon la façon dont on la mesure. Pour être clair : si ces nouvelles politiques avaient été l'approche globale de la "Covid" depuis décembre 2019, il n'y aurait jamais eu de pandémie du tout. Si vous ne les appliquez qu'aux vaccinés, mais conservez les anciennes règles pour les non-vaccinés, le seul résultat possible peut être que les registres officiels montrent que la "Covid" est beaucoup plus répandue chez les seconds que chez les premiers. Il s'agit d'une politique conçue pour gonfler continuellement un chiffre, et minimiser systématiquement l'autre. Qu'est-ce que c'est si ce n'est un acte évident et délibéré de tromperie ?

