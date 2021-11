Comment les despotes de la Covid ont humilié les Etats-Unis (Unherd)

Un an après l'élection de Biden, la question de savoir si quelqu'un avait vraiment l'intention de détruire le républicanisme démocratique aux États-Unis est désormais sans objet. Il y a quarante-six ans, un titre du Daily News de New York disait : “Ford to City: Drop Dead.” ("Ford à la ville : Laissez tomber.") Aujourd'hui, l'administration Biden et sa légion de médias corporatifs et d'alliés des grandes entreprises technologiques communiquent le même message au peuple étatsunien de manière si constante et si pointue qu'on ne peut que conclure que l'humiliation de l'électorat est une question de politique. L'indéniable incompétence de l'administration, dont de nouvelles preuves apparaissent chaque jour alors qu'elle se chamaille sur les mandats de vaccination et ne parvient pas à résoudre les multiples crises de l'offre, de l'inflation et de l'immigration illégale, masque et sert à la fois sa méthode de gestion. Notamment parce que la multiplication des crises fournit un prétexte à une extension toujours plus grande du contrôle gouvernemental.

Je me souviens d'un voyage en Europe de l'Est que ma femme et moi avons fait en 1981. Un jour, en Yougoslavie, nous avions prévu de prendre un bus en fin de matinée. Le bus et le chauffeur étaient là, mais l'heure de départ fut largement dépassé. Au bout d'une heure, nous avons frappé à la fenêtre de la gare et les deux ou trois fonctionnaires derrière la vitre ont à peine levé les yeux de leurs œufs durs et de leurs sandwichs. Les autres passagers sont restés uniformément inertes, ne demandant ni ne recevant aucune explication pour ce qui s'est transformé en un retard de deux heures. Il faudrait des années de petites humiliations pour qu'un peuple autrefois libre devienne aussi docile, mais cela semble être l'objectif de la vaste coalition de pouvoirs gouvernementaux, corporatifs, universitaires, culturels, philanthropiques et médiatiques qui vient de fusionner et de se durcir, sous nos yeux, en un monstre social inquiétant.

Il existe un livre de jeu commun pour le contrôle technocratique des populations récalcitrantes. L'administration Biden utilise les mêmes tactiques de siège que celles utilisées par les progressistes corporatistes pour détruire mon ancienne université - Tulsa - il y a deux ans : exigence déclarée, tromperie, division et intimidation.

Après qu'un milliardaire de gauche ait organisé une prise de contrôle hostile de l'institution, il a été annoncé que nous étions confrontés à de graves crises financières et d'accréditation. Le corps professoral a été soumis à des séances de formation obligatoires et à un déluge de paperasse futile. L'administration, censée être "guidée par les données", a ignoré ou manipulé les informations qui allaient à l'encontre de ses objectifs cachés. Alors que je préparais un examen académique complet de notre département, j'ai appris que le doyen avait déjà reçu la recommandation du comité d'examen des programmes de supprimer nos Masters en philosophie et en religion.