Comment les forces israéliennes ont piégé et tué des raveurs au Festival Nova (The Cradle)

Comment les forces israéliennes ont piégé et tué des raveurs au Festival Nova

Article originel : How Israeli forces trapped and killed ravers at the Nova Festival

Par William Van Wagenen

The Cradle,12.01.24

De nouvelles preuves montrent que ce sont les forces de sécurité israéliennes, et non le Hamas, qui ont causé le plus grand nombre de morts lors du festival de musique - des morts civiles qui ont ensuite été utilisées pour justifier le génocide de Tel-Aviv à Gaza.

Les autorités israéliennes affirment que le Hamas a perpétré un massacre prémédité et soigneusement exécuté de 364 civils israéliens lors du festival de musique Nova, près de Gaza, le 7 octobre, dans le cadre de l'opération Al-Aqsa Flood de la résistance palestinienne. Ils affirment que le Hamas et d'autres Palestiniens ont eu plusieurs heures pour assassiner les fêtards israéliens avant que l'armée n'arrive sur les lieux. Cependant, de nouveaux détails ont été révélés, montrant que la police des frontières israélienne avait été déployée sur le site de Nova avant que le Hamas ne tombe sur le festival, ce qui a provoqué l'éclatement d'une bataille majeure. Si certains ravers ont effectivement été tués par la résistance palestinienne - que ce soit intentionnellement ou dans le chaos de la bataille - les preuves suggèrent désormais que la majorité des morts civiles ont probablement été infligées par les forces israéliennes elles-mêmes. Cela est dû à la puissance de feu écrasante employée par les forces d'occupation - y compris les hélicoptères d'attaque Apache - et au fait que Tel-Aviv a émis la directive controversée Hannibal pour empêcher le Hamas de capturer des fêtards israéliens.

L'opération "Cavalier philistin Le 7 octobre, à 6h30 du matin, juste après le lever du soleil, le Hamas a lancé son opération militaire en tirant un barrage de missiles en direction d'Israël. Des milliers de ses combattants et de ceux d'autres factions ont franchi la barrière frontalière de Gaza en de multiples endroits afin d'attaquer les bases militaires israéliennes environnantes et de faire des prisonniers dans les colonies en vue d'un échange massif de prisonniers. Bien que l'armée ait mis des heures à réagir, des unités de la police des frontières ont été rapidement déployées. À 6h42, 12 minutes à peine après le lancement du déluge d'Al-Aqsa, le commandant du district sud de la police israélienne, Amir Cohen, a donné un ordre sous le nom de code "Cavalier philistin", envoyant des officiers de police et des membres de la police des frontières en état d'alerte sur les sites des différentes batailles. Il s'agissait notamment de membres des commandos Yamam et Tequila, qui n'ont pas de fonctions de police mais mènent des opérations militaires et de contre-terrorisme, y compris des assassinats sous couverture dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée.

Selon un officier supérieur israélien interrogé par le New York Times, les premiers renforts officiels dans le sud d'Israël sont venus de commandos arrivés par hélicoptère. Sagi Abitbol, un policier travaillant comme garde de sécurité au festival, a été parmi les premiers à affronter les combattants du Hamas près de Nova et a été témoin de l'arrivée précoce de ces hélicoptères.

Au cours des combats, 59 policiers israéliens ont été tués, dont au moins 17 au festival de Nova. Le Hamas n'avait pas prévu d'attaquer le festival Avi Mayer, du Jerusalem Post, a affirmé que le Hamas avait soigneusement planifié l'attaque du concert à l'avance, avec l'intention d'assassiner autant de civils israéliens que possible. Les faits, cependant, racontent une histoire totalement différente. Une enquête de la police israélienne, rapportée par Haaretz, indique que le Hamas n'était pas au courant de la tenue du festival à l'avance. Les conclusions officielles suggèrent que la cible visée était Re'im, une colonie et une base militaire situées juste à côté - sur la route 232 - du site de Nova.

Un combat important a effectivement eu lieu à Re'im, où se trouve la division de Gaza de l'armée israélienne, cible militaire déclarée de la résistance palestinienne. Le commandant de la base a été contraint de faire appel à un hélicoptère Apache pour effectuer des frappes aériennes sur la base elle-même afin de repousser l'attaque du Hamas. L'enquête de la police indique également que les combattants du Hamas ont atteint le site du festival par la route 232, plutôt que par la barrière frontalière de Gaza, ce qui confirme l'affirmation selon laquelle le festival n'était pas une cible planifiée. Après le lancement de missiles depuis Gaza - et avant que les combattants de la résistance palestinienne n'arrivent sur les lieux - les organisateurs du festival ont rapidement mis fin à la musique et lancé une évacuation. Selon un officier supérieur de la police cité par Haaretz, environ 4 400 personnes étaient présentes au Nova et "la grande majorité a réussi à s'échapper suite à la décision de disperser l'événement qui a été prise quatre minutes après le barrage de roquettes", alors que les premiers tirs n'ont été entendus qu'une demi-heure plus tard.

Des civils pris au piège : La police israélienne a bloqué la sortie vitale de la route 232 Cependant, alors que les gens quittaient le site du festival en voiture pour emprunter la route 232, la police israélienne a établi des barrages dans les deux sens, provoquant un embouteillage qui a piégé de nombreux fêtards dans la zone où les combats entre le Hamas et la police des frontières allaient finir par éclater. "Il y a eu beaucoup de confusion. La police a barré la route, de sorte que nous ne pouvions pas aller près de Be'eri. Nous ne pouvions pas aller près de Re'im, les deux près des kibboutzim", raconte un témoin, Yarin Levin, qui tentait d'évacuer la zone avec ses amis. Levin, un ancien soldat israélien, a déclaré que c'est à ce moment-là qu'ils ont eu leur "première rencontre avec les terroristes... qui se battaient contre la police qui était là... deux terroristes se sont perdus dans une sorte d'échange de coups de feu, et ils nous ont trouvés". Un autre témoin, Shye Weinstein, confirme également les barrages routiers de la police israélienne qui bloquaient la sortie principale du festival.

Il a pris des photos d'un véhicule de la police des frontières et d'un policier lourdement armé en tenue de combat qui bloquait la route devant sa voiture.

Une vidéo prise sur un téléphone portable par un participant au concert montre la police israélienne et les forces de sécurité utilisant leurs véhicules pour bloquer la route près du site du festival et échangeant des tirs avec des combattants du Hamas.

Lorsque les tirs ont éclaté, les personnes piégées sur la route ont fui vers l'est dans les champs, à bord de leur voiture ou à pied. Beaucoup ont réussi à passer les champs et se sont cachés près des arbres, sous les buissons et dans les ravins. Mais les images des caméras corporelles montrent des unités de police israélienne lourdement armées prenant position sur la route et tirant à travers le champ ouvert sur les arbres où les civils s'étaient cachés.

Comme l'a déclaré à la BBC Gilad Karplus, ancien soldat israélien et participant à Nova :

"Nous savions qu'ils allaient probablement bloquer la route. Je suis presque sûr que beaucoup de gens ont été tués sur ces routes... Nous sommes entrés dans le champ et avons essayé de nous cacher... ensuite, nous nous sommes enfoncés un peu plus dans les champs et ils ont commencé à nous tirer dessus avec des fusils de sniper depuis différents endroits, ainsi qu'avec de l'artillerie lourde".

Bien que Karplus et d'autres fêtards aient essuyé des tirs de la police des frontières, ils n'ont pas compris et ont d'abord cru que les tirs provenaient de combattants du Hamas déguisés en policiers ou en soldats. En d'autres termes, ces témoins ont réellement vu les forces israéliennes leur tirer dessus. Pour que le Hamas ait pu exécuter un plan impliquant des déguisements élaborés, l'opération Nova aurait dû être planifiée à l'avance, et l'enquête de la police israélienne a déjà conclu que le Hamas n'était pas au courant du festival à l'avance. En outre, aucun autre lieu d'affrontement le 7 octobre n'a fait état de combattants palestiniens revêtus d'uniformes israéliens - ni dans les différentes colonies percées, ni dans les bases militaires israéliennes dans lesquelles ils sont entrés.

Des tirs amis En bref, la police des frontières et les hélicoptères d'attaque Apache ont été déployés immédiatement sur le site du festival. Selon le colonel Nof Erez de l'armée de l'air israélienne (réserve), les hélicoptères étaient dans les airs à 7h15 - 45 minutes après le lancement du déluge d'Al-Aqsa - et un nombre bien plus important a été déployé dans tout le sud d'Israël dans les heures qui ont suivi. Noa Kalash, un survivant du festival, a raconté qu'il avait entendu les tirs du Hamas et des forces israéliennes, ainsi que les frappes aériennes des hélicoptères d'attaque et des avions de guerre, alors qu'il se cachait dans les buissons pendant des heures pour rester en vie. "Nous entendons des armes partout et des gens qui tirent et nous pouvons déjà reconnaître si ce sont des terroristes qui tirent ou si c'est l'armée. Ou bien c'est un avion, un hélicoptère ou des roquettes", se souvient M. Kalash.

Il est tout à fait clair que les tirs d'hélicoptères ont tué certains des spectateurs terrifiés. Haaretz cite une source policière affirmant que les hélicoptères Apache "ont tiré sur les terroristes et ont apparemment aussi touché certains des fêtards qui se trouvaient là".

De nombreux témoins oculaires qui ont visité le site de Nova après la fin de la bataille ont décrit l'horrible destruction. Comme l'indique un autre rapport d'information : "Il est impossible de décrire les scènes qui s'y déroulent avec des mots. On ne peut qu'énumérer les images qui s'étendent sur un kilomètre. Il y a des centaines de voitures brûlées et criblées de balles, d'énormes taches de sang mouillé qui bourdonnent de mouches et dégagent une odeur nauséabonde, des sacs contenant des morceaux de corps collectés par l'organisation [de sauvetage] ZAKA, des milliers de balles, de douilles et d'éclats d'obus de toutes sortes".

Un journaliste du Times of Israel qui s'est rendu sur place quelques jours plus tard a raconté que "des dizaines de voitures étaient garées en rangées, certaines d'entre elles étant des enveloppes brûlées contenant les corps carbonisés de jeunes festivaliers qui ont été abattus et brûlés vifs".

Des balles pour les soldats Aussi incroyable que cela puisse paraître, les autorités israéliennes affirment que ce sont des combattants du Hamas qui ont détruit des centaines de voitures à Nova, brûlant vifs leurs passagers. Mais le Hamas ne disposait pas d'une telle puissance de feu. Les combattants du groupe n'étaient armés que de mitrailleuses légères et de RPG, et leurs munitions se limitaient à ce qu'ils pouvaient apporter avec eux dans des camionnettes en provenance de Gaza. Owen Jones, journaliste au Guardian, l'a fait remarquer en discutant d'une compilation de 43 minutes de séquences vidéo du 7 octobre montrées à des journalistes sélectionnés par l'armée israélienne. Selon lui, les combattants du Hamas "demandent instamment que les balles soient conservées pour tuer des soldats". Un fêtard terrifié dans une voiture se voit demander : "Êtes-vous un soldat ?". Comme le note Jones : "Il est donc clair qu'une distinction est faite entre civils et soldats dans les images sélectionnées par Israël parmi les milliers d'heures d'images que nous ne voyons pas".

Alors que les munitions du Hamas étaient limitées, la police des frontières était lourdement armée et les hélicoptères Apache sont équipés de missiles Hellfire et de canons à chaîne automatiques de 30 mm, qui peuvent contenir jusqu’à 1 200 cartouches de munitions et tirer 625 cartouches par minute. Cela suggère que les forces israéliennes ont causé la plupart des morts et des destructions à Nova, ce qui pourrait être confirmé si Israël diffusait toutes ses séquences vidéo à partir du 7 octobre.

La directive Hannibal Les forces israéliennes avaient non seulement la puissance de feu, mais aussi un ordre officiel de tuer des Israéliens à Nova. L’une des principales raisons pour lesquelles le Hamas a lancé l’opération Al-Aqsa Flood était de prendre des captifs israéliens qui pourraient être échangés contre les milliers de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Mais les forces israéliennes étaient déterminées à empêcher le Hamas de ramener des prisonniers à Gaza, même si cela signifiait tuer les civils capturés.

Une enquête sur la directive Hannibal controversée de longue date d’Israël conclut que « du point de vue de l’armée, un soldat mort vaut mieux qu’un soldat captif qui souffre lui-même et oblige l’État à libérer des milliers de captifs afin d’obtenir sa libération ». Mais, le 7 octobre, selon une enquête de Yedioth Ahronoth, la directive Hannibal – qui ne s’appliquait auparavant qu’aux captifs de l’armée – a également été émise contre des civils israéliens. Le quotidien en hébreu écrit que « le 7 octobre à midi, Tsahal [l’armée israélienne] a ordonné à toutes ses unités de combat d’utiliser en pratique la « procédure Hannibal », bien que cela ne soit pas clairement mentionné explicitement par son nom ». L’ordre était d’arrêter « à tout prix toute tentative des terroristes du Hamas de retourner à Gaza, c’est-à-dire malgré la crainte que certains d’entre eux aient enlevé des personnes », conclut l’enquête. Dans les jours et les semaines qui ont suivi l’incident, les autorités israéliennes ont fait un grand spectacle de distribution d’images de véhicules détruits sur le site du festival, impliquant pleinement que les voitures – et les victimes décédées à l’intérieur – avaient été brûlées par les combattants palestiniens. Le rapport Yediot renverse complètement cette affirmation: « Dans la semaine qui a suivi l’attaque, les soldats des unités d’élite ont inspecté environ 70 véhicules laissés dans la zone située entre les colonies et la bande de Gaza. Ce sont des véhicules qui n’ont pas atteint Gaza, car sur le chemin, ils ont été abattus par un hélicoptère de combat, un missile antichar ou un char, et au moins dans certains cas, tout le monde dans le véhicule a été tué », y compris des captifs israéliens.

Nof Erez, le colonel de l’armée de l’air israélienne, cité ci-dessus, a également conclu, en ce qui concerne l’utilisation aveugle par Israël de la puissance de feu de l’hélicoptère ce jour-là, que « la directive Hannibal a probablement été déployée parce qu’une fois que vous détectez une situation d’otage, c’est Hannibal ».

Un exemple apparent de cela au festival Nova a été documenté par inadvertance par la BBC, qui a rapporté que la vidéo montrait une femme prise en otage, mais qui : « Elle réapparaît soudainement deux minutes plus tard. Elle saute et agite les bras en l’air. Elle doit penser que l’aide est à portée de main – à ce moment-là, les forces de défense israéliennes avaient commencé leurs efforts pour repousser l’incursion. Mais quelques secondes plus tard, elle s’effondre au sol alors que des balles rebondissent autour d’elle. Nous ne savons pas si elle a survécu. » La raison d’être de la directive Hannibal a été expliquée par le brigadier-général Barak Hiram, qui a ordonné à un char d’ouvrir le feu sur une maison pour résoudre une situation d’otage au kibboutz Be’eri, « même au prix de pertes civiles ». La frappe a tué 12 Israéliens, dont Liel Hetzroni, 12 ans, et des dizaines de combattants du Hamas.

« Je crains fort que si nous retournons à Sorana [quartier général de l’armée israélienne à Tel Aviv] et essayons de tenir toutes sortes de négociations [pour libérer les otages], nous risquions de tomber dans un piège qui nous liera les mains et ne nous permettra pas de faire ce qui est nécessaire, c’est-à-dire d’entrer, de manipuler, et les tuer [Hamas]… »