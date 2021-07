Comment un blog de guérisseurs et de "médecine alternative" a convaincu le gouvernement de financer la recherche sur "le Covid long" (AIER)

Comment un blog de guérisseurs psychiques a convaincu le gouvernement de financer la recherche sur "le Covid long". Article originel : How a Psychic Healer Blog Convinced the Government to Fund “Long Covid” Research Par Phillip W. Magness* American Institute of Economic Research, 27.07.21

Une étude récente publiée dans la revue EClinicalMedicine, propriété du Lancet, a prétendu documenter plus de 200 symptômes de la Covid-19 de longue durée, allant de maux assez communs tels que la fatigue, la toux ou la perte d'odorat à long terme à un assortiment éclectique de problèmes tels que les hallucinations, le brouillard cérébral, les pleurs, l'insomnie et l'anxiété. Les médias ont repris ces résultats à l'envi pour insister sur l'urgence de financer la recherche sur la Covid de longue durée, tout en présentant le syndrome comme une justification supplémentaire de l'alarmisme pour justifier les confinements et autres mesures similaires. Après tout, si la Covid de longue durée affecte un sous-ensemble important de patients Covid - comme certains le prétendent - et peut frapper des jeunes gens qui ont un risque de mortalité beaucoup plus faible à cause du virus lui-même, alors peut-être que des mesures plus restrictives sont justifiées pour la population générale - c 'est du moins l'argument que l'on avance .

Alors, qu'est-ce que la "Covid de longue durée" (ou "Covid long"), et pourquoi attire-t-il autant d'attention et de financement de la part du gouvernement fédéral ? Comme toute maladie respiratoire, la Covid-19 semble avoir des victimes à long terme qui ne suivent pas le schéma normal de guérison et continuent à présenter des symptômes pendant des semaines ou des mois après une infection. Dans le même temps, la volonté de faire de la "Covid-19" une classification médicale distincte semble être un phénomène politique, enveloppé dans des signes évidents de pseudo-science et lié à un blog marginal de "bien-être alternatif" qui a inventé le terme en mars 2020.

Le National Institutes for Health (NIH) est exceptionnellement enthousiaste quant à l'étude sur la "Covid longue" (ou covid de longue durée). L'agence fédérale a récemment alloué plus d'un milliard de dollars de fonds à cette fin, et le directeur du NIH, Francis Collins, a fait de cette prétendue maladie un sujet récurrent de ses commentaires dans la presse au cours de l'année dernière. Le département de la santé et des services sociaux a également signalé son intention de classer la "Covid de longue durée" comme un handicap reconnu à des fins de financement et de classification médicale par le gouvernement.

De nombreux défenseurs du confinement se sont emparés du récit de la Covid de longue durée, l'incorporant dans leur défense des interventions non pharmaceutiques draconiennes qu'ils préconisent depuis un an et demi. Le site web CovidFAQ - un projet basé au Royaume-Uni et mis en place par l'activiste "néolibéral" Sam Bowman et le député britannique Neil O'Brien - invoque la menace de Covid de longue durée dans ses attaques contre la Déclaration de Great Barrington (GBD), arguant que le syndrome hypothétique sape les preuves que le virus est nettement moins grave chez les jeunes. Plusieurs scientifiques et épidémiologistes pro-confinement ont publié des déclarations coordonnées attaquant la GBD en octobre 2020 pour avoir "ignoré les charges émergentes de la COVID de longue durée". Ces déclarations sont généralement offertes comme des évaluations déclaratives, traitant la Covid de longue durée comme un fait médical établi.



Avec des budgets d'un milliard de dollars et la perspective de nouvelles mesures politiques radicales en jeu, il est logique de se demander si la science qui sous-tend la Covid de longue durée est solide. Il ne fait aucun doute que certaines victimes de la Covid-19 ont des symptômes qui persistent pendant des semaines ou des mois après la guérison typique, bien que cela soit vrai pour de nombreuses maladies. Qu'il y ait plus de 200 symptômes, c'est une autre histoire - et si l'on y regarde de plus près, on constate qu'une quantité alarmante de charlatanisme pur et simple façonne actuellement le discours scientifique et médiatique autour de la Covid longue durée.

Le problème vient de la définition amorphe de l'expression "Covid de longue durée" elle-même. Loin d'être un diagnostic clinique précis, la Covid de longue durée est devenue un terme fourre-tout pour toute affection médicale prolongée, réelle ou imaginaire, attribuée aux effets du virus Covid-19. Une quantité alarmante de données présumées sur le phénomène remonte à une source unique appelée "Body Politic Wellness Collective" - un blog de médecine alternative aux références scientifiques douteuses. Pour citer une étude récente sur les origines du terme, "l'émergence et la reconnaissance de la COVID-19 comme un problème de santé publique potentiellement majeur est largement due à des groupes de défense tels que le Body Politic COVID-19 Support Group, et le Patient Led Research For COVID-19" - ce dernier étant un administrateur d'enquête affilié qui, selon son propre site web, est "né du groupe de soutien Body Politic Slack".