Comment une théorie du complot pourra bientôt vous faire cataloguer comme "terroriste intérieur" (SCF)

Comment une théorisation de la conspiration pourra bientôt vous faire cataloguer comme "terroriste intérieur".

Article originel : How conspiracy theorizing may soon get you labelled a ‘domestic terrorist’

Par Matthew Ehret*

Strategic Culture Foundation, 31.03.21

© Photo: Flickr/Mary Calvert

Les conspirations pour le bien et pour le mal existent aujourd'hui, comme elles existent depuis des temps immémoriaux. La seule question est de savoir à quelle intention vous voulez consacrer votre vie.

Si vous commencez à avoir l'impression que les forces qui contrôlent les gouvernements de l'Ouest sont à vos trousses, il est probable que vous soyez soit un paranoïaque cinglé, soit un réaliste obstiné. Dans tous les cas, cela signifie que vous avez de gros problèmes sur le dos. Si vous ne vous trouvez pas parmi les strates de théoriciens de la conspiration portant un chapeau en aluminium et attendant dans un bunker que des extraterrestres frappent ou sauvent la société des lézards métamorphes, mais que vous vous demandez plutôt comment, dans les années 1960, un gouvernement fantôme a pris le contrôle de la société sur les cadavres de nombreux patriotes assassinés, alors certaines conclusions s'imposent.

Trois constatations élémentaires pour les gens qui réfléchissent La première conclusion à laquelle vous arriverez probablement est que le gouvernement des États-Unis vient de subir le premier coup d'État depuis plus de 58 ans (oui, ce qui s'est passé en 1963 était un coup d'État). Bien qu'il devienne un peu prohibitif de prononcer de tels mots à haute voix dans la société polie, Molly Ball, la biographe officielle de Nancy Pelosi, a récemment écrit un article scandaleux dans le Time Magazine intitulé "L'histoire secrète de la campagne de l'ombre qui a sauvé les élections de 2020" qui admettait ce récit de conspiration : "Même si cela ressemble à un rêve fiévreux paranoïaque - une cabale bien financée de personnes puissantes, appartenant à toutes les industries et idéologies, travaillant ensemble dans les coulisses pour influencer les perceptions, changer les règles et les lois, orienter la couverture médiatique et contrôler le flux d'informations." (De peur que vous ne pensiez qu'il s'agit d'une subversion de la démocratie, Ball nous informe qu'"ils ne truquaient pas l'élection ; ils la fortifiaient"). Une autre conclusion à laquelle vous pourriez arriver est que nombre des personnalités politiques dont vous pensiez qu'elles servaient ceux qui les avaient élues, servent en fait les intérêts d'une clique de technocrates et de milliardaires qui convoitent la déconstruction de la civilisation occidentale dans le cadre de quelque chose appelé "une grande réinitialisation". Alors qu'il n'y a pas si longtemps, cette idée était balayée comme une théorie de la conspiration sans fondement, Chrystia Freeland, vice-première ministre du Canada (et universitaire de Rhodes ayant soutenu les néo-nazis), a décidé de devenir membre du conseil d'administration du Forum économique mondial il y a quelques semaines. Dans ce rôle, Freeland rejoint son collègue technocrate d'Oxford Mark Carney dans leur effort mutuel pour faire partie du nouveau mouvement visant à décarboniser la civilisation et à rendre le féodalisme à nouveau cool. Enfin, vous remarquerez peut-être que le fait d'être arrivé à ces conclusions devient de plus en plus une forme de crime de la pensée punissable de diverses manières déplaisantes, élaborée par une série de nouvelles réglementations d'urgence sans précédent qui proposent d'étendre la définition du "terrorisme". Les personnes concernées par cette nouvelle définition seront les larges couches de citoyens des nations occidentales qui ne sont pas d'accord avec les croyances de l'oligarchie au pouvoir. Un examen de 60 jours de l'armée étatsunienne est déjà en cours afin de purger les forces armées de tous ces "criminels de la pensée", tandis qu'une législation maccarthyste a été élaborée afin de débarrasser tous les emplois gouvernementaux des "théoriciens de la conspiration".

Une autre annonce surprenante du National Terrorism Advisory Bulletin selon laquelle les terroristes nationaux comprennent : "des extrémistes violents motivés par l'idéologie, qui s'opposent à l'exercice de l'autorité gouvernementale [et] ont des griefs perçus, alimentés par de faux récits".

Bien qu'elle ne soit pas encore entièrement codifiée dans la loi (mais elle le sera si elle n'est pas étouffée dans l'œuf rapidement), vous pouvez être sûrs que les choses vont certainement vite car, sous nos yeux, le droit à la liberté d'expression est mis en lambeaux par le biais de la censure sur les médias sociaux et l'internet, annulant toutes les opinions jugées inacceptables pour la classe dirigeante.

La conspiration pour subvertir les théories du complot Cela ne devrait pas être une surprise, car la nouvelle recrue de Biden au département de la sécurité intérieure est un personnage étrange du nom de Cass Sunstein, qui a décrit exactement ce à quoi cela allait ressembler dans son tristement célèbre rapport de 2008 intitulé "Conspiracy Theories" (co-écrit avec Adrien Vermeule de la Harvard Law School). Dans cette étude méconnue, le duo prévoyait que la plus grande menace pour l'élite dirigeante prenait la forme de "théories du complot" au sein de la population étatsunienne, en utilisant comme exemples de ces élucubrations : l'idée que le gouvernement avait quelque chose à voir avec les meurtres de John F. Kennedy et de Martin Luther King Jr, ou la planification et l'exécution du 11 septembre. Pour que les choses soient claires, conspiration signifie littéralement "deux ou plusieurs personnes agissant ensemble en accord avec une idée et une intention convenues". Le fait que Vermeule ait fait une carrière juridique en soutenant que les lois devraient être interprétées non pas en fonction des "intentions" des législateurs, mais plutôt en fonction de l'analyse coûts-avantages nous donne un aperçu utile de l'esprit dérangé d'un technocrate et du raisonnement délirant qui nie la chose même qui a littéralement façonné TOUTE l'histoire humaine.

Dans leur essai "érudit", les auteurs ont écrit : " ...l'existence de théories de la conspiration, tant nationales qu'étrangères, n'est pas, selon nous, une affaire banale, et présente des risques réels pour les politiques antiterroristes du gouvernement, quelles qu'elles soient."

Après avoir établi ses arguments en faveur de la menace des conspirations, Sunstein affirme que "la meilleure réponse consiste en une infiltration cognitive des groupes extrémistes". N'étant pas du genre à se contenter d'essuyer des critiques, le proactif Sunstein a énoncé cinq stratégies possibles que les ingénieurs sociaux gérant la population pourraient déployer pour désamorcer cette menace croissante en disant : 1. "Le gouvernement pourrait interdire les théories de la conspiration."

2. "Le gouvernement pourrait imposer une sorte de taxe, financière ou autre, à ceux qui diffusent ces théories."

3. "Le gouvernement pourrait lui-même s'engager dans un contre-discours, en rassemblant des arguments pour discréditer les théories du complot."

4. "Le gouvernement pourrait officiellement engager des parties privées crédibles pour s'engager dans un contre-discours.

5. "Le gouvernement pourrait s'engager dans une communication informelle avec de telles parties, les encourageant à aider". (Je vous laisse réfléchir à celles de ces prescriptions qui ont été mises en œuvre au cours des 12 années qui ont suivi).

Cass Sunstein était particulièrement sensible à ce danger en grande partie parce que : 1) il faisait lui-même partie d'une très vilaine conspiration et 2) il est un comportementaliste de renommée mondiale.

Le problème de la réalité pour les béhavioristes En tant que comportementaliste économique et avocat soutenant que tous les "droits de l'homme" devraient être étendus aux animaux (brouillant la ligne séparant la dynamique humaine de la loi de la jungle comme tout fasciste le ferait), Sunstein a passé des décennies à essayer de modéliser le comportement humain avec des simulations informatiques dans un effort pour "gérer scientifiquement" ce comportement. Comme il l'explique dans son livre Nudge (coécrit avec le comportementaliste Richard Thaler, lauréat du prix Nobel), Sunstein a "découvert" que les gens ont tendance à organiser leur comportement autour de certaines motivations fondamentales, comme la recherche du plaisir, l'évitement de la douleur et certaines motivations darwiniennes comme le sexe, la popularité, le désir de conformité, le désir de nouveauté et la cupidité. L'un des principes clés du behaviorisme économique, que l'on retrouve dans des ouvrages aussi populaires que Freakonomics, Nudge, Predictably Irrational, The Wisdom of Crowds et Animal Spirits, est que les humains sont à la fois biologiquement déterminés par leurs pulsions darwiniennes, mais que, contrairement aux autres animaux, ils ont le défaut fatal d'être fondamentalement irrationnels. Puisque les humains sont fondamentalement irrationnels, dit le behavioriste, il est nécessaire qu'une élite éclairée impose un "ordre" à la société tout en maintenant l'illusion de la liberté de choix de la base. C'est l'hypothèse sous-jacente de la doctrine de l'Open Society de Karl Popper, qui a été transmise à George Soros, le protégé de Popper, et qui anime la théorie générale de la réflexivité de Soros et son Institut pour une nouvelle pensée économique (INET) basé à Oxford.

Cette théorie était au cœur de l'appel du tsar de la science d'Obama, John Holdren, en faveur d'un gouvernement mondial dans son ouvrage Ecoscience de 1977 (coécrit avec son mentor Paul Ehrlich), où le jeune misanthrope envisageait un monde utopique futur gouverné par une classe de maîtres gérée scientifiquement : "Peut-être que ces agences, combinées avec le PNUE et les agences démographiques des Nations Unies, pourraient éventuellement être développées en un Régime Planétaire - une sorte de super-agence internationale pour la population, les ressources et l'environnement. Un tel régime planétaire complet pourrait contrôler le développement, l'administration, la conservation et la distribution de toutes les ressources naturelles, renouvelables ou non renouvelables". La mise en garde : si les impulsions darwiniennes mélangées à des "esprits animaux" irrationnels étaient vraiment tout ce qui animait ces systèmes que les comportementalistes souhaitent cartographier et manipuler (c'est-à-dire "pousser" avec des récompenses et des punitions), alors un sacerdoce scientifique serait en effet un moyen viable et peut-être nécessaire d'organiser le monde. Heureusement, la réalité est un peu plus élégante et digne que ce que les behavioristes veulent bien admettre.

Pourquoi les modélisateurs informatiques détestent la métaphysique En examinant de plus près l'histoire, nous trouvons d'innombrables cas où les gens façonnent leur comportement individuel et collectif autour d'un ensemble d'idées qui transcendent les impulsions matérielles contrôlables. Lorsque cela se produit, ces individus ou ces groupes ont tendance à résister à l'adaptation à des environnements créés pour eux. Ce phénomène incroyable se manifeste empiriquement sous la forme de la Révolution étatsunienne, des révoltes du ghetto de Varsovie, des mouvements de défense des droits civiques, et même de certaines manifestations audacieuses de protestation contre les conifnements actuellement en cours dans le monde. Parmi les variables les plus gênantes qui perturbent les modèles informatiques, on trouve : "Conscience", "Vérité", "Intentions", "Âme", "Honneur", "Dieu", "Justice", "Patriotisme", "Dignité" et "Liberté". Lorsque les individus façonnent leur identité autour de ces principes très réels, bien qu'immatériels (alias "métaphysiques"), ils ne peuvent pas être "poussés" vers des décisions prédéterminées qui défient la raison et la moralité. L'adhésion à ces principes tend également à offrir aux personnes pensantes un avantage supplémentaire important de perspicacité créative nécessaire pour couper à travers les faux récits explicatifs qui tentent de cacher des mensonges derrière l'apparence de la vérité (alias : sophisme). Comme on a pu le constater à de multiples reprises au cours de l'histoire, ces individus qui privilégient la santé de leur âme par rapport à la force intimidante (et extrêmement malléable) de l'opinion populaire, décideront souvent de sacrifier leur confort personnel et même leur vie afin de défendre les valeurs que leur esprit et leur conscience jugent importantes.

Ces exceptions, rares mais inestimables, résisteront souvent aux politiques qui menacent de réduire leurs libertés ou de saper la base de la capacité de leur société à produire de la nourriture et de l'énergie pour leurs enfants et petits-enfants. Le pire, c'est que leur exemple est souvent extrêmement contagieux, amenant d'autres membres de la classe des moutons à croire qu'eux aussi sont humains et dotés de droits inaliénables qu'il faut défendre.

Les intentions qui ordonnent l'histoire du monde Le plus "destructeur" de tous est peut-être que ces personnes aberrantes ont tendance à chercher des choses abstraites comme des "causes" dans les dynamiques historiques qui façonnent le contexte de leur époque actuelle, ainsi que leur environnement géopolitique actuel. Lorsque ce type de réflexion est mené, les récits soigneusement élaborés et transmis aux masses par une élite éclairée échouent souvent dans leur pouvoir de persuasion, car les chercheurs de vérité se rendent vite compte que les IDÉES et les intentions (alias les conspirations) façonnent notre passé, notre présent et notre avenir. Lorsque les intentions dominantes qui façonnent la trajectoire de la société sont conformes à la Loi naturelle, l'humanité tend à s'améliorer, les libertés augmentent, la culture mûrit et le mal perd son emprise. À l'inverse, lorsque les intentions qui animent l'histoire ne sont pas conformes à la loi naturelle, c'est le contraire qui se produit : les sociétés perdent leur aptitude morale et matérielle à survivre et glissent de plus en plus rapidement vers l'âge des ténèbres.

Alors qu'il était assis dans une prison de Birmingham, en Alabama, en 1963, le révérend Martin Luther King Jr. a décrit cette réalité avec éloquence lorsqu'il a déclaré : "Une loi juste est un code créé par l'homme qui s'accorde avec la loi morale ou la loi de Dieu. Une loi injuste est un code qui n'est pas en harmonie avec la loi morale. Toute loi qui élève la personnalité humaine est juste. Toute loi qui dégrade la personnalité humaine est injuste... On a non seulement une responsabilité légale mais aussi morale d'obéir aux lois justes. Inversement, on a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes."

De l'organisation de l'Académie de Platon et de ses efforts pour former un roi philosophe afin de battre les forces de l'Empire perse, aux efforts de Cicéron pour sauver la République romaine, aux batailles d'Augustin pour sauver l'âme du christianisme jusqu'à notre époque actuelle, les conspirations pour le bien et les contre-conspirations pour le mal ont façonné l'histoire. Si l'on devait commencer une enquête sur l'histoire sans comprendre que les idées et les intentions sont à l'origine de la trajectoire de l'histoire, comme c'est la pratique courante chez les professeurs d'histoire dominants dans le monde actuel, on deviendrait incapable de comprendre quoi que ce soit d'essentiel sur sa propre réalité.

Il n'est pas pertinent que les behavioristes et autres fascistes souhaitent que leurs victimes croient que l'histoire se produit simplement parce que des impulsions aléatoires à courte vue conduisent cinétiquement les événements sur une ligne de temps - la vérité de mon affirmation existe pour tout chercheur de vérité sérieux qui la découvre par lui-même.

Retour au triste état actuel des choses Nous savons tous que Sunstein a passé les années suivantes à travailler en tant que tsar de la réglementation d'Obama aux côtés d'une armée de collègues comportementalistes qui ont pris le contrôle de tous les leviers de l'élaboration des politiques, comme le souligne l'article du Time Magazine du 13 avril 2009 intitulé "How Obama is Using the Science of Change". Alors que le tissu de la civilisation occidentale et les valeurs traditionnelles de la famille, du genre et même des concepts macro-économiques comme le "développement" étaient dégradés au cours de cette période, le complexe militaro-industriel s'en est donné à cœur joie. Samantha Power, l'épouse de Sunstein, a travaillé en étroite collaboration avec Susan Rice pour promouvoir les "bombardements humanitaires" de petites nations dans le cadre de la doctrine de la responsabilité de protéger de Soros. Après l'annonce de l'agenda de la Grande Réinitialisation en juin 2020, Sunstein a été recruté pour diriger l'aile de propagande de l'Organisation mondiale de la santé, connue sous le nom de Groupe consultatif technique de l'OMS, où ses compétences en matière de modification des comportements de masse ont été mises à profit pour contrecarrer la dangereuse propagation des théories du complot qui ont persuadé de larges pans de la population mondiale que la COVID-19 faisait partie d'une conspiration plus vaste visant à saper la souveraineté nationale et à imposer un gouvernement mondial.

Le chef de l'OMS a décrit le mandat de Sunstein dans les termes suivants : "Face à la pandémie de la COVID-19, les pays utilisent une série d'outils pour influencer les comportements : Les campagnes d'information sont un outil, mais aussi les lois, les règlements, les directives et même les amendes... C'est pourquoi la science comportementale est si importante."

Aujourd'hui, des centaines de comportementalistes de l'ère Obama ont afflué à nouveau vers des postes influents du gouvernement dans le cadre de la nouvelle gouvernance "scientifiquement gérée", fondée sur des preuves, qui revient à la mode sous la direction de Biden, promettant de défaire les jours sombres du président Trump. Les idéologues qui ont appelé au gouvernement mondial, à l'élimination des malades et des personnes âgées (voir l'architecte de l'Obamacare, Ezekiel Emmanuel, Why I Hope to Die At 75) et au contrôle de la population reviennent en masse à des postes d'influence. Si vous pensez que tout ce qu'ils ont fait pour revenir au pouvoir est illégal ou contraire aux principes de la Constitution, ces technocrates veulent que vous sachiez que vous êtes un théoricien du complot délirant et qu'en tant que tel, vous représentez une menace potentielle pour vous-même et la société dont vous faites partie. Si vous remettez en question les récits de l'Organisation mondiale de la santé sur la COVID-19, ou si vous doutez de l'utilisation de vaccins produits par des organisations comme Astra Zeneca en raison de leurs liens avec des organisations eugénistes, alors vous êtes un conspirationniste délirant. Si vous doutez que le réchauffement de la planète soit causé par le dioxyde de carbone ou que la mise en œuvre des accords de Paris sur le climat puisse causer plus de dommages à l'humanité que le changement climatique ne le pourrait jamais, alors vous devez être un conspirationniste. Si vous croyez que le gouvernement étatsunien vient de subir un changement de régime coordonné par quelque chose appelé "l'État profond", vous risquez d'être étiqueté comme une menace délirante au "bien-être général" méritant le même genre de traitement que celui réservé à n'importe quel terroriste typique. Il semble que les nombreux conforts que nous avons pris pour acquis au cours des 50 dernières années d'ivresse appelée "mondialisation" touchent rapidement à leur fin, et heureusement, ce ne sont pas une mais deux intentions opposées sur ce que sera le nouveau système d'exploitation qui se disputent activement le contrôle. Cet affrontement s'est manifesté de manière frappante lors du sommet de Davos de janvier 2021, où l'appel de Xi Jinping et de Poutine en faveur d'un nouveau système de coopération gagnant-gagnant, de multipolarité et de développement à long terme a contrebalancé les idéologues unipolaires à somme nulle de l'Occident qui cherchent à défaire les fondements de la civilisation industrielle.

D'une manière ou d'une autre, les conspirations pour le bien et pour le mal existent aujourd'hui, comme elles l'ont fait depuis des temps immémoriaux. La seule question est de savoir à quelle intention vous voulez consacrer votre vie ?

*Matthew Ehret est le rédacteur en chef de Canadian Patriot Review, Senior Fellow à l'Université étatsunienne de Moscou, expert de la BRI en matière de discours tactique, et auteur de 3 volumes de la série de livres " Untold History of Canada ". En 2019, il a cofondé la Rising Tide Foundation, basée à Montréal. L'auteur peut-être joint à l'adresse ci-contre : canadianpatriot1776@tutanota.com