Conspiration : Théorie et pratique : Vers une taxonomie des conspirations (Edwardsnowden.substack)

Conspiration : Théorie et pratique : Vers une taxonomie des conspirations Article originel : Conspiracy: Theory and Practice. Toward a Taxonomy of Conspiracies Par Edward Snowden Edwardsnowden.substack, 29.06.21

Les plus grandes conspirations sont ouvertes et notoires - il ne s'agit pas de théories, mais de pratiques exprimées par le droit et la politique, la technologie et la finance. De manière contre-intuitive, ces conspirations sont le plus souvent annoncées en public et avec un minimum de fierté. Elles sont consciencieusement rapportées dans nos journaux ; elles font la couverture de nos magazines ; des mises à jour sur leurs progrès défilent sur nos écrans - le tout avec une telle régularité que nous sommes incapables de faire le lien entre la banalité de leurs méthodes et la rapacité de leurs ambitions.

Le parti au pouvoir veut redessiner les frontières des districts. Le taux d'intérêt préférentiel a changé. Un service gratuit a été créé pour héberger nos fichiers personnels. Ces conspirations ordonnent, et désordonnent, nos vies ; et pourtant, elles ne peuvent rivaliser pour attirer l'attention avec des graffitis numériques sur des satanistes pédophiles dans le sous-sol d'une pizzeria de Washington.

Voilà, en résumé, notre problème : les conspirations les plus vraies rencontrent le moins d'opposition.

Ou, pour le dire autrement, les pratiques conspirationnistes - les méthodes par lesquelles les véritables conspirations telles que le gerrymandering, l'industrie de la dette ou la surveillance de masse sont réalisées - sont presque toujours éclipsées par les théories conspirationnistes : ces mensonges malveillants qui, dans leur ensemble, peuvent éroder la confiance civique dans l'existence de toute chose certaine ou vérifiable.

Dans ma vie, j'en ai assez de la pratique et de la théorie. Dans le cadre de mon travail pour l'Agence nationale de sécurité des États-Unis, j'ai participé à la mise en place d'un système ultrasecret destiné à accéder aux communications de chaque être humain sur la planète et à les suivre. Et pourtant, après avoir pris conscience des dégâts causés par ce système - et après avoir contribué à exposer cette véritable conspiration à la presse - je n'ai pu m'empêcher de remarquer que les conspirations qui suscitaient presque autant d'attention étaient celles qui étaient manifestement fausses : On prétendait que j'étais un agent de la CIA trié sur le volet, envoyé pour infiltrer et embarrasser la NSA ; mes actions faisaient partie d'une querelle inter-agences élaborée. Non, disaient les autres : mes véritables maîtres étaient les Russes, les Chinois ou, pire encore, Facebook.

Alors que je me retrouvais vulnérable à toutes sortes de fantaisies sur Internet et que des journalistes m'interrogeaient sur mon passé, sur mes antécédents familiaux et sur toute une série d'autres questions à la fois tout à fait personnelles et sans rapport avec l'affaire en question, il y a eu des moments où j'ai eu envie de crier : "Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Tout ce que vous voulez, c'est de l'intrigue, mais un véritable appareil de surveillance omniprésent qui s'étend sur toute la planète et qui se trouve dans votre poche ne vous suffit pas ? Il faut que vous remuiez cela ?"

Il m'a fallu des années - huit ans et plus en exil - pour me rendre compte que je passais à côté de l'essentiel : nous parlons de théories du complot pour éviter de parler des pratiques conspirationnistes, qui sont souvent trop intimidantes, trop menaçantes, trop totales.

J'espère que ce billet et ceux qui suivront permettront d'élargir le champ de la pensée conspirationniste, en examinant la relation entre les vraies et les fausses conspirations, et en posant des questions difficiles sur les relations entre la vérité et le mensonge dans nos vies publiques et privées...

