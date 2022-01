Covid-19. Contre la vaccination obligatoire, des routiers ramènent la liberté au Canada (TCW)

Des camionneurs canadiens ramènent la liberté chez eux

Par Sonia Elijah

TCW, 30.01.22

Un convoi record de 60 000 camionneurs de l'Ouest canadien et de 12 000 camionneurs de la région de l'Est a convergé et se dirige vers la colline du Parlement dans la capitale du Canada, Ottawa, pour participer à une manifestation pacifique. Il a été signalé que 12 000 camionneurs étatsuniens traversent la frontière pour se joindre à eux.

Les camionneurs protestent principalement contre le mandat de vaccination qui exige que tous les camionneurs entrant au Canada soient entièrement vaccinés. Cette règle est entrée en vigueur le 15 janvier. Les États-Unis ont également imposé le même mandat aux camionneurs, le 22 janvier.

Le convoi s'est rassemblé en Colombie-Britannique dimanche et a atteint une longueur de près de 80 km ! Les premières centaines de camionneurs ont atteint Ottawa vendredi et devraient s'installer autour de la colline du Parlement. Depuis jeudi, des centaines de partisans agitant le drapeau se sont alignés dans les rues du centre-ville d'Ottawa, et beaucoup ont klaxonné. On entend un manifestant, filmé sur vidéo, dire : "Vous avez dit qu'il était crucial d'écouter le peuple... écoutez ceci M. Trudeau (bruit de klaxons de camions bruyants) Pouvez-vous nous entendre maintenant ? Pouvez-vous nous entendre maintenant ?" 1,4 million de personnes sont attendues à Ottawa ce week-end. L'arrivée du convoi est prévue pour le samedi 29 janvier, ce qui aura pour effet de paralyser toute la ville. Les camionneurs ont l'intention de rester jusqu'à ce que toutes les restrictions et mandats de Covid soient levés.

ouvez-vous nous nous entendre !? Les routiers arrivent !! Jeudi 27.01.22 / Can you hear us now!? Truckers arrive!! Thursday January 27th, 2022

Ce convoi de camionneurs sans précédent est devenu un mouvement national pour la liberté et une forme puissante de protestation contre les restrictions et les mandats de la Covid-19 qui doivent être levés pour tous les Canadiens. Des milliers de supporters ont acclamé le #ConvoiForFreedom2022 aux ponts et aux intersections de l'autoroute transcanadienne. Nombreux sont ceux qui ont accueilli les camionneurs avec de la nourriture et des boissons chaudes à diverses haltes routières le long de la route.

Massive show of support to the freedom trucker convoy just outside of Quebec City, Quebec, Canada. pic.twitter.com/VQubOqn4JK — Marie Oakes (@TheMarieOakes) January 28, 2022

Les organisateurs du groupe ont mis en place plusieurs canaux sur Zello pour que les camionneurs et leurs supporters puissent communiquer entre eux.

On peut entendre de jeunes enfants laisser des messages tels que : "Merci aux camionneurs de se battre pour notre liberté !"

Have a listen to the Canadian freedom truckers and their supporters. 👂#ConvoyForFreedom2022#CanadianTruckers pic.twitter.com/A7UxejHwfB — Sonia Elijah (@sonia_elijah) January 28, 2022

Les mises à jour informatives et les questions logistiques, les messages de gratitude émouvants, les coups de klaxon et les discours de motivation des partisans, non seulement du Canada mais du monde entier, ont afflué sur ces canaux au cours des derniers jours. Les modérateurs du groupe interviennent fréquemment en donnant des instructions strictes pour que la manifestation du week-end soit pacifique et que toute personne causant des problèmes soit signalée aux autorités. Une page Go-fund-me a été créée "pour aider à couvrir les frais de carburant, de nourriture et d'hébergement". Jusqu'à présent, plus de 91 000 dons ont été reçus, ce qui représente un total de 7 millions de dollars.

Tout le monde n'a pas soutenu les camionneurs. La plupart des grands médias ont choisi d'ignorer ce convoi monumental. Les médias qui l'ont couvert ont été largement négatifs, utilisant des expressions telles que "soi-disant convoi de la liberté" et "un convoi de camionneurs canadiens anti-vaccins". Un site web a titré "Le 'convoi de la liberté' n'est rien d'autre qu'un véhicule pour l'extrême droite". Lorsqu'on lui a posé une question sur la manifestation à venir, le Premier ministre Justin Trudeau a répondu : "La petite minorité marginale de personnes qui sont en route vers Ottawa et qui ont des opinions inacceptables ne représente pas l'opinion des Canadiens qui ont été là les uns pour les autres, qui savent que suivre la science et se protéger mutuellement est la meilleure façon de continuer à garantir nos libertés, nos droits, nos valeurs, en tant que pays." En peu de temps, ce convoi de camionneurs "sel de la terre" a non seulement pris de l'ampleur pour devenir un mouvement national avec son puissant message de liberté et son opposition à l'emprise du gouvernement, mais il s'est également étendu à d'autres parties du monde. Des milliers de camionneurs australiens se rassemblent pour protester contre les vaccins obligatoires. Les camionneurs prévoient de converger vers la capitale du pays, Canberra, le 31 janvier. Une page Facebook comptant plus de 75 000 membres a été créée, ainsi qu'une page Go-Fund-Me. Plusieurs canaux Telegram ont été mis en place à travers l'Europe dans le but de faire converger les camionneurs vers Bruxelles.

Compte tenu du grand nombre de partisans qui ont encouragé ce convoi en route vers Ottawa et de ceux qui devraient descendre dans la capitale nationale ce week-end, une chose est certaine, ils ne sont pas une "minorité marginale" et ils sont entendus, du moins pour ceux d'entre nous qui ont des oreilles pour entendre. Cet article a été publié sur la Newsletter de Sonia Elijah le 29 janvier 2022 et est republié avec son aimable autorisation. Mise à jour : Depuis que cet article a été publié et après une semaine de route à travers le Canada, le convoi de gros camions est arrivé à Ottawa hier, pour protester contre les mandats de vaccination et les mesures de la Covid-19. Le klaxon caractéristique des camionneurs a retenti, et les participants ont déployé des pancartes et des bannières à la main et sur leurs véhicules, dont l'une portait le slogan "Make Canada great again". Les manifestations sont restées pacifiques. Le Premier ministre Justin Trudeau et sa famille auraient quitté leur résidence d'Ottawa pour se rendre dans un lieu tenu secret.

