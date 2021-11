Coronavirus, propagande et génocide à venir ? (Eventbrite.co.uk)

Coronavirus, propagande et génocide à venir ? Article originel : Coronavirus, Propaganda and the Coming Genocide? Par le Dr Colin Alexander, maître de conférences en communication politique Eventbrite.co.uk, 20.11.21

Sa présentation explore la mesure dans laquelle les actions draconiennes des gouvernements pendant la pandémie sont similaires aux premières étapes d'un génocide.



Le titre de cette conférence publique comporte un point d'interrogation très délibéré à la fin. Personne ne peut savoir ce que l'avenir nous réserve. Néanmoins, l'histoire peut nous donner de nombreuses leçons. En 1996, à la suite des atrocités commises au Rwanda et en ex-Yougoslavie, le professeur Gregory Stanton (George Mason University) a élaboré un cadre sociologique pour expliquer l'apparition du génocide en tant que phénomène humain. Cet exposé examine le travail de Stanton et suggère que nous sommes, au minimum, au stade 3 sur 10 (l'extermination étant le stade 9) de la pandémie actuelle de coronavirus. Cela implique que les personnes qui ont refusé l'injection contre la Covid-19 font l'objet d'une diffamation, d'un ostracisme, d'une représentation erronée et d'une discrimination inquiétants. De plus, avec le peu de soutien de ceux qui acceptent les injections, la ghettoïsation est à portée de main si ces personnes n'ont pas pleinement accès aux opportunités d'emploi. Nous sommes donc maintenant à un stade où nous pouvons au moins tracer une trajectoire vers une pratique génocidaire. La démocratie est censée se construire sur la tolérance et la réciprocité entre les humains et pourtant, cela semble faire défaut. Cette conférence s'adresse à tous et ne contient aucun message en faveur ou contre la vaccination.

Le Dr Colin Alexander est maître de conférences en communication politique à l'université de Nottingham Trent, au Royaume-Uni. Il a passé plus de dix ans à étudier la propagande, ses stratégies et ses effets. Il est l'auteur de la série de blogs sur la propagande liée au coronavirus. https://www.ntu.ac.uk/staff-profiles/arts-humanities/colin-alexander

Le Dr Alexander est un penseur indépendant qui n'est affilié à aucune organisation liée à la pandémie ou au rôle des vaccins. Il n'a pas d'actions ou de liens financiers avec une entreprise publique. Ses seuls revenus proviennent de son salaire de conférencier, des royalties de ses publications et de ses articles de presse rémunérés.