Covid-19. Anthony Fauci "n'a aucune idée et aucune autorité pour donner des leçons sur ce qui est bon pour l'Inde" (Off Guardian)

Anthony Fauci "n'a aucune idée et aucune autorité pour donner des leçons sur ce qui est bon pour l'Inde". Article originel : Anthony Fauci “has no clue and no authority to lecture on what is good for India” Par Colin Todhunter* Off Guardian, 13.05.21

...on peut presque le décrire comme un génocide. Modi a donné, je pense, un avertissement de quatre heures avant un confinement total. Cela a affecté plus d'un milliard de personnes. Certains d'entre eux n'ont nulle part où aller".

Compte tenu de l'incompétence du gouvernement et de l'insensibilité dont il a fait preuve à l'égard des sections les plus pauvres de la société indienne la première fois, Chakraborty estime que tout nouveau confinement entraînerait à nouveau un désastre. Elle ajoute que rien n'a été appris et qu'aucune tentative n'a été faite pour améliorer le système de santé au niveau national.

Il faut également nous rappeler ce que les Centres étatsuniens de contrôle et de prévention des maladies ont déclaré à propos de la PCR en décembre 2020. Il est particulièrement important de se concentrer sur les tests PCR, car ces tests constituent la base entière des restrictions et des confinements (et de la vaccination) ; même lorsque les décès se situaient dans les fourchettes annuelles normales, les niveaux de " cas " étaient élevés et les restrictions et les "confinements à plusieurs niveaux " étaient toujours imposés dans des endroits comme le Royaume-Uni.

"La technologie PCR utilisée dans les tests de détection des virus ne peut pas faire la distinction entre les virus capables d'infecter les cellules et les virus qui ont été neutralisés par le système immunitaire ; ces tests ne peuvent donc pas être utilisés pour déterminer si une personne est contagieuse ou non. L'ARN des virus peut souvent être détecté pendant des semaines (parfois des mois) après la maladie, mais cela ne signifie pas que vous êtes toujours contagieux."

Le test PCR a été utilisé comme référence pour les cas de la COVID dans le monde entier. Mais il a été vivement critiqué pour son imprécision, son caractère inapproprié, l'utilisation de plus de 40 cycles (ce qui gonfle les chiffres) et la production de "faux positifs".

Compte tenu de cet impact, avant d'écouter des personnalités ayant apparemment des conflits d'intérêts liés au déploiement des vaccins (voir l'éditorial du British Medical Journal intitulé " Covid-19, Politicisation, Corruption, and Suppression of Science "), il convient de replacer dans son contexte la situation actuelle de la COVID en Inde. Le sensationnalisme doit être mis de côté.

Six mois plus tard, il a également été noté que la consommation alimentaire était toujours à des niveaux de blocage pour 20% des ménages vulnérables.

Les 25 % des ménages les plus pauvres empruntaient 3,8 fois leur revenu médian, contre 1,4 fois pour les 25 % les plus riches. L'étude notait les implications des pièges de l'endettement.

Avant même la COVID, l'Inde connaissait son plus long ralentissement économique depuis 1991, avec une faible création d'emplois, un développement inégal et une économie largement informelle.

Le rapport, intitulé State of Working India 2021 - One year of Covid-19, souligne que près de la moitié des travailleurs salariés formels sont passés dans le secteur informel et que 230 millions de personnes sont passées sous le seuil de pauvreté du salaire minimum national.

Indépendamment de l'impact destructeur du premier confinement en Inde et de l'efficacité douteuse des confinements en termes de ce qu'elles sont censées accomplir, un autre confinement pousserait des centaines de millions de personnes vers la pauvreté et la faim. Il ne ferait qu'alimenter et accélérer l'appauvrissement causé par le premier confinement.

"identifier et agir sur le problème des migrations inverses et de la perte des moyens de subsistance. À défaut, les décès dus aux maladies qui ont longtemps tourmenté les Indiens les plus pauvres pourraient dépasser ceux provoqués par le corona virus."

L'extrait suivant se trouve à la page 39 du rapport du panel de diagnostic par RT-PCR en temps réel du CDC 2010-Novel Coronavirus (2019-nCoV) :

"La détection de l'ARN viral peut ne pas indiquer la présence d'un virus infectieux ou que le 2019-nCoV est l'agent causal des symptômes cliniques. Ce test ne peut pas exclure les maladies causées par d'autres agents pathogènes bactériens ou viraux."



Des personnes en parfaite santé sont testées et de petits fragments souvent insignifiants de grippe, de rhume ou d'un autre virus peuvent être détectés. Les personnes sont alors étiquetées comme des "cas" COVID.



Mais ce n'est pas tout. Dans leur récent article intitulé "The Nuremberg Doctors Trial and Modern Medicine's Panic Promotion of the FDA's Experimental and Unapproved COVID-19 mRNA Vaccines", le Dr Gary G Kohls et le professeur Michel Chossudovsky déclarent que - en ce qui concerne la soi-disant "autorisation d'utilisation d'urgence" (EUA) des vaccins contre la COVID-19 - il est maintenant établi et confirmé par l'OMS (20 janvier 2021) que la totalité de la base de données des vaccins contre la COVID-19 n'est plus disponible, 2021) que toute la base de données relative à la tabulation des cas positifs confirmés (test RT-PCR) (depuis début février 2020 dans 193 Etats membres de l'ONU) est invalide.

Les deux auteurs notent que cette méthodologie défectueuse ne peut être utilisée pour confirmer l'existence d'une situation d'urgence. Le critère EUA est donc non seulement invalide mais illégal.



En outre, il existe actuellement des preuves scientifiques décentes indiquant que la transmission asymptomatique pourrait ne pas être importante.

Selon Tengra, les nombres de cas rapportés en Inde sont principalement des cas asymptomatiques. Les directeurs de l'All India Institute of Medical Science et de l'India Council of Medical Research affirment tous deux que les cas asymptomatiques sont beaucoup plus nombreux cette fois-ci que lors de la "première vague".

Étant donné que ces "cas" représentent la majorité des cas recensés en Inde, nous devrions remettre en question les données ainsi que les tests PCR utilisés pour détecter le virus.

Selon Tengra, le taux de létalité de la COVID-19 en Inde était de plus de 3 % l'année dernière, mais il est désormais inférieur à 1,5 %. Le taux de létalité de l'infection est encore plus faible, les résultats des enquêtes sérologiques montrant qu'il se situe entre 0,05 % et 0,1 %.

Comme cela s'est produit dans de nombreux autres pays, Tengra note que la manière dont les directives relatives aux certificats de décès sont structurées en Inde fait qu'il est facile d'étiqueter une personne comme décédée de la COVID sur la seule base d'un test PCR positif ou de symptômes généraux. Il est donc souvent difficile de dire qui est mort du virus et qui a été mal diagnostiqué.



Nous devons également garder à l'esprit que les maladies respiratoires comme la tuberculose et les infections des voies respiratoires telles que la bronchite menant à la pneumonie sont des causes majeures de décès en Inde. Ces maladies sont gravement aggravées par la pollution de l'air et nécessitent souvent de l'oxygène qui peut manquer lors des crises de pollution de l'air dans des endroits comme Delhi à cette époque de l'année.

Par conséquent, les scènes poignantes que nous voyons actuellement dans les médias ne sont peut-être pas nécessairement dues à la létalité du virus, mais au nombre de personnes qui se retrouvent à l'hôpital.



Vaccins

Si le récit de la pandémie a été construit sur le château de cartes (statistiques) décrit jusqu'à présent, nous devrions nous interroger sur la nécessité d'une campagne de vaccination de masse, qui pourrait en fait conduire à une aggravation de la situation actuelle.

Ce constat n'échappe pas au Dr Geert Vanden Bossche, un virologue qui a occupé des postes dans plusieurs entreprises de vaccins, où il s'est occupé de la recherche et du développement de vaccins. Il a également été impliqué dans la Fondation Bill et Melinda Gates et a travaillé avec l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI). Ce n'est pas un "anti-vaxxer" dans tous les sens du terme.